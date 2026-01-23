€ 5.0936
Vladimir Putin trasează condiția finală pentru pace în Ucraina
Data publicării: 08:48 23 Ian 2026

Vladimir Putin trasează condiția finală pentru pace în Ucraina
Autor: Ioan-Radu Gava

putin-intalnire-zelenski_98320500 Vladimir Putin. Foto: Agerpres

Federația Rusă avertizează că nu va exista pace în Ucraina dacă problema teritorială nu va fi rezolvată.

Kremlinul a avertizat vineri că, dacă nu este rezolvată problema teritorială, nu va exista o pace "durabilă" în Ucraina, după negocierile desfăşurate în zorii zilei de vineri între preşedintele rus, Vladimir Putin, şi emisarii Casei Albe, Steve Witkoff şi Jared Kushner, transmite EFE.

"Important este că, în timpul acestor negocieri între preşedintele nostru şi americani, s-a constatat din nou că, fără soluţionarea problemei teritoriale (...) nu se poate spera la obţinerea unui aranjament durabil", a declarat Iuri Uşakov, consilier pe probleme internaţionale al Kremlinului, potrivit agenţiei TASS.

Uşakov a precizat că această soluţie trebuie să urmeze "formula convenită la Anchorage", făcând referire la summitul din august 2025 dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele SUA, Donald Trump, în cadrul căruia acesta a renunţat să ceară Moscovei un armistiţiu imediat ca prim pas pentru rezolvarea conflictului.

Viktor Orban, reacție acidă către Zelenski: "Linguşeala nu ne va schimba poziţia. Se pare că nu ne vom înţelege niciodată!"

"Noi, aşa cum a subliniat Vladimir Putin, suntem sincer interesaţi de soluţionarea crizei ucrainene prin metode politico-diplomatice. Dar, până când nu se va întâmpla acest lucru, Rusia va continua în mod consecvent să atingă obiectivele operaţiunii militare speciale pe câmpul de luptă", a subliniat consilierul Kremlinului.

Ca de obicei, Uşakov a insistat că "forţele armate ruse au iniţiativa strategică", deşi temperaturile scăzute şi zăpada i-au încetinit, de la sfârşitul anului trecut, ofensiva în inima regiunii Donbas.

Rusia insistă ca Ucraina să îşi retragă trupele din cele patru regiuni anexate ilegal în 2022 de Moscova, în special din Donbas, pe care armata rusă nu a reuşit să o cucerească după aproape patru ani de lupte crâncene.

rusia
ucraina
razboi
