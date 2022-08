Seceta a scos la suprafață un sat dispărut în secolul 19. Lacul în care a fost scufundat a devenit zonă de interes (Video)

Spre deosebire de orașul pierdut Atlantida, când acest sat galez din secolul al XIX-lea a fost scufundat sub apă, a fost nevoie doar de o perioadă de secetă pentru a reapărea să-și dezvăluie ruinele. Lacul Vyrnwy, un rezervor din Powys, Țara Galilor, s-a evaporat suficient pentru a scoate la iveală vestigiile satului Llanwddyn.

Rămășițele satului au fost vizibile ultima dată în timpul secetei din 1976, relatează presa locală. După săptămâni nesfârșite de temperaturi ridicate, record în Marea Britanie, Lacul Vyrnwy este unul dintre multele râuri și rezervoare care s-au micșorat. Potrivit Agenției Meteorologice a Marii Britanii, temperaturile record pentru Țara Galilor au fost observate pe 18 iulie în comitatul Flintshire din nord-est, atingând 37,1 grade Celsius, la aproximativ 72 de kilometri de lacul Vyrnwy.

