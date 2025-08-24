Motivul pentru care s-a împrumutat România cu sume uriaşe. Explicaţiile lui Marian Petrache, PNL

Marian Petrache, lider PNL, a explicat la DC News TV de ce s-a împrumutat România cu sume uriaşe de bani în ultimii ani, aceasta fiind una dintre cauzele principale ale creşterii deficitului.

"Trebuie să înţelegem că bulgărele nu se mai poate rostogoli. A fost o feerie pentru noi să ne tot împrumutăm, şi ne-am împrumutat sub pretextul că facem autostrăzi. Hai să fim serioşi. Nu că nu s-au făcut autostrăzi. Dar ne-am împrumutat pentru că am cheltuit bani fără niciun fel de noimă. Am mărit pensiile. A mâncat inflaţia pensia? Atunci de ce am mărit pensiile? Pentru voturi. Pentru ce am făcut Anghel Saligny şi mai ştiu eu ce? Banii trebuiau daţi pe proiecte care au la bază analize economice şi administrative care să îi scoată în evidenţă necesitatea.

La asfaltări, spre exemplu. Am făcut asfaltări pe drumuri ascunse, pe pământ. Ăia sunt bani aruncaţi? Cam da. Despre asta e vorba. Aţi văzut şanţurile alea betonate de 2 metri, în care te răstorni? Jur, nu am înţeles de ce se fac. Sunt unii care fac dalele alea... Din ce altă cauză?", a declarat Marian Petrache.

"Ar trebui interzise traficului acele drumuri!", a replicat Bogdan Chirieac.

"Este? Ăştia care au maşinile mici se răstoarnă cu roţile în sus acolo", a mai spus Marian Petrache.

"Da, mori. Dar şi ăla care merge cu bicicleta, dacă pică acolo, îşi rupe gâtul. În cel mai bun caz îşi rupe o mână. Am văzut aşa ceva, şanţ desfăcut cu adâncime de un metru", a mai spus şi Bogdan Chirieac.

Replica unei ambasadoare din China pentru Marian Petrache

"În primul meu mandat, China avea o doamnă ambasador. Şi într-una din întâlniri îmi spune că nu înţelege ce se întâmplă la noi. Bagi un creion în pământ şi iese ceva. Cum să nu avem bani? Nu am ştiut ce să îi spun, dar vă spun dumneavoastră acum. Nu ştim să îi administrăm", a completat Marian Petrache.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News