Trecerea istorică a Bulgariei la euro: Ce s-a scumpit după renunțarea la leva
Data publicării: 08:26 03 Ian 2026

Trecerea istorică a Bulgariei la euro: Ce s-a scumpit după renunțarea la leva
Autor: Darius Muresan

bani portofel, leva bulgareasca Imagine cu portofel, bani. Foto: Pixabay
 

Bulgaria a trecut la zona euro, un pas istoric realizat de una din cele mai sărace țări care au aderat la UE. Trecerea a adus unele scumpiri, nu neapărat cauzate de tranziție, dar și ieftiniri sau stagnări.

Potrivit publicației Novinite.com care a făcut o amplă analiză economică după trecerea Bulgariei la zona euro, o foarte puternică creștere de preț s-a resimțit la taxiuri. Chiar dacă transportul în comun a scăzut la nivel de preș în zona taxi prețurile au crescut cu aproape 20%, dar acest lucru s-a întâmplat încă din decembrie 2025 când Bulgaria era încă la leva. Vinietele au rămas la același nivel în baza unei regementări. 

Tot potrivit sursei citate, colectarea deșeurilor în anumite zone din Sofia a cunoscut majorări cu aproximativ 19%. Totodată, carnea de pui a înregistrat o creștere cu  9.1% iar pâinea cu aproximativ 4%.  Alte produse precum ouăle sau lactatele au înregistrat și ele o creștere, dar înainte de trecerea la euro, fapt ce poate fi pus pe seama inflației.     

Datele Eurostat arată că unele lucrări stomatologice au cunoscut creșteri, precum și unele produse electrocasnice și calculatoare, acestea chiar și cu 15%, dar acestea nu neapărat ca urmare a trecerii la euro ci prin presiunile asupra lanțurilor de aprovizionare. 

De ce România trebuie să urmeze exemplul Bulgariei, potrivit fostului negociator-șef cu UE

Profesorul Vasile Pușcaș, fost negociator șef al României cu Uniunea Europeană, a declarat, că aderarea României la Zona Euro ar trebui să fie viitorul proiect de țară.

„Astăzi, 1 ianuarie 2026, Bulgaria este al 21-lea stat membru al Zonei Euro. Personal, felicit statul de la sudul nostru și recunosc că o competiție care este de peste trei decenii înregistrează astăzi un podium favorabil Bulgariei. Eu am trăit această competiție între cele două state chiar de la începutul anilor 1990, când, la Washington DC, negociam reacordarea Clauzei Națiunii Celei mai Favorizate României, din partea SUA. Am trăit această competiție și la începutul anilor 2000, când negociam aderarea României la UE.

Cu toate că Bulgaria avea circumstanțe mai favorizante, am reușit ca România să obțină aprobarea Consiliului European pentru semnarea Tratatului de Aderare în același timp, în 17 decembrie 2004. După aderarea României la UE, care s-a petrecut deodată cu Bulgaria, în 1 ianuarie 2007, ritmul și intensitatea cu care se realiza procesul de integrare europeană a depins într-o proporție covârșitoare de modul în care guvernele celor două țări au aplicat legislația și politicile europene. România și Bulgaria au intrat împreună în Spațiul Schengen, iar eu consider că un merit deosebit l-a avut ministrul Cătălin Predoiu”, a spus Vasile Pușcaș.

Potrivit acestuia, aderarea României la Zona Euro ar fi benefică mai ales pentru stabilitate și disciplină financiar-bugetară și înscrierea societății românești pe traiectoria unei dezvoltări economice și sociale sustenabile.

„Acum, Bulgaria este membru al Zonei Euro și a primit un bonus spre dezvoltare și ancorare în Eurogrup. Iar România nici măcar nu are un orizont credibil pe care să-l urmărească în politicile interne de dezvoltare. Nu am făcut aceste afirmații cu sens de dramatizare, ci pentru a ambiționa instituțiile statului român, comunitățile de afaceri și mai ales guvernanții României să mediteze dacă intrarea României în Zona Euro nu ar fi cel mai valabil proiect de țară pentru următorii ani.


 

Am văzut că sondajele de opinie arată că românii din țară și din străinătate și-ar dori să fie și țara noastră în Euro. Dar mai mult decât această dorință, îndeplinirea criteriilor de aderare la Zona Euro ar însemna stabilitate și disciplină financiar-bugetară și înscrierea societății românești pe traiectoria unei dezvoltări economice și sociale sustenabile înaintate. Aș încheia cu o întrebare retorică: Cine nu și-ar dori un astfel de proiect de țară?!”, a subliniat fostul negociator șef al României cu UE conform Agerpres.

bulgaria
euro
scumpiri
