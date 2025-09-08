Ultimele știri
Poți descărca aplicația:
Publicat pe 08 Sep 2025
Cine este Camelia Sălcudean, noua președintă a REPER
Publicat pe 07 Sep 2025
AUR anunţă că va ataca la CCR legile pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea
Publicat pe 07 Sep 2025
Guvernul Bolojan și testul moțiunilor. Motivele din spatele rămânerii PSD la guvernare
Publicat pe 02 Sep 2025
Liniile roșii peste care PSD nu a trecut: Trebuie să ne asigurăm că suntem alături de români, nu împotriva lor
Publicat pe 28 Aug 2025
REPER își alege noua conducere. Cine candidează pentru președinția partidului
Publicat pe 25 Aug 2025
Bogdan Chirieac, scenariu negru: USR va rupe coaliția și va face praf și pulbere tot. Haosul va guverna România
Publicat pe 25 Aug 2025
PSD va reveni la şedinţele coaliţiei pentru a clarifica măsurile întârziate din pachetul 2
Publicat pe 24 Aug 2025
EXCLUSIV
Motivul pentru care s-a împrumutat România cu sume uriaşe. Explicaţiile lui Marian Petrache, PNL
Publicat pe 22 Aug 2025
EXCLUSIV
Provocările PNL și PSD în fața ofensivei USR. Petrache, detalii despre susținerea lui Drulă la PMB / video
Publicat pe 20 Aug 2025
PSD: Asta realizăm în timp ce USR nu face nimic. Românii pot trage singuri concluziile
Publicat pe 14 Aug 2025
Conflict în coaliție pe tema suspendării unor proiecte PNRR. PSD cere consens politic
Publicat pe 11 Aug 2025
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu față de candidatura lui Titus Corlățean la șefia PSD
Publicat pe 11 Aug 2025
”PSD nu a intrat la guvernare ca să iasă după două luni”. PSD, de două ore în ședință. Ce decid, cu adevărat, social-democrații?
Publicat pe 11 Aug 2025
Zi decisivă în PSD și-n coaliția de guvernare. Ședința care poate schimba fața Puterii
Publicat pe 10 Aug 2025
Partid suveranist nou pe scena politică?! Bogdan Chirieac: Dacă Georgescu îl susținea pe acest om, altfel arăta România astăzi
Publicat pe 05 Aug 2025
USR respinge ideea unei zile de doliu național pentru Ion Iliescu și anunță că nu va participa la funeralii
Publicat pe 31 Iul 2025
Primul tunel al Autostrăzii Margina - Holdea (A1) a fost străpuns. Mobilizare maximă pe șantier - Video
Publicat pe 30 Iul 2025
”Marș, javră”. Scandal local PNL - PSD, după demisia lui Anastasiu. Liberalii fac apel către social-democrați să se delimiteze de omul lor
Publicat pe 24 Iul 2025
PNL are un nou secretar general. Propunerea lui Ilie Bolojan, validată
Publicat pe 21 Iul 2025
Primar PSD din Dâmbovița, despre suspendarea Programului Anghel Saligny: Se distrug lucrările începute
Publicat pe 15 Iul 2025
AUR contestă la CCR legea „austerității” adoptată de Guvernul Bolojan
Publicat pe 14 Iul 2025
Parlamentari PSD, alături de AUR împotriva Guvernului Bolojan. Fost ministru PSD: Educația nu are culoare politică
Publicat pe 12 Iul 2025
Ilie Bolojan: Sunt gata să fac ca PNL să fie din nou similar cu modernizarea României
Publicat pe 12 Iul 2025
EXCLUSIV
Haos total la Congresul PNL! Bogdan Chirieac: N-am văzut în viața mea o adunare de partid mai prost organizată!
Publicat pe 12 Iul 2025
Marele absent de la Congresul PNL, primele explicații
Publicat pe 12 Iul 2025
”Casa cu două etaje” a lui Florin Roman, explicată la Congresul PNL: La parter stau amărâții
Publicat pe 12 Iul 2025
Liberalul care și-a retras candidatura în ultimul moment pentru conducerea PNL. Decizia care a venit de sus
Publicat pe 12 Iul 2025
EXCLUSIV
Cât costă o apă la Congresul PNL. Incredibil, dar NU au nimic gratuit! Li se vând și sandwich-uri
Publicat pe 12 Iul 2025
Congres PNL, 12 iulie. Rezultat vot: Ilie Bolojan, preşedinte. Echipa de conducere
Publicat pe 10 Iul 2025
EXCLUSIV
În culisele Congresului PNL: De ce Virgil Guran țintește „șefia” finanțelor partidului
Publicat pe 04 Iul 2025
PSD acuză guvernările de dreapta pentru "dezastrul economic" de acum: "O urmare a dobânzilor împovărătoare și a împrumuturilor iresponsabile"
Publicat pe 30 Iun 2025
Criză internă în S.O.S: Grupul senatorial din Parlament a fost desființat după excluderea a trei membri
Publicat pe 22 Iun 2025
PSD a validat propunerile de miniștri. Nume noi la Transporturi, Muncă, Sănătate și Energie
Publicat pe 21 Iun 2025
PSD intră la guvernare. Vicepremier şi 6 ministere
Publicat pe 21 Iun 2025
Dominic Fritz anunţă că viitorul Guvern va trebui să ia măsuri nepopulare: Nu ne permitem să fim fricoşi
Publicat pe 21 Iun 2025
Ilie Bolojan, discurs la congresul USR: Guvernul la care lucrăm va fi un Guvern de sacrificiu
Publicat pe 20 Iun 2025
Motivul pentru care Nicușor Dan ezită să-l numească premier pe Ilie Bolojan. Bogdan Chirieac: A avut loc o confruntare a orgoliilor
Publicat pe 19 Iun 2025
Apariție surpriză la sediul PSD
Publicat pe 19 Iun 2025
Sorin Grindeanu, principalele declarații după întâlnirea cu Nicușor Dan
Publicat pe 19 Iun 2025
Scindare în tabăra suveranistă. POT acuză SOS că a devenit "unealta sistemului": Sforarii politici au creat un nou grup parlamentar
Publicat pe 19 Iun 2025
Consultări oficiale la Palatul Cotroceni pentru desemnarea premierului/ PNL, singurul partid care nu a făcut declarații/ Întâlnire crucială, acum
Publicat pe 18 Iun 2025
”Ne-au mințit în campanie electorală”. Bogdan Chirieac: Situația este foarte gravă
Publicat pe 17 Iun 2025
Se anunță premierul! Nicușor Dan, ultimele consultări cu partidele
Publicat pe 17 Iun 2025
Condiția pusă de Ilie Bolojan să fie premier. Tensiuni cu PSD. Bogdan Chirieac: Mi-e teamă că lumea nu va înțelege. Cineva va dispărea
Publicat pe 17 Iun 2025
Grindeanu își informează partidul. Detalii din culise despre ședința din această seară, din PSD: Momentul decisiv despre intrarea la guvernare
Publicat pe 16 Iun 2025
TOP măsuri fiscale pe care le-ar lua Kelemen Hunor, liderul UDMR. Asta urmează pentru România?
Publicat pe 16 Iun 2025
Surse de la Cotroceni. Două runde de discuții, astăzi. Contre PSD - PNL - USR. ”Un partid vrea să conducă țara, fără să spună cu cine”
Publicat pe 13 Iun 2025
PSD cere o întâlnire urgentă a partidelor pentru finalizarea măsurilor fiscal-bugetare
Publicat pe 13 Iun 2025
O femeie tehnocrat, în calcule să fie premier - Surse. Bogdan Chirieac: Toți s-au jurat, au dat ceva în scris
Publicat pe 12 Iun 2025
PSD amenință că se retrage de la negocierile pentru guvernare: Răbdarea noastră a ajuns la limită
Publicat acum 2 ore si 19 minute
SUA vând rachete antitanc către Polonia. Tranzacție de 780 mil. de dolari
Publicat acum 4 ore si 11 minute
Scena politică, în fierbere. Posibila apariție a unui "partid Georgist". Bogdan Chirieac: Mă aștept la surprize. Ar fi o lovitură
Publicat acum 4 ore si 18 minute
Cutremur puternic în această seară
Publicat acum 4 ore si 20 minute
Directorul Companiei de Apă Brașov, suspecat că ar fi dat mită ca să ocupe funcția. Ce salariu încasează
Publicat acum 4 ore si 48 minute
Un avion low-cost s-a apropiat periculos de mult de Air Force One al lui Trump
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat acum 18 ore si 13 minute
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
Publicat pe 17 Sep 2025
Michelle Obama ajunge, în această noapte, la București. Motivul vizitei sale în România
Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare
de
Roxana Neagu
Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?
de
Val Vâlcu
Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui
de
Val Vâlcu
