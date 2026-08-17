Mihai Bobonete, schimbare radicală de imagine! A dat o veste mare: De azi sunt acționar / FOTO: Instagram @Mihai Bobonete

La 46 de ani, Mihai Bobonete și-a surprins fanii cu o schimbare de imagine care a atras imediat atenția pe rețelele sociale. Actorul a apărut cu o tunsoare nouă, barbă și cioc, iar silueta sa pare mai suplă față de aparițiile recente. Cu alte cuvinte, Bobonete a schimbat puțin decorul, iar internauții au observat rapid.

Totuși, noul look nu a fost singura surpriză pregătită de actor. Mihai Bobonete a anunțat și o veste importantă pentru fanii Universității Craiova. Actorul a devenit acționar al clubului pe care îl susține de ani buni.

Bobonete a ajuns la Craiova la bordul unui Rexton nou, primit de la KGM România, și a povestit că drumul până la stadionul Ion Oblemenco a durat mai puțin de trei ore. Ajuns în Bănie, actorul a anunțat că ziua are o semnificație specială pentru el.

„Astăzi e o zi mare, de meci important și pentru toată suflarea oltenească, iar pentru mine este Ziua Z, pentru că de astăzi sunt acționar la Universitatea Craiova”, a transmis Mihai Bobonete.

Actorul a explicat că legătura sa cu echipa vine din pasiunea pentru fotbal și din atașamentul față de Oltenia. El a folosit imagini puternice pentru a descrie relația sa cu clubul și a transmis că, de acum, susținerea sa are și o componentă oficială.

„Pentru că inima mea bate în ritmul tobelor de la peluză și pentru că sufletul meu trăiește fiecare cântec al galeriei, sunt de azi noul acționar al Universității Craiova”, a fost ideea mesajului său.

Bobonete și-a încheiat anunțul cu celebra formulă a fanilor alb albaștri: „Forța Știința! Până la moarte și dincolo de ea!”

Așadar, Mihai Bobonete are o tunsoare nouă, o imagine diferită și un nou rol în lumea fotbalului. Pentru actor, schimbarea pare să fi venit la pachet cu o veste care i-a făcut pe mulți suporteri olteni să ridice sprânceana și, probabil, să spună: „Bobonete nu mai este doar în tribună. Acum are și un loc la masa acționarilor”.