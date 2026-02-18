Pene de curent în județul Brăila. 13 localități afectate

În judeţul Brăila erau, la ora 16:00, un număr de 13 localităţi fără alimentare cu energie electrică, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Brăila.

Localitățile din Brăila afectate de pene de curent

Conform sursei citate, următoarele localități din Brăila sunt afectate: Plăsoiu, Câineni-Băi, Zamfireşti, Drogu, Şuţeşti, Râmnicelu, Berteştii de Jos, Galbenu, Bărăganul, Gemenele, Surdila Greci, Zăvoaia şi Dudescu.

Intervenția echipelor furnizorului de energie electrică

Echipele furnizorului de energie electrică intervin în teren pentru remedierea avariilor şi reluarea alimentării în condiţii de siguranţă, notează Agerpres.

