Pene de curent în județul Brăila. 13 localități afectate

La ora 16:00, în judeţul Brăila, 13 localităţi se confruntau cu întreruperi în alimentarea cu energie electrică. Echipele de intervenție sunt pe teren pentru remedierea situației.
În judeţul Brăila erau, la ora 16:00, un număr de 13 localităţi fără alimentare cu energie electrică, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Brăila.
Conform sursei citate, următoarele localități din Brăila sunt afectate: Plăsoiu, Câineni-Băi, Zamfireşti, Drogu, Şuţeşti, Râmnicelu, Berteştii de Jos, Galbenu, Bărăganul, Gemenele, Surdila Greci, Zăvoaia şi Dudescu.
Echipele furnizorului de energie electrică intervin în teren pentru remedierea avariilor şi reluarea alimentării în condiţii de siguranţă, notează Agerpres.
de Anca Murgoci