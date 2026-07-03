De la brățările prieteniei la verighete. Povestea relației dintre Taylor Swift și Travis Kelce

FOTO: Agerpres

Taylor Swift și Travis Kelce ar urma să își sărbătorească nunta printr-o petrecere organizată în acest weekend la Madison Square Garden din New York, SUA.

Speculațiile privind ceremonia au circulat intens încă din luna august a anului trecut, când cei doi și-au anunțat logodna printr-o postare pe Instagram, notează BBC. De atunci, artista și jucătorul de fotbal american au oferit foarte puține detalii despre eveniment. Totuși, rezervarea celei mai mari săli de spectacole din New York pentru un întreg weekend a alimentat și mai mult zvonurile.

Căsătoria lor înseamnă mai mult decât uniunea dintre două vedete. Taylor Swift și Travis Kelce vor forma unul dintre cele mai influente cupluri din Statele Unite, cu o avere estimată la aproape 2,2 miliarde de dolari, echivalentul a aproximativ 1,6 miliarde de lire sterline, și cu o influență semnificativă în industriile muzicale, sportive, cinematografice, ale podcasturilor, editării și televiziunii.

Pentru fanii lui Taylor Swift, această nuntă reprezintă finalul unei povești de dragoste urmărite cu entuziasm în ultimii doi ani.

CITEȘTE ȘI: Travis Kelce s-a îngrășat de când este împreună cu Taylor Swift. Ce îi pregătește artista

Cum a început relația dintre Taylor Swift și Travis Kelce

Travis Kelce a fost văzut în public la concertul din cadrul turneului Eras Tour susținut de Taylor Swift pe stadionul Arrowhead din Kansas City, pe 8 iulie 2023. Sportivul a urmărit spectacolul dintr-o lojă privată, însă a fost surprins cum discuta cu fanii și schimba cu aceștia brățări ale prieteniei, devenite simbolul turneului.

Ulterior, în podcastul său, „New Heights”, Kelce a povestit că a încercat să o întâlnească pe Taylor Swift după concert, însă nu a reușit deoarece artista își proteja vocea.

„Dacă ați fost la concertele lui Taylor Swift, știți că există brățările prieteniei. Am primit și eu o mulțime cât timp am fost acolo, dar voiam să îi ofer lui Taylor Swift una pe care îmi scrisesem numărul de telefon”, a spus el în aceeași lună. „Am fost puțin dezamăgit că nu am reușit să i-o înmânez”.

Momentul a devenit viral pe internet și a ajuns rapid și la Taylor Swift. Artista avea să spună mai târziu că gestul i s-a părut asemănător unei scene dintr-un film romantic: „A fost ca și cum ar fi stat în fața apartamentului meu cu un casetofon în brațe și ar fi spus: «Vreau să ieși cu mine la o întâlnire»”.

Prima apariție oficială ca un cuplu

După episodul din podcast, Taylor Swift a dezvăluit că mai multe persoane apropiate au încurajat-o să îi ofere o șansă lui Travis Kelce. În vara anului 2023, artista a decis să facă acest pas. Cei doi și-au asumat public relația pe 24 septembrie 2023, când Taylor Swift a fost prezentă în tribune la un meci al echipei Kansas City Chiefs, alături de Donna Kelce, mama sportivului.

După ce Travis a înscris un touchdown, camerele de televiziune au surprins-o pe artistă cum sărbătorea momentul și striga: „Let's ****ing go!”

La finalul meciului, Taylor și Travis au părăsit stadionul împreună. Momentul i-a surprins pe fanii cântăreței, care știau cât de atentă a fost întotdeauna în privința vieții sale private. De această dată, relația era făcută public chiar în fața milioanelor de telespectatori.

La câteva zile după meci, Travis Kelce a confirmat relația în podcastul său: „Respect pentru Taylor că a venit! A fost destul de curajos din partea ei”.

Două luni mai târziu, Travis Kelce a participat din nou la un concert din cadrul turneului Eras Tour, de această dată în Argentina. La ultimul cântec al serii, Taylor Swift a modificat versurile melodiei „Karma” special pentru el.

În loc de versul:

„Karma este băiatul de pe ecran care vine direct acasă la mine”,

artista a cântat:

„Karma este băiatul de la Chiefs care vine direct acasă la mine”.

La finalul concertului, Taylor a coborât de pe scenă și a alergat direct în brațele lui Travis, pe care l-a sărutat în fața publicului.

Povestea de dragoste a continuat pe terenul de fotbal american

La începutul anului 2024, relația a devenit deja una dintre cele mai urmărite din Statele Unite. În ianuarie, Kansas City Chiefs a învins Baltimore Ravens și s-a calificat în Super Bowl. După fluierul final, Taylor Swift a intrat pe teren și l-a îmbrățișat pe Travis Kelce și i-a oferit un sărut îndelung aplaudat de suporteri.

O lună mai târziu, artista a zburat de la un concert susținut la Tokyo pentru a fi prezentă la Super Bowl. După victoria echipei Chiefs, cei doi s-au sărutat din nou în fața camerelor de televiziune.

Presa americană a relatat că prezența lui Taylor Swift la meciuri a contribuit la creșterea audiențelor, în special în rândul publicului feminin.

Taylor Swift a transformat povestea de iubire în muzică

În aprilie 2024, artista a lansat albumul dublu „The Tortured Poets Department”, pe care au apărut și primele melodii inspirate de relația cu Travis Kelce. Fanii au remarcat că piesa „The Alchemy” face referire la momentele petrecute după victoria din Super Bowl, prin versurile:

„Unde este trofeul? / El vine direct alergând la mine”.

În aceeași perioadă, admiratorii cuplului au început să folosească numele „Tayvis”, rezultat din combinarea prenumelor Taylor și Travis.

În iunie 2024, cei doi au oficializat relația și pe Instagram și au publicat o fotografie realizată în culisele unui concert Eras Tour de la Londra. În imagine apăreau Taylor Swift, Travis Kelce, prințul William și cei doi copii mai mari ai acestuia, veniți la concert pentru a marca împlinirea a 42 de ani a moștenitorului tronului britanic.

În seara următoare, Travis Kelce și-a făcut debutul pe scenă în cadrul turneului. Îmbrăcat cu joben și frac, sportivul a făcut parte din momentul artistic al piesei „I Can Do It With a Broken Heart”, purtând-o pe Taylor până la o canapea unde artista și-a schimbat costumul.

A fost singura sa apariție pe scenă în cadrul celor 149 de concerte ale turneului Eras Tour, însă el a continuat să participe la numeroase spectacole din Europa înainte de revenirea în Statele Unite pentru cantonamentul echipei Kansas City Chiefs.

Anunțul logodnei

După mai bine de un an în care au alimentat speculațiile fanilor prin numeroase indicii și declarații subtile, Taylor Swift și Travis Kelce și-au anunțat logodna pe 26 august 2025 printr-o postare comună pe Instagram.

„Profesoara voastră de limba engleză și profesorul vostru de sport se căsătoresc”, au scris cei doi în descrierea fotografiilor care surprindeau cererea în căsătorie și au încheiat mesajul cu un emoji în formă de artificii.

Imaginile au fost realizate într-o grădină din statul Missouri.

Potrivit presei americane, inelul de logodnă a fost cumpărat de la bijutierul Artifex Fine Jewelry, unde prețurile pornesc de la aproximativ 29.000 de dolari.

Tatăl lui Travis Kelce, Ed Kelce, a dezvăluit pentru ABC News că cererea în căsătorie a avut loc cu aproximativ două săptămâni înainte ca imaginile să fie publicate.

„A dus-o acolo. Urmau să iasă la cină și i-a spus: «Hai să ieșim și să bem un pahar de vin». Au ajuns acolo și atunci a cerut-o în căsătorie. A fost minunat”, a povestit el. „Au început imediat să ne sune pe FaceTime, pe mine, pe mama lui și pe părinții ei, ca să afle toată lumea. Să îi vezi împreună este minunat”.