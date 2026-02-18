€ 5.0941
DCNews Stiri Pene de curent în județul Brăila. 13 localități afectate
Data actualizării: 17:49 18 Feb 2026 | Data publicării: 17:28 18 Feb 2026

Pene de curent în județul Brăila. 13 localități afectate
Autor: Andrei Itu

pana-curent-statiuni-munte_42606500 Foto: Pixabay, de Geralt

La ora 16:00, în judeţul Brăila, 13 localităţi se confruntau cu întreruperi în alimentarea cu energie electrică. Echipele de intervenție sunt pe teren pentru remedierea situației.

În judeţul Brăila erau, la ora 16:00, un număr de 13 localităţi fără alimentare cu energie electrică, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Brăila.

Localitățile din Brăila afectate de pene de curent

Conform sursei citate, următoarele localități din Brăila sunt afectate: Plăsoiu, Câineni-Băi, Zamfireşti, Drogu, Şuţeşti, Râmnicelu, Berteştii de Jos, Galbenu, Bărăganul, Gemenele, Surdila Greci, Zăvoaia şi Dudescu.

Vezi și - 20% din electricitatea importată de Ucraina săptămână trecută a venit din România

Intervenția echipelor furnizorului de energie electrică 

Echipele furnizorului de energie electrică intervin în teren pentru remedierea avariilor şi reluarea alimentării în condiţii de siguranţă, notează Agerpres.

Vezi și - Listă școli închise 18 februarie 2026, din cauza ninsorilor abundente

pene de curent
braila
energie electrica
