DCNews Stiri Operele din Colecția Darius Vâlcov, vândute la licitație: Cât s-a plătit pentru carele cu boi ale lui Grigorescu și lucrările lui Picasso și Brauner
Data publicării: 08:09 18 Feb 2026

Operele din Colecția Darius Vâlcov, vândute la licitație: Cât s-a plătit pentru carele cu boi ale lui Grigorescu și lucrările lui Picasso și Brauner
Autor: Ioan-Radu Gava

Nicolae-Grigorescu_Car-cu-boi-pe-cale-de-dimineață (2) Foto: Artmark

„Licitația unei părți a Colecției Darius Vâlcov”, organizată de Casa de Licitații A10 by Artmark marți, 17 februarie, la Palatul Cesianu-Racoviță din Capitală (str. C.A. Rosetti nr. 5), a fost un succes.

Evenimentul a durat aproape 3 ore și a prezentat publicului 34 de lucrări - picturi în ulei, acuarele, guașe, serigrafii și desene, un ansamblu important de opere cu valoare muzeală.

Reintroducerea în circuitul expozițional și colecționistic a acestor capodopere, toate semnate de artiști canonici și recunoscuți internațional, confirmă rolul pieței de artă ca spațiu de transparență și acces public. Ca toate operele din celelalte licitații ale casei, și acestea au avut parte de o expoziție de aproape o lună, eveniment cu intrare liberă, dedicat marelui public. Tablourile au fost expuse atât la sediul Galeriilor Artmark (în perioada 16 ianuarie-17 februarie), cât și într-o expoziție itinerantă, ce a avut loc la Craiova (în perioada 5-6 februarie). „Piesele au fost atent selecționate, sunt foarte bune. Deși suntem acum în luna sculptorului nostru național Constantin Brâncuși, evident că Nicolae Grigorescu rămâne unul dintre reperele importante, nu dar ale culturii noastre, ci și a identității noastre”, declară istoricul de artă Cătălin Davidescu.

Între cele mai importante rezultate ale serii este și cel obținut de un desen semnat de Pablo Picasso, „Scenă de coridă” (realizat în 1959), care a fost adjudecat pentru 28.000 de Euro, la mare distanță de prețul de pornire de 8.000 de Euro. Este pentru prima dată când o lucrare Picasso (care nu este un multiplu, de tipul gravurii ori serigrafiei) este scoasă vreodată la o licitație de artă din România.

CITEȘTE ȘI                -                Operele din Colecția Darius Vâlcov ajung la Craiova. Când și unde poți vizita expoziția

Cât s-a plătit pentru carele cu boi ale lui Grigorescu

Cele mai spectaculoase adjudecări aparțin, ca de obicei, lui Nicolae Grigorescu, pictorul care este și deținătorul celor mai bune vânzări pe piața de artă din România - în decembrie 2024 o „Țărăncuță, odihnindu-se” a realizat o nouă vânzare memorabilă pentru artist, fiind cumpărată într-o licitație a casei A10 by Artmark cu 365.000 de Euro, iar în decembrie 2024 o icoană „Maica Domnului cu Pruncul” (tot de Grigorescu) marchează recordul absolut pentru licitațiile de artă sacră, fiind achiziționată cu 90.000 de Euro.

În „Licitația unei părți a Colecției Darius Vâlcov”, cele două picturi Grigorescu - „Car cu boi, pe cale de dimineață” și „Car cu boi, la asfințit”, care au intrat în eveniment cu prețuri de pornire de 40.000, respectiv 50.000 de Euro, și au fost adjudecate cu 170.000 de Euro fiecare. Cele două picturi sunt foarte speciale – una foarte luminoasă, cealaltă extrem de rară, prin tratarea nocturnă a temei sale predilecte.

În aceeași licitație, cele trei mici picturi de Nicolae Tonitza din colecția Darius Vâlcov - „Portretul Ecaterinei” (datat 1918), guașa „Tătăroaice la Balcic” (din a doua jumătate a anilor ’30) și „Peisaj în Franța” (din anii ’20) - s-au adjudecat pentru 76.000, 30.000, respectiv 12.000 de Euro, iar pictura de Victor Brauner, intitulată „La relation” (din 1952), a fost adjudecată pentru 150.000 de Euro, sumă de trei ori față de prețul de pornire.

CITEȘTE ȘI                -              EXCLUSIV Cazul Vâlcov. Intervenția statului pe piața de artă. Specialist: De ce nu este rău ca unele opere să ajungă în colecții private

Rată de adjudecare de 100% la Casa de Licitații A10 by Artmark

Licitația a înregistrat o rată de adjudecare de 100% (sell-through rate), care este și un indicator al competiției dintre colecționari pentru opere cu valoare muzeală. Este o performanță rară pe piața locală, echivalentă cu ceea ce marile case internaționale marchează drept un rezultat „White Glove” – când comisarului de licitații i se oferă, simbolic, o pereche de mănuși albe.

Rezultatul confirmă și interesul susținut pentru lucrări cu semnături de circulație internațională, într-un format deschis publicului – în sală și online – și într-un cadru de transparență specific pieței profesioniste de artă.

Seara s-a desfășurat într-o atmosferă de mare intensitate, cu sala arhiplină la Palatul Cesianu-Racoviță și cu un ritm alert al licitării, în care ofertele din sală s-au alternat constant cu cele venite online, pe toată durata evenimentului (aproape 3 ore). Interesul vizibil al publicului, reacțiile de la fiecare pas decisiv și competiția susținută pentru loturile-vedetă au transformat licitația într-un eveniment cu energie de „mare seară” a pieței de artă.

Următorul eveniment al Galeriilor Artmark este Licitația de Artă Postbelică și Contemporană, organizată joi, 19 februarie, de la ora 18.00, tot la Palatul Cesianu-Racoviță și online. Licitația are caracter aniversar Brâncuși: o operă de Constantin Brâncuși revine în licitațiile din România după aproape patru ani de absență, chiar de Ziua Națională Constantin Brâncuși.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

colectia darius valcov
artmark
licitatie
arta
car cu boi
nicolae grigorescu
pablo picasso
