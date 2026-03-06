Statele Unite se pregătesc de intervenție în strâmtoarea Ormuz împotriva iranienilor. Când începe escortarea navelor comerciale

Strâmtoarea Ormuz se află în centrul atenției internaționale, după ce Statele Unite au anunțat că vor începe să escorteze navele comerciale prin această zonă strategică. Decizia vine pe fondul războiului cu Iranul și al preocupărilor privind securitatea transporturilor maritime.

Marina SUA va prelua protecția navelor comerciale

Conform Reuters, Marina Statelor Unite va demara escortarea navelor comerciale atunci când resursele militare americane nu vor mai fi concentrate pe contracararea eventualelor atacuri de represalii ale Iranului asupra statelor vecine.

Chris Wright, secretarul american pentru energie, a declarat pentru Fox News că operațiunile vor începe „cât de repede putem”, imediat ce situația de securitate din Strâmtoarea Ormuz va permite desfășurarea lor fără riscuri majore.

„Mai întâi trebuie să reducem capacitatea Iranului de a provoca probleme în regiune. Apoi, de îndată ce va fi considerat sigur, vom escorta navele și vom relua fluxul normal de energie”, a explicat Wright, subliniind că scopul intervenției este protejarea comerțului internațional și siguranța cetățenilor americani din zonă.

Impactul asupra pieței de energie

În același interviu, Wright a încercat să diminueze temerile legate de creșterea prețurilor la combustibili. Deși acestea au atins un nivel record în timpul administrației lui Donald Trump, secretarul a spus că majorarea este temporară și reprezintă „o întrerupere minoră pentru moment”. Evoluția ar putea dura „câteva săptămâni, nu luni”.

Măsuri temporare pentru stabilitatea pieței

Oficialul a mai precizat că autorizația acordată Indiei de a cumpăra petrol rusesc pentru 30 de zile nu schimbă politica americană față de Rusia. Măsura este una temporară, ce are rolul de a preveni perturbările majore pe piețele globale de energie, într-un context marcat de conflictul din Ucraina și volatilitatea energetică internațională.

Prin această operațiune, SUA își reafirmă prezența strategică în Orientul Mijlociu și rolul de garant al libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz, protejând fluxul comercial vital pentru întreaga lume.

