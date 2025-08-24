Data publicării:

EXCLUSIV  Motivul pentru care s-a împrumutat România cu sume uriaşe. Explicaţiile lui Marian Petrache, PNL

Autor: Florin Răvdan | Categorie: Politica
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Marian Petrache, lider PNL, a explicat la DC News TV de ce s-a împrumutat România cu sume uriaşe de bani în ultimii ani, aceasta fiind una dintre cauzele principale ale creşterii deficitului. 

"Trebuie să înţelegem că bulgărele nu se mai poate rostogoli. A fost o feerie pentru noi să ne tot împrumutăm, şi ne-am împrumutat sub pretextul că facem autostrăzi. Hai să fim serioşi. Nu că nu s-au făcut autostrăzi. Dar ne-am împrumutat pentru că am cheltuit bani fără niciun fel de noimă. Am mărit pensiile. A mâncat inflaţia pensia? Atunci de ce am mărit pensiile? Pentru voturi. Pentru ce am făcut Anghel Saligny şi mai ştiu eu ce? Banii trebuiau daţi pe proiecte care au la bază analize economice şi administrative care să îi scoată în evidenţă necesitatea. 

La asfaltări, spre exemplu. Am făcut asfaltări pe drumuri ascunse, pe pământ. Ăia sunt bani aruncaţi? Cam da. Despre asta e vorba. Aţi văzut şanţurile alea betonate de 2 metri, în care te răstorni? Jur, nu am înţeles de ce se fac. Sunt unii care fac dalele alea... Din ce altă cauză?", a declarat Marian Petrache. 

"Ar trebui interzise traficului acele drumuri!", a replicat Bogdan Chirieac. 

"Este? Ăştia care au maşinile mici se răstoarnă cu roţile în sus acolo", a mai spus Marian Petrache. 

"Da, mori. Dar şi ăla care merge cu bicicleta, dacă pică acolo, îşi rupe gâtul. În cel mai bun caz îşi rupe o mână. Am văzut aşa ceva, şanţ desfăcut cu adâncime de un metru", a mai spus şi Bogdan Chirieac. 

Replica unei ambasadoare din China pentru Marian Petrache 

"În primul meu mandat, China avea o doamnă ambasador. Şi într-una din întâlniri îmi spune că nu înţelege ce se întâmplă la noi. Bagi un creion în pământ şi iese ceva. Cum să nu avem bani? Nu am ştiut ce să îi spun, dar vă spun dumneavoastră acum. Nu ştim să îi administrăm", a completat Marian Petrache. 

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Motivul pentru care s-a împrumutat România cu sume uriaşe. Explicaţiile lui Marian Petrache, PNL
24 aug 2025, 17:45
Provocările PNL și PSD în fața ofensivei USR. Petrache, detalii despre susținerea lui Drulă la PMB / video
22 aug 2025, 14:46
PSD: Asta realizăm în timp ce USR nu face nimic. Românii pot trage singuri concluziile
20 aug 2025, 15:27
Conflict în coaliție pe tema suspendării unor proiecte PNRR. PSD cere consens politic
14 aug 2025, 14:28
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu față de candidatura lui Titus Corlățean la șefia PSD
11 aug 2025, 14:47
”PSD nu a intrat la guvernare ca să iasă după două luni”. PSD, de două ore în ședință. Ce decid, cu adevărat, social-democrații?
11 aug 2025, 12:42
ParintiSiPitici.ro
Înapoi la școală! 6 obiceiuri care îi ajută cu adevărat pe copii să înceapă anul cu dreptul, potrivit profesorilor: „Adevăratul succes al elevilor nu se găsește pe rafturile cu papetărie!”
24 aug 2025, 12:21
Zi decisivă în PSD și-n coaliția de guvernare. Ședința care poate schimba fața Puterii
11 aug 2025, 08:27
Partid suveranist nou pe scena politică?! Bogdan Chirieac: Dacă Georgescu îl susținea pe acest om, altfel arăta România astăzi
10 aug 2025, 20:00
USR respinge ideea unei zile de doliu național pentru Ion Iliescu și anunță că nu va participa la funeralii
05 aug 2025, 21:04
Primul tunel al Autostrăzii Margina - Holdea (A1) a fost străpuns. Mobilizare maximă pe șantier - Video
31 iul 2025, 12:15
”Marș, javră”. Scandal local PNL - PSD, după demisia lui Anastasiu. Liberalii fac apel către social-democrați să se delimiteze de omul lor
30 iul 2025, 09:04
PNL are un nou secretar general. Propunerea lui Ilie Bolojan, validată
24 iul 2025, 21:20
Primar PSD din Dâmbovița, despre suspendarea Programului Anghel Saligny: Se distrug lucrările începute
21 iul 2025, 14:40
AUR contestă la CCR legea „austerității” adoptată de Guvernul Bolojan
15 iul 2025, 11:04
Parlamentari PSD, alături de AUR împotriva Guvernului Bolojan. Fost ministru PSD: Educația nu are culoare politică
14 iul 2025, 16:04
Ilie Bolojan: Sunt gata să fac ca PNL să fie din nou similar cu modernizarea României
12 iul 2025, 13:13
Marele absent de la Congresul PNL, primele explicații
12 iul 2025, 13:02
”Casa cu două etaje” a lui Florin Roman, explicată la Congresul PNL: La parter stau amărâții
12 iul 2025, 12:59
Haos total la Congresul PNL! Bogdan Chirieac: N-am văzut în viața mea o adunare de partid mai prost organizată!
12 iul 2025, 13:11
Liberalul care și-a retras candidatura în ultimul moment pentru conducerea PNL. Decizia care a venit de sus
12 iul 2025, 12:35
Cât costă o apă la Congresul PNL. Incredibil, dar NU au nimic gratuit! Li se vând și sandwich-uri
12 iul 2025, 11:50
Congres PNL, 12 iulie. Rezultat vot: Ilie Bolojan, preşedinte. Echipa de conducere
12 iul 2025, 09:10
În culisele Congresului PNL: De ce Virgil Guran țintește „șefia” finanțelor partidului
10 iul 2025, 19:56
PSD acuză guvernările de dreapta pentru "dezastrul economic" de acum: "O urmare a dobânzilor împovărătoare și a împrumuturilor iresponsabile"
04 iul 2025, 13:49
Criză internă în S.O.S: Grupul senatorial din Parlament a fost desființat după excluderea a trei membri
30 iun 2025, 14:06
PSD a validat propunerile de miniștri. Nume noi la Transporturi, Muncă, Sănătate și Energie
22 iun 2025, 17:49
PSD intră la guvernare. Vicepremier şi 6 ministere
21 iun 2025, 15:03
Dominic Fritz anunţă că viitorul Guvern va trebui să ia măsuri nepopulare: Nu ne permitem să fim fricoşi
21 iun 2025, 14:07
Ilie Bolojan, discurs la congresul USR: Guvernul la care lucrăm va fi un Guvern de sacrificiu
21 iun 2025, 10:43
Motivul pentru care Nicușor Dan ezită să-l numească premier pe Ilie Bolojan. Bogdan Chirieac: A avut loc o confruntare a orgoliilor
20 iun 2025, 14:10
Apariție surpriză la sediul PSD
19 iun 2025, 13:58
Sorin Grindeanu, principalele declarații după întâlnirea cu Nicușor Dan
19 iun 2025, 11:57
Scindare în tabăra suveranistă. POT acuză SOS că a devenit "unealta sistemului": Sforarii politici au creat un nou grup parlamentar
19 iun 2025, 09:31
Consultări oficiale la Palatul Cotroceni pentru desemnarea premierului/ PNL, singurul partid care nu a făcut declarații/ Întâlnire crucială, acum
19 iun 2025, 08:43
”Ne-au mințit în campanie electorală”. Bogdan Chirieac: Situația este foarte gravă
18 iun 2025, 12:46
Se anunță premierul! Nicușor Dan, ultimele consultări cu partidele
17 iun 2025, 17:15
Condiția pusă de Ilie Bolojan să fie premier. Tensiuni cu PSD. Bogdan Chirieac: Mi-e teamă că lumea nu va înțelege. Cineva va dispărea
17 iun 2025, 12:32
Grindeanu își informează partidul. Detalii din culise despre ședința din această seară, din PSD: Momentul decisiv despre intrarea la guvernare
17 iun 2025, 11:18
TOP măsuri fiscale pe care le-ar lua Kelemen Hunor, liderul UDMR. Asta urmează pentru România?
16 iun 2025, 15:13
Surse de la Cotroceni. Două runde de discuții, astăzi. Contre PSD - PNL - USR. ”Un partid vrea să conducă țara, fără să spună cu cine”
16 iun 2025, 12:17
PSD cere o întâlnire urgentă a partidelor pentru finalizarea măsurilor fiscal-bugetare
13 iun 2025, 16:59
O femeie tehnocrat, în calcule să fie premier - Surse. Bogdan Chirieac: Toți s-au jurat, au dat ceva în scris
13 iun 2025, 00:01
PSD amenință că se retrage de la negocierile pentru guvernare: Răbdarea noastră a ajuns la limită
12 iun 2025, 15:13
PSD nu renunță la impozitul progresiv. Sorin Grindeanu: Dacă nu facem acest lucru, va trebui să creștem TVA-ul
11 iun 2025, 22:36
USR vrea taxă pe pensiile mici. Bogdan Chirieac: Mi-e teamă că e doar începutul. Lucrurile așa vor merge
10 iun 2025, 22:44
Scăderea deficitului bugetar. Singurul consens la care au ajuns liderii PSD, PNL, USR și UDMR
10 iun 2025, 10:51
Secretul despre politicieni pe care trebuie să îl știe toată lumea! ”Așa sunt ei, asta e natura lor!”
09 iun 2025, 18:24
Nicușor Dan se întâlnește azi cu liderii partidelor. Va fi prezentată prima schiță a programului de guvernare
09 iun 2025, 08:05
”Candidez la USR, la președinție”. Anunțul surprinzător făcut, în direct, la DCNews/ VIDEO
04 iun 2025, 15:49
AUR își mărește rândurile. După Dan Dungaciu, avocata Silvia Uscov și deputatul Andrei Gușă intră în partidul lui George Simion
03 iun 2025, 21:24
Se bagă mâna în buzunarul tuturor românilor! Măsurile propuse de partide iau și de la salariați, și de la pensionari. Majorare, ascunsă în ”comasare” și taxe complete pentru drepturile de autor
03 iun 2025, 16:03
Cele mai noi știri
acum 11 minute
Copiii români născuţi în diaspora, la poluri opuse. Unii vorbesc perfect româna, alţii aproape deloc. Ce soluţii sunt?
acum 1 ora 21 minute
CFR Cluj a încasat 11 goluri în 3 zile. După umilinţa din Suedia, vicecampioana pierde şi la Galaţi, cu Oţelul
acum 1 ora 24 minute
Cristi Chivu a anunţat echipa favorită la titlu în Serie A, înainte de debutul oficial pe banca lui Inter
acum 1 ora 30 minute
De ce Kate Middleton nu poate purta niciodată portocaliu. Ce se întâmplă cu pielea ei
acum 1 ora 33 minute
Condiţiile Rusiei pentru pace în Ucraina. Intrarea Ucrainei în NATO, exclusă
acum 2 ore 1 minute
Motivul pentru care s-a împrumutat România cu sume uriaşe. Explicaţiile lui Marian Petrache, PNL
acum 3 ore 6 minute
De ce e Premier League cel mai tare campionat din lume. Un critic literar trage concluziile despre... fotbal
acum 3 ore 7 minute
De ce a refuzat Gigi Becali să-l boteze pe "Georgios", copilul lui Ianis Hagi
Cele mai citite știri
pe 23 August 2025
Viteza la care nu mai ai nicio şansă să scapi cu viaţă în cazul unui impact în punct fix. Titi Aur explică
pe 23 August 2025
Mari surprize la Kiev. Pe cine ar vota ucrainenii la prezidențiale dacă duminica viitoare ar fi alegeri?
pe 23 August 2025
Planul lui Putin care l-a șocat pe Trump. Ce urmează: "Avem o nouă ordine politică mondială. Republica Moldova e desertul"
pe 23 August 2025
Cât câștigă un srilankez în România: are masă, casă, transport și asigurare de sănătate incluse. Detaliul umilitor pentru români: În 2 ani am casa gata!
pe 23 August 2025
Biletul de autobuz, tramvai şi metrou, mai scump în Bucureşti. Iată cât va costa
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel