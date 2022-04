Fâșia Gaza. Mai mulți fermieri au găsit o statuetă veche de 4500 de ani

O statuie de piatră a unei zeițe antice a frumuseții, iubirii și războiului a fost găsită în Fâșia Gaza. Arheologii palestinieni apreciază că fragmentul zeității canaanite, Anat, datează din urmă cu 4.500 de ani până la sfârșitul epocii bronzului.

Descoperirea a fost făcută de un fermier care își săpa pământul în Khan Younis, în sudul fâșiei.

Pe rețelele de socializare, unii locuitori din Gaza fac comentarii ironice care sugerează că asocierea zeiței cu războiul pare adecvată. În ultimii ani, locuitorii din Gaza au văzut o serie de confruntări devastatoare în conflictul dintre Israel și grupurile militante din Gaza, guvernate de Hamas, scrie BBC.

Fâșia Gaza, parte a istoriei comerțului antic

Cu toate acestea, descoperirea acestei statui de calcar este o reamintire a modului în care fâșia - parte a unei importante rute comerciale pentru civilizațiile antice succesive - a fost inițial o așezare canaanită.

Sculptura de 22 cm înălțime arată clar chipul zeiței purtând o coroană de șerpi.

"Am găsit-o întâmplător. Era în noroi și am spălat-o cu apă. Ne-am dat seama că este un lucru prețios, dar nu știam că are o valoare arheologică atât de mare. Îi mulțumim lui Dumnezeu și suntem mândri că a rămas în țara noastră, în Palestina, încă din vremea canaanită", a spus fermierul Nidal Abu Eid, care a dat peste capul statuii în timp ce își cultiva câmpul.

Fragmentul statuii este expus la Qasr al-Basha, unul dintre puținele muzee din Gaza

Statuia zeiței Anat, una dintre cele mai cunoscute deități canaanite, este acum expusă în Qasr al-Basha, o clădire istorică care servește drept unul dintre puținele muzee din Gaza.

Artefactul a fost dezvăluit la o conferință de presă de marți, de către Jamal Abu Rida de la Ministerul Turismului și Antichităților condus de Hamas, care a declarat că statuia este „rezistentă în timp” și a fost examinată cu atenție de experți. El a pus accent și pe planul politic.

”Astfel de descoperiri dovedesc că Palestina are civilizație și istorie și nimeni nu poate nega sau falsifica această istorie. Acesta este poporul palestinian și vechea lor civilizație canaanită”, a spus Abu Rida.

Nu toate descoperirile arheologice din Gaza au fost atât de apreciate.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News