Nicușor Dan, anunț după ce a prezentat liderilor europeni cazul Călin Georgescu

Președintele Nicușor Dan a susținut o conferință de presă de la Copenhaga, unde a prezentat raportul făcut de procurorul general Alex Florența despre acțiunile fostului candidat la alagerile prezidențiale Călin Georgescu, în fața liderilor europeni reuniți în ședința Comunității Politice Europene.

"Consiliul European, ieri. a avut tema securității europene, inclusiv Ucraina și aici cea mai mare parte a discuțiilor s-a concentrat pe acel plan de acțiune cu care Comisia Europeană a spus că va veni la Consiliul European formal de peste 3 săpătmâni, de la Bruxelles. Au fost contribuții ale statelor pe cum ar trebui să fie acel plan de acțiuni, adică noi aveam pentru moment niște instrumente financiare pentru apărarea europeană și acum ele trebuie integrate într-un plat de acțiuni.

Ce s-a discutat în cadrul ședinței Comunității Politice Europene

Comitetul Politic European a început acum 3 sau 4 ani. El reunește țările din Uniunea Europeană, țările din Europa, care nu sunt în uniune, și câteva instituții cum ar fi OSCE, Consiliul Europei etc. Aici a fost o discuție despre securitatea europeană, ca și la discuția de ieri de la Consiliu. Când vorbim de securitate vorbim și de amenințări fizice, dar vorbim și de drone - am avut niste experiențe pe plan european, săpătmânile care au trecut - vorbim de război hibrid, despre dezinformare și atacuri cibernetice. A fost o sesiune plenară, după care au fost câteva grupuri de lucru. Eu am participat la cel pe securitate și, așa cum v-am spus de dimineață, am prezentat raportul pe care Parchetul l-a făcut pe alegerile din noiembrie anul trecut.

În cadul Comitetului Politic a avut loc ulterior un grup de lucru pe tematica drogurilor, care s-a finalizat cu o declarație comună pe care și România a semnat-o, care, în esență, spune că este un fenomen care ne afectează pe toți și că țările europene, din uniune sau nu, trebuie să colaboreze trasee pe informații, pe urmărirea banilor și pe partea științifică a fenomenului - care sunt substanțele și care sunt metodele medicale pe care le avem la dispoziție.

Discuții despre aderarea Republicii Moldova la UE

A fost, de asemenea o discuție - în urmă cu doi ani s-a constituit un grup de lucru restrâns pe Moldova la care România este parte din momentul în care acest grup s-a constituit - în care doamna pereședintă ne-a prezentat tabloul societății în aceste alegeri parlamentare care au trecut, situația pe corelarea administrativă și legislativă cu exigențele uniunii și s-a discutat despre pașii următori pentru aderarea efectivă a Republicii Moldova în UE.

Nicușor Dan, discuții bilaterale cu prim-miniștrii Suediei și Armeniei

În plus, am avut o discuție bilaterală cu premierul Suediei. Aici am discutat foarte mult despre posibilitățile de colaborare în ceea ce privește industria de apărare și în general pe colaborarea pe securitate și economie.

Și am avut, de asemenea, o discuție cu premierul Armeniei. După cu știți următoarea reuniune a acestui comitet va avea loc în Armenia, în mai anul viitor, când voi participa. Pentru România zona Caucazului este foarte interesantă din perspectivă economică", a declarat Nicușor Dan într-o conferință de presă.

Știre în curs de actualizare...