AUR cere sesizarea CCR pentru a-l opri pe Nicușor Dan. Ce ar ascunde referendumul despre CSM al președintelui: miza e alta

”Președintele Nicușor Dan nu ține cont de Constituție, de legi și alege să intervină brutal în sistemul de justiție din România. Anunțul făcut de acesta privind organizarea unui așa-zis referendum în interiorul corpului magistraților reprezintă o nouă și gravă interferență a politicului în justiție.

Amenințare directă a președintelui Nicușor Dan

A spune public că, în funcție de un vot intern, Consiliul Superior al Magistraturii va pleca de urgență este o amenințare directă la adresa independenței puterii judecătorești.

Aceasta nu este o opinie politică, ci un conflict juridic de natură constituțională între Președintele României și puterea judecătorească. Într-un stat de drept, asemenea conflicte sunt soluționate de Curtea Constituțională a României, care are obligația de a apăra principiul separației puterilor în stat.

AUR cere sesizarea CCR

În acest sens, AUR solicită preşedinţilor celor două Camere, primului-ministru și preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii să sesizeze CCR pe tema încălcării principiului separației puterilor în stat. Conflictul este unul direct și cât se poate de evident între Președintele României și puterea judecătorească, iar aceste instituții au dreptul, conform Constituției, de a sesiza Curtea Constituțională cu privire la conflictele juridice de ordine constituțională dintre autoritățile publice.

Prin declarațiile sale, Nicușor Dan transmite un mesaj periculos: că nu respectă independența justiției și că își permite să ordone instituțiilor-cheie ce să facă. Amenințarea cu desființarea sau forțarea plecării CSM este o interferență brutală, fără precedent, care subminează statul de drept.

Mai mult, Președintele nu are ce referendum să convoace în interiorul sistemului de justiție. Există deja un referendum național, validat prin votul românilor, care a stabilit clar contrariul: fără intervenții politice în justiție și fără ordonanțe de urgență care să o afecteze. Astăzi, Nicușor Dan încalcă tocmai voința populară exprimată atunci.

Președintele României nu are competența constituțională de a interveni, direct sau indirect, în organizarea și funcționarea autorității judecătorești. Justiția este o putere distinctă în stat, iar independența acesteia este garantată prin Constituție, inclusiv prin rolul Consiliului Superior al Magistraturii, care nu poate fi subminat prin inițiative politice sau consultări populare cu caracter manipulativ.

Adevărata miză a intervenției lui Nicușor Dan în CSM

Nu negăm că există probleme în sistemul de justiție. Dar adevărata miză a acestui demers este alta: controlul numirilor la vârful parchetelor, acolo unde CSM are un rol esențial. Puterea de astăzi inventează reguli neconstituționale pentru a-și atinge obiectivele, exact cum a procedat și anul trecut pe 6 decembrie, atunci când a fost anulat votul a aproape 10 milioane de români.

AUR atrage atenția că un referendum nu poate fi folosit ca instrument de presiune politică asupra Justiției și nici ca pretext pentru a redesena echilibrul constituțional dintre puterile statului. Orice tentativă de a transfera decizia privind organizarea Justiției din cadrul constituțional către un exercițiu populist reprezintă un pericol real pentru statul de drept.

Este ironic și profund îngrijorător faptul că același președinte care invocă public „lupta împotriva extremismului” și „apărarea democrației” este cel care forțează limitele Constituției și încearcă să subordoneze Justiția voinței politice, relativizând rolul instituțiilor fundamentale ale statului.

AUR va face opoziție totală și națională. Vom folosi toate instrumentele constituționale și legale pentru a apăra separația puterilor în stat, independența Justiției și ordinea constituțională. Ceea ce se întâmplă în aceste zile nu este o reformă, ci un asalt asupra justiției și democrației. Dacă nu este oprit, riscul este pierderea independenței și suveranității statului” arată un comunicat de presă AUR.