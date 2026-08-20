Au trecut 28 de ani de la „Înger Sălbatic”! Natalia Oreiro și Facundo Arana s-au revăzut. Cum arată acum Milagros și Ivo / FOTO: captură video YouTube @ angela Suguimoto

Au trecut 28 de ani de când Natalia Oreiro și Facundo Arana îi făceau pe telespectatori să urmărească, episod după episod, povestea de dragoste dintre Milagros și Ivo din telenovela „Înger Sălbatic”. Pentru mulți români, serialul a rămas unul dintre marile fenomene TV ale anilor ’90 și 2000, iar aparițiile celor doi actori la același eveniment reușesc și astăzi să stârnească nostalgia fanilor.

Natalia Oreiro și Facundo Arana s-au întâlnit recent pe covorul roșu, la premiera spectacolului „Yo, narciso”, o nouă producție în care joacă actrița uruguayană. Cei doi au atras imediat atenția fotografilor, iar imaginile de la eveniment au făcut deliciul celor care își amintesc de celebrul cuplu din „Înger Sălbatic”.

La 28 de ani de la serialul care i-a transformat într-unul dintre cele mai iubite cupluri ale telenovelelor argentiniene, Natalia Oreiro și Facundo Arana au apărut din nou în același loc. Iar timpul pare să nu fi șters deloc imaginea lui Milagros și Ivo din memoria fanilor.

Natalia Oreiro, apariție spectaculoasă pe covorul roșu

Natalia Oreiro a fost una dintre vedetele serii. Actrița a ales o ținută care a atras toate privirile și s-a potrivit perfect cu decorul portocaliu al evenimentului. Vedeta a purtat o rochie cu paiete, cu croială mulată, lungime midi și decolteu halter. Natalia Oreiro a completat ținuta cu un palton lung din piele neagră, pe care l-a purtat, în unele fotografii, lăsat pe umeri.

Ținuta a inclus și o pereche de cizme negre, cu toc pătrat și carâmb înalt. Modelul a avut detalii decupate și șireturi încrucișate.

La capitolul beauty, Natalia Oreiro a ales părul desprins, cu un efect wet. Machiajul a avut un aer dramatic, cu glitter, eyeliner, contur, blush și ruj nude.

La 49 de ani, Natalia Oreiro continuă să atragă atenția la fiecare apariție publică, iar fanii au avut încă un motiv să își amintească de perioada în care actrița interpreta personajul Milagros.

Facundo Arana a atras toate privirile. Cum arată astăzi Ivo din „Înger Sălbatic”

Facundo Arana nu a trecut deloc neobservat la eveniment. Actorul a fost unul dintre invitații care au atras cel mai mult atenția fotografilor.

Vedeta din „Înger Sălbatic” a ales o ținută relaxată, cu influențe rock și boeme. Facundo Arana a purtat un tricou negru, peste care a adăugat o cămașă în carouri și o jachetă clasică din piele. Actorul a completat lookul cu blugi negri cu aspect uzat și încălțăminte de trekking. Două coliere purtate în același timp au atras atenția, iar unul dintre ele avea un pandantiv în formă de colț.

Întâlnirea dintre Natalia Oreiro și Facundo Arana a readus imediat în atenție „Înger Sălbatic”, serialul în care cei doi au format unul dintre cele mai iubite cupluri din istoria telenovelelor argentiniene.

Chiar dacă au trecut aproape trei decenii de la lansarea producției, Milagros și Ivo rămân două personaje pe care publicul le asociază imediat cu Natalia Oreiro și Facundo Arana.

Revedere după 28 de ani. Natalia și Facundo au fost din nou la același eveniment

Apariția celor doi la aceeași premieră are o doză importantă de nostalgie. Natalia Oreiro și Facundo Arana au făcut parte dintr-un serial care a avut un succes uriaș în mai multe țări, iar povestea lor de iubire din „Înger Sălbatic” a cucerit milioane de telespectatori.

De această dată, cei doi nu au apărut ca Milagros și Ivo, ci ca invitați la un eveniment monden important. Natalia Oreiro a venit pentru premiera spectacolului în care joacă, iar Facundo Arana s-a numărat printre vedetele prezente.

Pentru fani, simpla imagine cu cei doi în același loc a fost suficientă pentru a readuce în memorie una dintre cele mai cunoscute povești de dragoste de pe micul ecran.

Natalia Oreiro nu a fost singură la premieră. Actrița a venit alături de soțul ei, muzicianul Ricardo Mollo. Ricardo Mollo a ales o apariție clasică și discretă. Muzicianul a purtat un palton negru din stofă, blugi albaștri skinny și pantofi sport în aceeași nuanță cu haina. Apariția lui Ricardo Mollo a contrastat cu ținuta strălucitoare aleasă de Natalia Oreiro, însă cei doi au atras atenția prin prezența lor relaxată pe covorul roșu.

Natalia Oreiro și Ricardo Mollo formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea artistică argentiniană, iar muzicianul a fost prezent pentru a o susține pe actriță la premiera noii producții.

La eveniment a fost prezent și Adrián Suar, actorul care are unul dintre rolurile principale și semnează regia producției „Yo, narciso”. Suar a ales stilul cu care publicul îl asociază deja. Actorul a purtat un tricou negru, un sacou în aceeași nuanță și pantaloni cu croială țigaretă. Alături de el s-au aflat iubita sa, Rocío Robles, și fiica lui, Margarita, în vârstă de 14 ani. Rocío Robles a optat pentru o ținută îndrăzneață, formată dintr-o cămașă scurtă și pantaloni evazați din dantelă florală neagră, transparentă. Margarita a ales un stil mai relaxat. Adolescenta a purtat un pulover cu fermoar, blugi baggy albaștri închiși la culoare, cu cusături contrastante, și pantofi sport roșii din pânză. A completat ținuta cu un choker și o curea maro.

28 de ani de la „Înger Sălbatic”, serialul care i-a făcut celebri în toată lumea

Timpul a trecut, iar Natalia Oreiro și Facundo Arana au avut cariere diferite după succesul uriaș al telenovelei „Înger Sălbatic”. Cu toate acestea, publicul continuă să îi asocieze cu Milagros și Ivo.

Apariția lor la aceeași premieră demonstrează cât de puternică a rămas legătura dintre cei doi actori și personajele care i-au făcut celebri.

Doi actori, două stiluri complet diferite și o istorie pe care fanii „Înger Sălbatic” nu au uitat-o nici după 28 de ani. Iar revederea lor pe covorul roșu a fost unul dintre acele momente care i-au făcut pe telespectatori să se întrebe, pentru câteva clipe, unde au dispărut anii dintre Milagros și Ivo de atunci și Natalia Oreiro și Facundo Arana de astăzi.