La Conferința de Securitate de la Munchen, liderul ucrainean Volodimir Zelenski a susținut că Donald Trump ar putea aplica „sancțiuni totale” asupra energiei, inclusiv nucleare, a Rusiei și ar putea trimite „un mesaj” europenilor să facă același lucru. De asemenea, le-ar putea spune rușilor care trăiesc și studiază în străinătate să „se întoarcă acasă”, potrivit Politico.

„Nu respectați regulile, nu respectați democrația. Nu respectați Ucraina, Europa și așa mai departe. Duceți-vă acasă”, a spus Zelenski.

Liderul ucrainean a făcut câteva remarci și despre Vladimir Putin și a spus că liderul rus „nu are prea mult timp”, sugerând că va supraviețui mai mult din cauza vârstei sale tinere.

Zelenski îl învață pe Trump cum să pună presiune pe Putin

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski consideră că doar o „presiune” sporită asupra Rusiei din partea SUA va forța Kremlinul să oprească războiul său brutal împotriva Ucrainei. Până când aceasta nu va fi aplicată, președintele rus Vladimir Putin va continua, chiar dacă negociază cu Statele Unite.

„Doar Statele Unite îl pot opri pe Putin”, a spus Zelenski, pentru Politico, la Conferința de Securitate de la München.

„Altfel nu se va opri”, a adăugat el.

Conform lui Zelenski, acest lucru l-ar obliga pe președintele Donald Trump să meargă mai departe decât a făcut-o până acum și să promită sprijin viitor Ucrainei.