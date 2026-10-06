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AUR pune PSD în fața unei decizii: tabelul pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. George Simion: Să deblocăm țara/ Prima reacție din PSD

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
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george simion aur
George Simion, președintele AUR. Sursa foto: Agerpres

Președintele partidului AUR, George Simion, face apel la parlamentarii PSD pentru suspendarea președintelui, după ce Nicușor Dan a pus pe tușă ambele partide la formarea Guvernului.

George Simion, președintele partidului AUR, nu a mers luni la Palatul Cotroceni, la invitația președintelui Nicușor Dan, în vederea consultărilor pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Al patrulea, din luna mai până astăzi. A fost desemnat Luca Niculescu, un independent. 

Nicușor Dan are propria linie roșie: fără AUR

Totuși, partidul AUR nu a fost absent la consultări, a mers o delegație a partidului. Gestul de a nu fi prezent al lui George Simion a fost generat de o declarație tranșantă a președintelui țării care a exclus, din start, formarea unui nou Guvern care să includă, în vreun fel, partidul AUR și voturile parlamentarilor săi. ”Am un mandat pe care cetățenii mi l-au dat și acesta spune păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe. AUR nu îndeplinește aceste condiții. Ar afecta relația cu partenerii noștri, și pe parte de securitate și pe parte de UE, iar România nu-și permite asta în momentul acesta” a fost declarația lui Nicușor Dan

Astfel, și DCNews l-a întrebat pe Dan Dungaciu, membru al conducerii AUR, de ce mai merge partidul la consultările cu președintele țării, Nicușor Dan, dacă este exclus din orice calcule. ”Această întrebare ne-am pus-o și noi. De ce să mai mergem la consultări din moment ce președintele, într-o manieră autoritară, care nu are legătură, din punctul nostru de vedere, nici cu spiritul și nici cu litera Constituției, a decis că al doilea partid din Parlament, și practic primul din sondajele de opinie, aproape jumătate din electorat, nu are voie nici măcar să susțină un guvern?ne-a mărturisit Dan Dungaciu

Primele două partide din Parlamentul României, puse pe tușă la formarea Guvernului

Dar președintele Nicușor Dan, despre care nu era un secret că prefera o desemnare independentă, DCNews scriind în repetate rânduri despre acest aspect, nu a ignorat doar AUR, ci și PSD, primul partid în preferințele românilor, primul din Parlament. Nu i-a dat mandat lui Sorin Grindeanu pentru a încerca să formeze următorul Executiv. Președintele PSD a transmis, în consecință: ”Noua nominalizare de premier a președintelui continuă să sfideze matematica parlamentară. După 4 premieri de dreapta care au eșuat, vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile. Este alegerea președintelui. Partidul Social Democrat ia propriile decizii. De aceea, mâine vom avea o ședință a Biroului Permanent Național în care vom analiza această propunere”. 

George Simion pune degetul pe rana PSD

Astăzi, George Simion, președintele AUR, a reiterat invitația către PSD- probabil mizând pe emoție, pe revolta unor parlamentari PSD- de a semna pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan: ”Nicușor Dan trebuie suspendat! Azi ofer tuturor parlamentarilor PSD tabelul pentru semnături. Scrieți-le și voi să semneze și să deblocăm Țara!” a transmis George Simion, în această dimineață

George Simion începe declanșarea suspendării președintelui Nicușor Dan. Invitație pentru PSD

Suspendarea președintelui, ce prevede Constituția

”Art. 95 – Suspendarea din funcţie

(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.

(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui.

(3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui” arată Constituția României. 

În actualul Parlament al României, este nevoie de minimum 155 de semnături din partea deputaților și senatorilor pentru a putea iniția propunerea de suspendare din funcție a președintelui. AUR are 92 de parlamentari, iar PSD 126. 

PSD decide

Senatorul PSD, Daniel Zamfir, a precizat, într-o scurtă reacție pentru DCNews, că ”nu luăm în calcul suspendarea președintelui”. 

Deciziile în PSD, pentru susținerea sau nu a premierului desemnat Luca Niculescu, se vor lua astăzi 6 octombrie 2026, de la ora 14.00, în Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat. 

DCNews a realizat luni un sondaj în rândul cititorilor, la care au răspuns peste 5.000 de persoane. Se poate vota o singură dată și pot vota doar cei care doresc să o facă, deci, în principal, cei interesați de acest subiect politic. Au fost întrebați: ”Ce premier ar trebui să desemneze președintele Nicușor Dan?”. Rezultatul a indicat 77% - de la PSD, 15% - tehnocrat și 7% - tot de la PNL/USR. Rămâne acum de văzut care sunt șansele unui independent pentru a strânge voturile pe care politicienii nu au reușit să o facă. 

AUR pune PSD în fața unei decizii: tabelul pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. George Simion: Să deblocăm țara/ Prima reacție din PSD

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Comentarii (9)

nelu   •   07 Octombrie 2026   •   11:54

AUR s-a autoizolat prin violenta pe care o prectica in parlament, prin violenta de la diferite demonstratii, prin inselarea cetatenilor ca le vor face case ieftine, inselare ordinara si de anvergura. Deci cum sa creada cineva ca ar putea sa guverneze cu calm , discernamant si impartialitate cand ei de ani de zile urla ca vor suspenda pe cineva, nu conteaza pe cine si nici de ce, vor ei sa suspende un presedinte. Asta-i programul lor de tara!

elena   •   06 Octombrie 2026   •   19:41

Ma Simioana, n-ai nici un drept sa te adresezi parlamentarilor altui partid. Tu visezi sa suspenzi orice presedinte pentru ca sa ajungi tu in locul lui. Tu care nu stii decat scandal si santaj, Tu care indemni poporul la revolta? Tu care intr-o furie te laudai ca o sa jupoi pe toti judecatorii CCR. Tu care ai facut numai scandaluri in parlament. De la tine nimeni n/a auzit vreodata o vorba inteleapta, echilibrata, constructiva.

digital   •   06 Octombrie 2026   •   14:11

Boii de la psd ar vota ori pe cine doar să rămână la butoane, dar poate la alegerile viitoare li se va termina benzina!

Gogu   •   06 Octombrie 2026   •   12:10

Evident ca trebuie suspendat!!! Nu are nicio apasare reala fata de nevoile nationale. Partea proasta este ca nu poate fi suspendat in vederea demiterii cu un guvern usr-pnl-bolojanist, cand presedintele senatului este sluga bolojenista. Toate cartile stau (si au stat si pana acuma) in mana contorsionistului de Grindianu care a tradat si distrus PSD-ul. Apropos, va amintiti ca dupa venirea lui Dragnia la putere econimia a explodat? Va amintiti ca in 6 luni!!!!! bugetul de pensii si asigurari sociale din deficit a devenit pozitiv? Ai? Si atunci a trebuit distrus!!!

Valter Cojman   •   06 Octombrie 2026   •   11:20

ALOOO!!!
Tradator de tara de la Cotroceni!
Ai un mandat ca sa fii, mai inainte de orice, pro-Romania si pro-poporul roman.
Daca pui altceva mai presus de Romania si poporul roman te faci vinovat de INALTA TRADARE si meriti puscaria pe viata.
PSD, daca nu ia in calcul suspendarea tradatorului de tara de la Cotroceni, se face vinovat de complicitate la INALTA TRADARE si nu mai merita votat de romani.
Oricum, in ultimii 4 ani a actionat impotriva romanilor in complicitate cu PNL, UDMR si USR.

Ion Ionescu   •   06 Octombrie 2026   •   10:54

Nu vezi, măi Pesedeule, că acel vremelnic chiriaș de la Cotroceni își bate joc de tine?.Dacă faci greșeala de a susține această nouă struțocămilă inventată de acest nicușor, înseamnă că ori sunteți proști, ori sunteți atât de dependenți de Bruxelles, încât nici nu mai are rost să vă alegeți structuri de conducere. Vă avertizez însă, cu toată dragostea, că veți ajunge la alegerile viitoare (anticipate sau la termen) să mai aveți procente cam ca usereul ăla. O să aveți cel mai mare transfer de primari la AUR din toată istoria noastră postdecembristă. Pe mine m-ați pierdut deja de votant, definitiv! L-ați girat o dată pe bolojan care a distrus România, dacă-l girați și pe diplomatul ăsta, o să ajungeți la lada istoriei!!!

Mihai1   •   06 Octombrie 2026   •   10:45

Care sunt "faptele grave prin care președintele încalcă prevederile Constituţiei"?

digital   •   06 Octombrie 2026   •   10:21

Zice Nicu:”Am un mandat pe care cetățenii mi l-au dat și acesta spune păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe....”Care cetățeni, nene?!Sarmalagiii care au fost invitați la investirea ta?!Ăia sunt cetățenii tăi?! Iar la finanțe de un an și jumătate nu vezi nicio turbulență, ești chior?!...Rate , taxe, tăieri prețuri ridicate la alimente, combustibili, gaze, energie electrică, curs valutar...nicio turbulență!Vai de capul tău și al nostru!

Nicoleta   •   06 Octombrie 2026   •   10:18

Iata cum o tara intreaga sta la mana unui individ micut, care se joaca de-a seful… Un PSD care-i sta la dispozitie, si care mimeaza ca ar vrea sa faca si sa dreaga…Garantat vor primi rasplata la viitoarele alegeri. Cat despre AUR: consecventi. Nu le poate nimeni imputa neseriozitate. PNL ul dupa ce s-a imbuibat din banii romanilor, brusc devine moral: nu cu PSD! Daca chiar cred ca mai merge cu prostitul electoratului, se inseala si se va demonstra. usr ul nu merita luat in discutie.. UDMR ul nu stiu de ce-i atat de bine etichetat, cand realitatea este ca a fost cosemnatar la toate cate s-au decis in tara asta..Deci PSD ul rau, UDMR ul bun… N-au impartit impreuna?! Sa fii etichetat ca moral inseamna sa nu fi fost partas! Daca intr o tara normala la cap, majoritatile se supun minoritatii, atunci nu doar ca ne cred prosti: chiar suntem!

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