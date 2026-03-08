Prof. univ. dr. Mircea Duțu, director al Institutului de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române şi președinte al Universității Ecologice din București, a vorbit despre impactul inteligenței artificiale asupra profesiilor și despre schimbările majore care ar putea apărea pe piața muncii. Potrivit acestuia, există câteva meserii care sunt mai sigure decât cele care presupun statul în fața calculatorului.

„Marea frică a tuturor este acest statut al singularității în momentul când va depăși inteligența umană. Unii spun că este vorba de ani, alții spun că e un termen și mai scurt. Chiar în condițiile în care va depăși inteligența umană, dacă rămâne sub controlul omului, atunci e un lucru bun”, a spus Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Problema care se pune este sub controlul căror oameni? Democratici sau un grup restrâns care poate să-și facă de cap?

Apropo de profesii. Zilele trecute vedeam o afirmație a unui câștigător al Premiului Nobel pentru economie de acum doi ani care spunea: „Ca să ai o profesie sigură, renunță la calculator și fă-te mai degrabă instalator, pentru că ei vor fi mai consecvenți în menținerea profesiilor manuale, chiar dacă repetitive, dar mai degrabă vor dispărea profesiile aferente gulerelor albe și omului din spatele calculatorului”, a spus prof. univ. dr. Mircea Duțu.

„Nu mai studiați! Învățați altcumva în era inteligenței artificiale!”

Prof. univ. dr. Mircea Duțu a explicat că tot mai mulți tineri sunt interesați de inteligență artificială și a menționat o lucrare apărută în Franța, care susține că modelul tradițional de studiu este depășit în această perioadă și că este necesară o schimbare a modului de învățare.

„Este un fenomen și remarcăm că sunt programe de informatică, de licență, care nu mai atrag atât de mult pe tineri, și foarte mulți sunt atrași de inteligență artificială. Deci lucrurile evoluează rapid, profesiile căutate astăzi cu siguranță nu vor mai fi căutate mâine”, a spus Sorin Ivan.

„Ceea ce spuneți dumneavoastră este perfect adevărat. În Franța, la sfârșitul anului, a apărut o lucrare cu titlul: „Nu mai studiați. Învățați altcumva în era inteligenței artificiale! Timp de un secol, a studia a fost cea mai bună invenție. Această lume a murit! Inteligența devine gratuită și disponibilă în mod infinit. Studiile, așa cum le cunoaștem, au devenit contraproductive. Se impune a învăța altcumva. Se ridică întrebarea: Ce vor trebui să învețe mâine copiii noștri?”.

Ca atare, se spune nu mai mergeți la școală. Și avem exemple. Știți că s-a dezvoltat acel chatbot de însoțire, prietenul fiecăruia, care acum pătrunde și pe piața vest-europeană. A făcut furori în America. Costă 129 de dolari și a fost inventat de un tânăr care în timpul pandemiei a încercat să facă studii la o universitate de prestigiu în Statele Unite, a renunțat în condițiile de atunci și „jucându-se” pe calculator, a reușit această performanță care îi aduce multe satisfacții inclusiv în privința gândirii”, a spus prof. univ. dr. Mircea Duțu la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici.

