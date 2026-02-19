Un bărbat din Roman și-a ”făcut curaj” înainte de examenul auto cu... alcool. Polițistului examinator nu i-a venit să creadă

Un bărbat de 35 de ani din Roman s-a prezentat beat la examenul auto. Acesta ar fi consumat alcool înainte de susținerea probei practice pentru obținerea permisului de conducere categoria B.

„La data de 19 februarie 2026, în municipiul Roman, județul Neamț, un candidat în vârstă de 35 de ani, identificat cu inițialele I.P.C., s-a prezentat pentru susținerea probei practice în vederea obținerii permisului de conducere categoria B. Șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț, domnul Lucian Nicolae Gabur, a declarat că echipa instituției s-a confruntat cu o situație mai puțin obișnuită în cadrul activității curente de examinare”, potrivit Instituției Prefectului – Județul Neamț.

Polițistul examinator a simțit că bărbatul mirosea a alcool

În timpul examenului auto, polițistul examinator și-a dat seama că ceva este în neregulă după miros, așa că l-a testat pe bărbat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând o valoare pozitivă. Acesta nu a mai putut susține proba practică și a fost picat automat.

„Conform dispozițiilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere, candidatul a fost declarat „RESPINS”.