€ 5.0943
|
$ 4.2964
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.2964
 
DCNews Stiri Zelenski îl învață pe Trump cum să pună presiune pe Putin
Data publicării: 08:25 14 Feb 2026

Zelenski îl învață pe Trump cum să pună presiune pe Putin
Autor: Ioan-Radu Gava

volodimir zelenski in masina Foto: Agerpres

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a transmis lui Donald Trump ce trebuie să facă pentru a pune presiune pe Vladimir Putin.

La Conferința de Securitate de la Munchen, liderul ucrainean Volodimir Zelenski a susținut că Donald Trump ar putea aplica „sancțiuni totale” asupra energiei, inclusiv nucleare, a Rusiei și ar putea trimite „un mesaj” europenilor să facă același lucru. De asemenea, le-ar putea spune rușilor care trăiesc și studiază în străinătate să „se întoarcă acasă”, potrivit Politico.

„Nu respectați regulile, nu respectați democrația. Nu respectați Ucraina, Europa și așa mai departe. Duceți-vă acasă”, a spus Zelenski.

Liderul ucrainean a făcut câteva remarci și despre Vladimir Putin și a spus că liderul rus „nu are prea mult timp”, sugerând că va supraviețui mai mult din cauza vârstei sale tinere.

CITEȘTE ȘI                -              Focar de diaree în Parlamentul Ucrainei. Suspiciuni de otrăvire cu E. coli sau rotavirus

Zelenski îl învață pe Trump cum să pună presiune pe Putin

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski consideră că doar o „presiune” sporită asupra Rusiei din partea SUA va forța Kremlinul să oprească războiul său brutal împotriva Ucrainei. Până când aceasta nu va fi aplicată, președintele rus Vladimir Putin va continua, chiar dacă negociază cu Statele Unite.

„Doar Statele Unite îl pot opri pe Putin”, a spus Zelenski, pentru Politico, la Conferința de Securitate de la München.

„Altfel nu se va opri”, a adăugat el.

Conform lui Zelenski, acest lucru l-ar obliga pe președintele Donald Trump să meargă mai departe decât a făcut-o până acum și să promită sprijin viitor Ucrainei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

volodimir zelenski
donald trump
vladimir putin
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 46 minute
Scandal cu anularea alegerilor. Ciolacu, șocat de o întrebare de la Digi24: Constantin Toma a căzut în capcană. N-am mai auzit așa ceva
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Guvernul României anunță cumpărarea operatorului Portului Giurgiulești din Republica Moldova
Publicat acum 1 ora si 48 minute
Conferința de Securitate de la Munchen. Update: Marco Rubio, anunțurile zilei privind relația SUA - Europa / video
Publicat acum 2 ore si 23 minute
Te iubesc, dar nu știu să fiu aproape. Despre intimitate și frică
Publicat acum 2 ore si 31 minute
Reguli mai stricte pentru străinii care vor să viziteze SUA. Când intră în vigoare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 56 minute
Horoscop 14 februarie 2026. Saturn intră în Berbec. Previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 48 minute
BANCUL ZILEI: Examenul...
Publicat acum 1 ora si 48 minute
Conferința de Securitate de la Munchen. Update: Marco Rubio, anunțurile zilei privind relația SUA - Europa / video
Publicat acum 46 minute
Scandal cu anularea alegerilor. Ciolacu, șocat de o întrebare de la Digi24: Constantin Toma a căzut în capcană. N-am mai auzit așa ceva
Publicat acum 3 ore si 9 minute
Moșii de Iarnă. Sâmbăta Morților 14 februarie. Preot: Părăsirea lumii se face mai trist ca niciodată
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close