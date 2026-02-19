€ 5.0956
Polonia a depășit pragul de 1 milion de civili care dețin legal arme de foc
Data publicării: 21:35 19 Feb 2026

Polonia a depășit pragul de 1 milion de civili care dețin legal arme de foc
Autor: Doinița Manic

imagine cu un bărbat care are o armă de foc, pistol Polonezii s-ar înarma de teama unui conflict cu Rusia. Foto: Pixabay

Polonia depășește 1 milion de arme înregistrate, în timp ce polonezii continuă să se înarmeze.

Numărul armelor de foc deținute legal în Polonia a depășit pragul de 1 milion, conform ultimelor cifre prezentate de poliția poloneză, scrie Euronews.

Potrivit datelor, numărul armelor aflate în posesia civililor din Polonia a urcat la 1.037.778, o creștere de peste 107.000 față de 2024.

Permisele de colecționar au reprezentat cele mai multe cereri în 2025, cu 21.071 de decizii. Permisele sportive s-au clasat pe locul al doilea, cu 17.601, urmate de 7.254 de permise pentru protecție personală.

Creșterea numărului de polonezi care au permise de port-armă a început în 2022, când au fost emise 37.402 de permise noi, comparativ cu 19.939 în anul precedent. Poligonele de tir din Polonia au raportat o creștere bruscă a numărului de vizitatori în săptămânile de după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022.

În ciuda creșterii, Polonia are aproximativ 2,5 arme de foc la 100 de locuitori, cea mai mică rată din UE, conform datelor din 2017 ale Studiului privind armele mici. Finlanda conduce blocul comunitar cu 32,4 arme la 100 de persoane, urmată de Austria cu 30 și Cipru cu 29,1.

Criticii din Polonia cer o reformă a sistemului de acordare a permiselor de port-armă

Dariusz Loranty, un fost șef din Poliția Varșoviei, care a lucrat în cazuri de terorism și omucidere, a declarat că sistemul actual concentrează prea multă autoritate într-o singură agenție.

„Sistemul actual de acordare a armelor încalcă principiul sacru al separării puterilor în stat”, a spus Loranty. Poliția „verifică, apoi ia o decizie și legiferează singură în conformitate cu legea actuală”.

El a propus transferul puterii decizionale formale de la poliție la administrația civilă, guvernatorii urmând să emită permise prin proceduri administrative care includ atât contribuția poliției, cât și participarea cetățenilor. Deciziile administrative ar putea fi apoi contestate în instanță.

Loranty a spus că deținerea de arme schimbă fundamental comportamentul, în principal printr-o responsabilitate sporită. Legea poloneză interzice strict purtarea sau deținerea de arme sub influența alcoolului.

„Când cineva are o armă, nu bea vodcă. Desigur, există un alt simț al responsabilității”, a spus el.

Loranty a cerut, de asemenea, evaluări psihiatrice mai riguroase, spunând că oricui prezintă simptome de depresie ar trebui să i se interzică deținerea de arme. Examenele nu ar trebui să fie superficiale, necesitând ca psihiatrii să evalueze candidații de cel puțin două ori în situații diferite, a mai spus el.

 
 
 

Polonia a depășit pragul de 1 milion de civili care dețin legal arme de foc
 
