Starmer explică relațiile UK-SUA, după nemulțumirile lui Trump privind conflictul din Iran. De când nu au mai vorbit cei doi lideri

Premierul britanic Keir Starmer a fost întrebat joi, 5 martie, dacă relația specială dintre Statele Unite ale Americii și Marea Britanie este „distrusă”, în urma criticilor lui Donald Trump privind atitudinea Londrei la adresa conflictului din Iran, președintele american spunând că Starmer „nu este Winston Churchill”.

Starmer și Trump nu au mai vorbit de sâmbătă

Deși „relația specială” dintre cele două state este „în funcțiune”, cei doi nu au mai vorbit de sâmbătă seară, 28 februarie, ziua în care SUA și Israelul au atacat Iranul.

„Relația specială este în funcțiune chiar acum. Lucrăm cu americanii în desfășurarea din bazele noastre (n.r. militare). Lucrăm împreună în regiune. Americanii și britanicii lucrează împreună pentru a proteja atât SUA, cât și Marea Britanie în bazele comune unde suntem amplasați împreună. Și împărtășim informații 24/7, în mod obișnuit. Aceasta este relația specială”, a spus Starmer.

Prim-ministrul a adăugat că, deși Trump este cel care ia deciziile pe care le consideră în interesul național al SUA, „este treaba mea, ca prim-ministru britanic, să iau deciziile pe care le consider a fi în interesul superior al Regatului Unit”. „Nu este nimic controversat în asta”, a mai spus el, potrivit SkyNews.

Tensiuni crescânde pe linia Washington-Londra

Tensiunile dintre Trump și Starmer au început după ce premierul britanic a refuzat, inițial, să permită SUA utilizarea bazelor britanice (RAF Fairford și Diego Garcia) pentru operațiuni militare în conflictul declanșat de americani și israelieni în Iran.

Președintele american l-a criticat public pe Starmer, spunând că nu este „Winston Churchill” și că Marea Britanie „nu este de ajutor”. Totuși, britanicii și-au revizuit decizia luni, 1 martie, permițându-le SUA să folosească bazele militare - dar doar pentru operațiuni defensive, nu ofensive largi.

