€ 5.0937
|
$ 4.3883
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3883
 
DCNews Stiri Starmer explică relațiile UK-SUA, după nemulțumirile lui Trump privind conflictul din Iran. De când nu au mai vorbit cei doi lideri
Data actualizării: 18:08 05 Mar 2026 | Data publicării: 17:56 05 Mar 2026

Starmer explică relațiile UK-SUA, după nemulțumirile lui Trump privind conflictul din Iran. De când nu au mai vorbit cei doi lideri
Autor: Iulia Horovei

starmer trump uk sua Premierul britanic Keir Starmer (s) și președintele american Donald Trump (d). Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews

Conflictul din Iran a determinat apariția tensiunilor între SUA și Marea Britanie, bazate pe refuzul inițial al Londrei de a-i permite președintelui american Donald Trump să folosească bazele militare britanice.

Premierul britanic Keir Starmer a fost întrebat joi, 5 martie, dacă relația specială dintre Statele Unite ale Americii și Marea Britanie este „distrusă”, în urma criticilor lui Donald Trump privind atitudinea Londrei la adresa conflictului din Iran, președintele american spunând că Starmer „nu este Winston Churchill”. 

Starmer și Trump nu au mai vorbit de sâmbătă

Deși „relația specială” dintre cele două state este „în funcțiune”, cei doi nu au mai vorbit de sâmbătă seară, 28 februarie, ziua în care SUA și Israelul au atacat Iranul.

„Relația specială este în funcțiune chiar acum. Lucrăm cu americanii în desfășurarea din bazele noastre (n.r. militare). Lucrăm împreună în regiune. Americanii și britanicii lucrează împreună pentru a proteja atât SUA, cât și Marea Britanie în bazele comune unde suntem amplasați împreună. Și împărtășim informații 24/7, în mod obișnuit. Aceasta este relația specială”, a spus Starmer.

Prim-ministrul a adăugat că, deși Trump este cel care ia deciziile pe care le consideră în interesul național al SUA, „este treaba mea, ca prim-ministru britanic, să iau deciziile pe care le consider a fi în interesul superior al Regatului Unit”. „Nu este nimic controversat în asta”, a mai spus el, potrivit SkyNews.

Tensiuni crescânde pe linia Washington-Londra

Tensiunile dintre Trump și Starmer au început după ce premierul britanic a refuzat, inițial, să permită SUA utilizarea bazelor britanice (RAF Fairford și Diego Garcia) pentru operațiuni militare în conflictul declanșat de americani și israelieni în Iran.

Președintele american l-a criticat public pe Starmer, spunând că nu este „Winston Churchill” și că Marea Britanie „nu este de ajutor”. Totuși, britanicii și-au revizuit decizia luni, 1 martie, permițându-le SUA să folosească bazele militare - dar doar pentru operațiuni defensive, nu ofensive largi.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 6: NATO a confirmat că o rachetă trasă din Iran viza Turcia

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

marea britanie
kir starmer
donald trump
sua
razboi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Uite ce elegant spune Coita că Țoiu e varză
Publicat acum 34 minute
Șeful NATO, Mark Rutte, răspuns la inițiativa umbrelei nucleare franceze a lui Macron
Publicat acum 38 minute
Trump vrea să decidă cine va conduce Iranul, după modelul din Venezuela
Publicat acum 42 minute
Decizia surprinzătoare luată de Xi Jinping înainte de vizita lui Donald Trump în China
Publicat acum 49 minute
Risc major în instanță cu dosarele trimise spre judecare. De ce face DNA mai puțin spectacol. Dezvăluire din ÎCCJ
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 7 minute
Oana Țoiu, criză de nervi după ce a lăsat-o pe fiica lui Ponta în mijlocul războiului. Update: A plecat din conferința de presă
Publicat acum 7 ore si 50 minute
Ponta: Doamna Țoiu a dat-o pe fiica mea minoră jos din avionul care aducea români
Publicat acum 7 ore si 4 minute
Fiica lui Ponta, lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Chirieac: O asemenea bestialitate eu nu am cum să o comentez
Publicat acum 11 ore si 41 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 6: Trump vrea să decidă viitorul lider al Iranului / Kremlinul afirmă că războiul din Iran nu este al Rusiei
Publicat acum 8 ore si 52 minute
Demisii record ale magistraților. Victor Alistar (ÎCCJ): De ce s-a ajuns la exod
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close