AUR solicită ca 2026 să fie declarat „Anul Americii în România”. Ce argumente aduce partidul lui Simion

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) solicită oficial autorităților statului român – Președinției, Parlamentului și Guvernului României – declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România”, în contextul aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii.

Anul 2026 reprezintă un moment istoric de importanță globală. Statele Unite ale Americii marchează un sfert de mileniu de existență ca națiune construită pe valori fundamentale precum libertatea, suveranitatea, credința, democrația și libertatea de expresie – valori care au influențat decisiv evoluția lumii moderne și care rămân esențiale pentru viitorul Europei și al României.

Rolul SUA și leadershipul global în 2026

Anul 2026 este marcat nu doar de această aniversare istorică, ci și de rolul determinant jucat de Statele Unite ale Americii în arhitectura globală de securitate și libertate. Sub conducerea președintelui Donald Trump, considerat în 2026 cel mai important lider politic la nivel global, influența americană s-a făcut resimțită atât pe scena internațională, cât și în relația cu Uniunea Europeană.

Deciziile politice, strategice și economice ale administrației americane au avut un impact direct asupra direcției geopolitice a Europei, asupra securității continentului și asupra apărării valorilor democratice într-un context internațional tot mai instabil.

America – garant al libertăților în Europa

Potrivit Strategiei de Securitate Națională a Statelor Unite ale Americii, SUA își asumă explicit rolul de principal apărător al libertăților politice, al democrației și al libertății de exprimare în Europa, într-un moment în care aceste drepturi fundamentale sunt tot mai des puse sub presiune.

În acest context, relația României cu Statele Unite nu este doar una strategică, ci una esențială pentru menținerea pluralismului politic, a libertății de opinie și a suveranității naționale.

De ce „Anul Americii în România”

România și Statele Unite ale Americii erau legate printr-un parteneriat strategic solid, cu dimensiuni politice, militare, economice și culturale vitale. SUA erau principalul garant al securității României în cadrul NATO și un aliat-cheie în regiunea Mării Negre.

America trebuie să redevină partenerul strategic al României în chestiuni de securitate, și orice decizie majoră adoptată de București în acest context – inclusiv în ceea ce privește evoluțiile din Ucraina – trebuie consultată în primul rând cu Washington-ul.

Declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România” ar permite:

consolidarea relației strategice româno-americane;

organizarea de evenimente culturale, educaționale și academice dedicate istoriei și valorilor americane;

promovarea cooperării economice și a investițiilor americane în România;

reafirmarea angajamentului României față de lumea liberă, libertatea de exprimare și democrația autentică;

întărirea legăturilor dintre societățile română și americană.

Poziția AUR

AUR consideră că România trebuie să fie parte activă a acestui moment istoric și să transmită un mesaj clar de respect și prietenie față de națiunea americană și poporul american.

În același timp, indiferent de decizia autorităților statului român, Alianța pentru Unirea Românilor anunță public că: AUR va declara anul 2026 drept „Anul SUA în România” și va acționa în consecință.

AUR va organiza, susține și promova pe tot parcursul anului 2026:

conferințe și dezbateri publice;

evenimente culturale și comemorative;

inițiative educaționale dedicate tinerilor;

acțiuni de diplomație publică și dialog româno-american.

Pentru AUR, prietenia cu Statele Unite ale Americii este una strategică și bazată pe valori, nu pe conformism politic sau pe directive ideologice externe.

Concluzie

Anul 2026 trebuie să fie un an al libertății, suveranității și alianțelor bazate pe valori reale. AUR va rămâne consecvent acestei viziuni și va acționa ferm pentru ca relația României cu Statele Unite ale Americii să fie una clară, onestă și puternică, în interesul național al României.