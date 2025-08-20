Data actualizării: | Data publicării:

PSD: Asta realizăm în timp ce USR nu face nimic. Românii pot trage singuri concluziile

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Politica
Partidul Social Democrat transmite un mesaj, în contextul neînțelegerilor cu reprezentanții Uniunii Salvați România.

Partidul Social Democrat arată, într-o postare pe pagina de Facebook a formațiunii politice, care sunt reformele la care reprezentanții social-democrați din Guvern au lucrat în ultima perioadă. 

În același timp, partidul condus de Sorin Grindeanu critică tensiunile pe care USR le provoacă în Coaliția de guvernare.

„În vreme ce reprezentanții #PSD lucrează la elaborarea proiectelor legislative privind reformele majore anunțate de Guvernul Bolojan, USR nu face nimic!

Singura lor preocupare este de a acuza PSD că nu participă la ședințele Coaliției!

Românii pot singuri trage concluziile: PSD este cel care contribuie la reforme și lucrează la ele!

Astfel:

- Pachetul privitor la TĂIEREA PRIVILEGIILOR, elaborat de Secretariatul General al Guvernului, condus de PSD;

- REFORMA PENSIILOR SPECIALE, proiect elaborat de Ministerul Muncii, condus de PSD;

- REFORMA ÎN SĂNĂTATE, proiect elaborat de Ministerul Sănătății, condus de PSD;

- COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE, proiect elaborat de Ministerul Justiției, condus de PSD;

 -REFORMA ADMINISTRAȚIEI LOCALE ȘI CENTRALE, proiect elaborat de Ministerul Dezvoltării, condus de UDMR, cu amendamente depuse de PSD, UNCJR - Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România și AMR – Asociația Municipiilor din România;

- Pachetul FISCAL, proiect elaborat de Ministerul Finanțelor, condus de  PNL, cu amendamente depuse de PSD;

- Pachetul de STIMULARE ECONOMICĂ, proiect ce ar fi trebuit deja să fie elaborat de Ministerul Economiei, condus de USR - la care NU s-a lucrat. 
PSD a anunțat deja că va prezenta public soluțiile pentru a sprijini mediul privat în această perioadă dificilă. Singurul lucru pe care PSD îl blochează este discuția despre funcții“, a transmis Partidul Social Democrat.

