Un bărbat din Roman și-a "făcut curaj" înainte de examenul auto cu... alcool. Polițistului examinator nu i-a venit să creadă
Data actualizării: 21:04 19 Feb 2026 | Data publicării: 20:59 19 Feb 2026

Un bărbat din Roman și-a ”făcut curaj” înainte de examenul auto cu... alcool. Polițistului examinator nu i-a venit să creadă
Autor: Doinița Manic

Imagine cu un șofer, examen auto Bărbatul a picat automat examenul auto. Foto: Unsplash

Un bărbat din Roman a băut alcool înainte de a merge la examenul auto. Polițistul examinator și-a dat seama după miros, așa că l-a testat cu aparatul alcooltest.

Un bărbat de 35 de ani din Roman s-a prezentat beat la examenul auto. Acesta ar fi consumat alcool înainte de susținerea probei practice pentru obținerea permisului de conducere categoria B.

O șoferiță de 82 de ani, oprită de polițiști după ce a condus sub influența alcoolului. Ce sancțiuni a primit

„La data de 19 februarie 2026, în municipiul Roman, județul Neamț, un candidat în vârstă de 35 de ani, identificat cu inițialele I.P.C., s-a prezentat pentru susținerea probei practice în vederea obținerii permisului de conducere categoria B. Șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț, domnul Lucian Nicolae Gabur, a declarat că echipa instituției s-a confruntat cu o situație mai puțin obișnuită în cadrul activității curente de examinare”, potrivit Instituției Prefectului – Județul Neamț.

Polițistul examinator a simțit că bărbatul mirosea a alcool

În timpul examenului auto, polițistul examinator și-a dat seama că ceva este în neregulă după miros, așa că l-a testat pe bărbat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând o valoare pozitivă. Acesta nu a mai putut susține proba practică și a fost picat automat.

„Conform dispozițiilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere, candidatul a fost declarat „RESPINS”.

alcool la volan
examen auto
permis auto
alcoolemie
