﻿ ”Faci consultări cu partidele politice ca tu să aduci un premier de acasă?”. Bogdan Chirieac: După cum stau lucrurile, se pare că va fi o suspendare a președintelui | DCNews
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”Faci consultări cu partidele politice ca tu să aduci un premier de acasă?”. Bogdan Chirieac: După cum stau lucrurile, se pare că va fi o suspendare a președintelui

Tiberiu Vasile Autor: Tiberiu Vasile
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Luca Niculescu Nicușor Dan
Luca Niculescu, desemnat premier de Nicușor Dan - Inquam Photos / George Călin

Nominalizarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier riscă să prelungească blocajul politic, în condițiile în care partidele nu ajung la un acord și vor alegeri anticipate.

Nominalizarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier, în contextul crizei politice, continuă să genereze tensiuni în interiorul partidelor. Lideri PSD din teritoriu nu susțin varianta și cer, la rândul lor, alegeri anticipate, potrivit surselor România TV, în timp ce AUR vorbește despre suspendarea președintelui. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la România TV, în emisiunea moderată de jurnalista Violeta Romanescu.

”Care formațiune l-a propus pe domnul Luca Niculescu?”

"Realist vorbind, nu are nicio șansă să treacă acest guvern, fiindcă PSD și AUR împreună, cu câțiva electroni liberi din Parlament, au peste 50% din numărul de locuri. Deci nu văd cum ar putea să treacă Luca Niculescu fără să mai vorbim de liniile roșii pe care le-au trasat toate partidele. PNL și USR spun în continuare că nu vor vota niciun guvern din care să facă parte un membru PSD sau tehnocrați apropiați de PSD. Mai este ceva. Constituția spune că au loc consultări, nu? Care formațiune l-a propus pe domnul Luca Niculescu? E o persoană absolut respectabilă, indiscutabil, dar nu despre asta vorbim, dar care partid prezent la Cotroceni l-a propus pe Luca Niculescu? Faci consultări cu partidele politice ca tu să aduci un premier de acasă? Cum faci asta ca președintele României? Rămân multe semne de întrebare din punctul acesta de vedere.

Asta înseamnă că o să avem, din nou, o experiență nefericită precum cea cu domnul Siegfried Mureșan. O să avem alt premier care nu trece. De ce trebuie să ne mai arate un program de guvernare și lista miniștrilor? Nu știm dacă guvernul e tehnocrat sau politic. Programul de guvernare ar trebui să se bazeze pe orientarea politică a partidelor din Parlament. Partidele au fost votate de popor și așa au ajuns în Parlament. Așa au ajuns să aibă această putere. Dacă guvernul e de dreapta, atunci PSD va vota un guvern care nu indexează pensiile? Electoratul reprezentat de pensionari și persoane vulnerabile este cel al PSD-ului. PSD-ul încearcă să aibă mai multă grijă de ei. Dacă votezi un guvern de stânga și indexezi pensiile, partea de dreapta spune că trebuie să micșorăm taxele, să ajutăm economia, că de acolo mâncăm toți. Poate PSD-ul ar vrea să mărească taxele. Nu mai există nicio coerență. Ce să votezi? Ideologic, fundamental, totul e greșit. Liniile clare ale democrației sunt încălcate.

”După cum stau lucrurile, se pare că va fi o suspendare a președintelui Nicușor Dan”

După cum stau lucrurile, se pare că va fi o suspendare a președintelui Nicușor Dan, probabil în cursul anului viitor, la care va participa, fără îndoială, AUR. Dacă vor fi anticipate, iar AUR va veni pe un imens val de nemulțumire, probabil că în programul lor va fi trecută suspendarea președintelui Dan. Li se vor alătura la vot, probabil, PNL și USR.

Nu știu ce va face PSD-ul. La cât sunt de supărați social-democrații, probabil că o gândesc și ei acum. La referendumul de demitere al președintelui, probabil că rezultatul e deja știut. Eu am o singură grijă. Singura mea grijă este că toate aceste crize să nu se suprapună. Adică, să ne trezim că nu avem Guvern, că nu avem un Parlament funcțional și că nu mai avem nici președinte. Atunci, într-adevăr, am fi în voia sorții. Măcar să avem Parlament, un Guvern, și apoi să-l suspende pe Dan, dacă vor să-și încerce norocul. Lucrurile au atins un punct în care societatea nu mai poate suporta.

”Nominalizarea nu are o explicație”

Nu se poate să lași să treacă cinci luni de zile pentru nominalizarea unui nou guvern. Nu știu pe ce s-a bazat președintele. Are rezultate, aderarea la OCDE i se datorează, dar nu pot să înțeleg. Mai mult, în ultimele luni doamna Țoiu l-a blocat pe unde a putut, adică nici măcar nu a avut o relație bună cu USR-ul, deși postul de radio la care a lucrat, care aparține statului francez, este cunoscut pentru orientarea sa neomarxistă. Dânsul, chiar și atunci când era la postul de radio, era un om echilibrat, nu era în zona de propagandă. Poate și asta a fost problema pentru USR și doamna Țoiu. Totuși, revenind, nominalizarea nu are o explicație. Spiritul Constituției nu a fost respectat. Consulți partidele politice pentru a afla ce propun aceste partide. Nu scoți din joben ce vrei tu. Am stat aseară la România TV ca la tragerea loto. Pe cine propune președintele? Păi, trebuie să numească pe cineva care a fost propus de partidele politice, nu? Altfel, de ce mai facem consultări?

Guvern temporar pentru rectificarea bugetară și buget în 2027

Nu știu la ce propuneri de miniștri să mă aștept de la domnul Niculescu. Probabil că va fi un guvern tehnocrat. PNL și USR au spus că nu vor vota niciun guvern din care face parte PSD-ul. Asta înseamnă că PSD-ul nu poate să-și propună oameni într-un guvern, ei fiind câștigătorii alegerilor parlamentare. Pe de altă parte, PNL și USR nu vor dori să plece din guvern. Atunci, PSD-ul să-i voteze pe ei ca să rămână în guvern? PSD-ul să rămână în opoziție? Să voteze din opoziție un guvern în jurul USR-ului? Nu are niciun sens. Nu văd cum se poate rezolva criza. UDMR-ul am înțeles că e la mijloc. De la domnul Kelemen Hunor am înțeles că mai urmează două nominalizări înainte de alegerile anticipate. Rămânem în aceeași paradigmă. Hai să ne uităm la ultimul experiment, cel cu Siegfried Mureșan. Facem același lucru în speranța că vom obține alt rezultat. Nu văd cum am putea obține un alt rezultat. Dacă avea un sens, putea să spună 'îl punem pe domnul Luca Niculescu până în decembrie. După o să facem iar consultări și încercăm alt guvern. Măcar să avem rectificarea bugetară și bugetul pentru 2027'. Așa mai avea un sens. Așa oamenii din sănătate, educație, apărare pot să-și primească banii. Bugetul trebuia adoptat în Parlament, dar acum nu se poate face nimic. Mai trebuia să faci indexarea pensiilor. Din nou, nicio șansă", a explicat Bogdan Chirieac.

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acest articol reprezintă o opinie
luca niculescu
nicusor dan
criza politica
guvern
alegeri anticipate
pnl
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Comentarii (27)

Doarme redactia   •   06 Octombrie 2026   •   17:34

Ce ziceti, pana la alegerile din 2028 scoateti prostia de "sondaj" cu "pe cine ar trebui sa desemneze mucusor"???, L-a desemnat, de 24 ore... Sau stie morsa ceva si asteapta INCA o desemnare?!?!?!?

Lixandru   •   06 Octombrie 2026   •   16:10

Nu e nicio deosebire între voi si ceilalți!
Amin

Lixandru   •   06 Octombrie 2026   •   16:09

NU!
NU MERITAȚI!

Lixandru   •   06 Octombrie 2026   •   16:08

Mi-ați refuzat comentariul si nu aveați niciun motiv.
De ce!
Vă spun: suntem in țara lui de-a pleașca!
Taiati-l și acum!

Lixandru   •   06 Octombrie 2026   •   16:04

Domnilor, de vină este acest
președinte, alături de stimabilii
bucureșteni care l-au ales, nu o dată, ci de 2 ori, că au pus primar general (!!) pe cel mai deștept si destoinic matematician din câți există!!
Cu doctorat in matematica la Sorbona!!! El care n-a terminat licența in matematică la U. București. Și fără ea nu știu cum a putut face un doctorat
Oriunde. Și mai ales la Sorbona!!
Deci, ce l-a recomandat pe N.D să fie primar.
Același lucru care l-a recomandat să fie si președinte.
Adică, niciunul!!
Acum spălați-vă cu el pe cap.
De aceea, rog pe cei care se pricep, politicieni, ziariști, intelectuali, oameni de afaceri si oameni obișnuiți stabiliți criteriile de îndeplinire pentru candidații la președinție. Nu poate candida orice terchea-berchea conform găunosului principiu al democrației.
Cei selectați vor fi aleși democratic de popor. Să terminăm odată cu inflația de candidați fără valoare!
Mulțumesc pentru interes!

Stefan   •   06 Octombrie 2026   •   15:26

Atunci de ce mai facem alegeri parlamentare? Populația alege partidele, partidele trebuie să construiască o majoritate, iar președintele să desemneze un premier care are șanse reale să fie votat. Dacă președintele cheamă partidele la „consultări”, dar apoi scoate din joben propriul candidat, consultările devin teatru.

Problema nu este Niculescu, ci precedentul: Tomac, Veștea, acum Niculescu. Câți premieri fără majoritate trebuie desemnați până admitem că sistemul este blocat?

Suspendarea îi poate oferi președintelui exact rolul de victimă pe care și-l dorește. Dar nici să accepți la nesfârșit nominalizări fără voturi nu este o soluție. Aici este adevărata dilemă: cum oprești abuzul politic fără să-i faci cadou avantajul victimizării?

rasvan   •   06 Octombrie 2026   •   14:50

Nicusor are o toba la Cotroceni,,bum ,bum,bum.,cu care se joaca cu nervii romanilor,care pot face ,,,bum,bum,bum,,!

Ștefan   •   06 Octombrie 2026   •   14:31

Epoca neofanariotă. Sezonul ardelenilor. Ep.: Despre câteva linii roșii, care trebuiesc trase.

Decuplarea Binomului Monsieur Nicușor - Herr Ilie și a eventualilor(!?) păpușari:
-interni ai acestora, de Butoanele Puterii. Atât naționale, cât și locale!
-UE ai acestora, de la "buzunarul" Populimii din România. Cea care este fidelă acestei țări, de bună credință, (real) muncitoare și onestă.

Horia   •   06 Octombrie 2026   •   14:26

Bolojan e singurul vinovat si nu se vorbeste destul despre asta. El tine tara blocata ca sa fie in continuare la butoane, probabil ca mai are misiuni de indeplinit. Muresan a fost propus de 3 partide si ce s-a rezolvat? Suntem intr-un blocaj total din cauza unui singur om. Un blocaj care nu se va rezolva nici prin alegeri anticipate si cu atat mai putin prin suspendarea presedintelui. Ar ramane interimar un apropiat de-ai lui Bolojan. Alegerile anticipate ar continua aceeasi situatie, dar cu un AUR intarit. Blocaj total, cine il rezolva merita premiul Nobel.

31   •   06 Octombrie 2026   •   14:13

Niculescu este secretat de stat la Externe deci omul lui Țoiu (USR).

Marco   •   06 Octombrie 2026   •   14:06

Criza are un singur nume: Bolojan, despre care nu vorbeste nimeni. El tine tara blocata ca sa fie in continuare la butoane, probabil ca mai are misiuni de indeplinit. Muresan a fost propus de 3 partide si ce s-a rezolvat? Suntem intr-un blocaj total din cauza unui singur om. Un blocaj care nu se va rezolva nici prin alegeri anticipate si cu atat mai putin prin suspendarea presedintelui. Ar ramane interimar un apropiat de-ai lui Bolojan. Alegerile anticipate ar continua aceeasi situatie, dar cu un AUR intarit. Blocaj total, cine il rezolva merita premiul Nobel.

Viorel   •   06 Octombrie 2026   •   14:03

Consultări și iar consultări, dar pentru ce? Domnul președinte Dan a venit cu două propuneri nepotrivite pentru contextul actual: Siegfried Mureșan, fost angajat al Bundestagului german, și Luca Niculescu, fost redactor-șef la RFI. Nu le contestă nimeni pregătirea, dar activitatea lor trecută nu îi recomandă pentru gestionarea treburilor interne. Erau la îndemână nume ca Predoiu, Ponta, Florin Georgescu sau Teodorovici, profesioniști ancorați în realitățile țării. Președintele nu face altceva decât să prelungească această criză politică creată de actualii guvernanți. Singura soluție o reprezintă alegerile anticipate, care vor costa miliarde din cauza lipsei de viziune a liderilor noștri. Concluzia este tristă, dar clară: o clasă politică ruptă de realitate și un președinte ezitant în luarea deciziilor mature. Românii merită mult mai mult decât acest circ nesfârșit.

MisterB   •   06 Octombrie 2026   •   13:50

Si daca il suspenda ei cred ca actualul presedinte ale Senatului va desemna un premier de la....PSD sau AUR :) . Nu ar trebui sa-l schimbe mai intai ca altfel....

Ovidiu   •   06 Octombrie 2026   •   13:40

N-aș vrea sa cred că Nicușor Dan îl vrea prins in postura asta, nici pe cal nici in căruță, pe Ilie Bolojan. Îl ține la butoane pentru a-l eroda de tot. Nu îl vrea in opoziție. Altfel, sunt de neînțeles aceste nominalizări din joben, fără sorți de izbândă, când tu vorbești de necesitatea unui guvern pentru rectificarea bugetară, pentru întocmirea bugetului 2027, etc.

Mihai   •   06 Octombrie 2026   •   13:39

Daca dupa alegerile anticipate se mentine situatia actuala (cu rocada intre PSD si AUR) ,ce facem?

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