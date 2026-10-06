AUR pune PSD în fața unei decizii: tabelul pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. George Simion: Să deblocăm țara/ Prima reacție din PSD

George Simion, președintele AUR. Sursa foto: Agerpres

Președintele partidului AUR, George Simion, face apel la parlamentarii PSD pentru suspendarea președintelui, după ce Nicușor Dan a pus pe tușă ambele partide la formarea Guvernului.

George Simion, președintele partidului AUR, nu a mers luni la Palatul Cotroceni, la invitația președintelui Nicușor Dan, în vederea consultărilor pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Al patrulea, din luna mai până astăzi. A fost desemnat Luca Niculescu, un independent.

Nicușor Dan are propria linie roșie: fără AUR

Totuși, partidul AUR nu a fost absent la consultări, a mers o delegație a partidului. Gestul de a nu fi prezent al lui George Simion a fost generat de o declarație tranșantă a președintelui țării care a exclus, din start, formarea unui nou Guvern care să includă, în vreun fel, partidul AUR și voturile parlamentarilor săi. ”Am un mandat pe care cetățenii mi l-au dat și acesta spune păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe. AUR nu îndeplinește aceste condiții. Ar afecta relația cu partenerii noștri, și pe parte de securitate și pe parte de UE, iar România nu-și permite asta în momentul acesta” a fost declarația lui Nicușor Dan.

Astfel, și DCNews l-a întrebat pe Dan Dungaciu, membru al conducerii AUR, de ce mai merge partidul la consultările cu președintele țării, Nicușor Dan, dacă este exclus din orice calcule. ”Această întrebare ne-am pus-o și noi. De ce să mai mergem la consultări din moment ce președintele, într-o manieră autoritară, care nu are legătură, din punctul nostru de vedere, nici cu spiritul și nici cu litera Constituției, a decis că al doilea partid din Parlament, și practic primul din sondajele de opinie, aproape jumătate din electorat, nu are voie nici măcar să susțină un guvern?” ne-a mărturisit Dan Dungaciu.

Primele două partide din Parlamentul României, puse pe tușă la formarea Guvernului

Dar președintele Nicușor Dan, despre care nu era un secret că prefera o desemnare independentă, DCNews scriind în repetate rânduri despre acest aspect, nu a ignorat doar AUR, ci și PSD, primul partid în preferințele românilor, primul din Parlament. Nu i-a dat mandat lui Sorin Grindeanu pentru a încerca să formeze următorul Executiv. Președintele PSD a transmis, în consecință: ”Noua nominalizare de premier a președintelui continuă să sfideze matematica parlamentară. După 4 premieri de dreapta care au eșuat, vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile. Este alegerea președintelui. Partidul Social Democrat ia propriile decizii. De aceea, mâine vom avea o ședință a Biroului Permanent Național în care vom analiza această propunere”.

George Simion pune degetul pe rana PSD

Astăzi, George Simion, președintele AUR, a reiterat invitația către PSD- probabil mizând pe emoție, pe revolta unor parlamentari PSD- de a semna pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan: ”Nicușor Dan trebuie suspendat! Azi ofer tuturor parlamentarilor PSD tabelul pentru semnături. Scrieți-le și voi să semneze și să deblocăm Țara!” a transmis George Simion, în această dimineață.

Suspendarea președintelui, ce prevede Constituția

”Art. 95 – Suspendarea din funcţie

(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.

(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui.

(3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui” arată Constituția României.

În actualul Parlament al României, este nevoie de minimum 155 de semnături din partea deputaților și senatorilor pentru a putea iniția propunerea de suspendare din funcție a președintelui. AUR are 92 de parlamentari, iar PSD 126.

PSD decide

Senatorul PSD, Daniel Zamfir, a precizat, într-o scurtă reacție pentru DCNews, că ”nu luăm în calcul suspendarea președintelui”.

Deciziile în PSD, pentru susținerea sau nu a premierului desemnat Luca Niculescu, se vor lua astăzi 6 octombrie 2026, de la ora 14.00, în Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat.

DCNews a realizat luni un sondaj în rândul cititorilor, la care au răspuns peste 5.000 de persoane. Se poate vota o singură dată și pot vota doar cei care doresc să o facă, deci, în principal, cei interesați de acest subiect politic. Au fost întrebați: ”Ce premier ar trebui să desemneze președintele Nicușor Dan?”. Rezultatul a indicat 77% - de la PSD, 15% - tehnocrat și 7% - tot de la PNL/USR. Rămâne acum de văzut care sunt șansele unui independent pentru a strânge voturile pe care politicienii nu au reușit să o facă.