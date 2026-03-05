Nepoata lui Donald Trump susține că știe „adevăratul motiv” pentru care acesta a ordonat atacul asupra Iranului

Comandantul suprem, în vârstă de 79 de ani, a susținut că există patru motive principale care stau la baza deciziei SUA de a lansa atacuri devastatoare asupra acestei țări, alături de Israel.

Luni, 2 martie, el și-a prezentat obiectivele de a distruge programul nuclear, capacitățile de rachete și marina Iranului, precum și de a „asigura” că țara „nu poate continua să înarmeze, să finanțeze și să dirijeze armate teroriste în afara granițelor sale”.

Declarațiile controversate ale nepoatei lui Trump

Potrivit nepoatei sale, Mary Lea Trump, „există un singur motiv” pentru care președintele a luat în vizor Iranul.

Deși au același nume de familie și sunt rude de sânge, Mary nu împărtășește ideologiile controversatului său rudă și îl critică deschis.

Psihologul, autorul și comentatorul politic în vârstă de 60 de ani este fiica fratelui mai mare al lui Donald, Fred Trump Jr., care a suferit un atac de cord fatal în 1981.

Ea administrează și un canal YouTube intitulat „Mary Trump Media”, unde publică „analize politice aprofundate și critici brutale la adresa regimului Trump”.

Descrierea canalului sună astfel: „Poate că îl cunoașteți pe Donald Trump ca fiind escrocul autoritar care distruge țara din Biroul Oval. Mary Trump îl cunoaște doar ca fiind unchiul ei ratat. Acest canal este locul unde știrile false mor”.

De ce ar fi lansat Donald Trump atacuri asupra Iranului

Într-unul dintre ultimele sale videoclipuri, publicat marți, 3 martie, Mary a analizat decizia lui Trump de a lansa atacuri asupra Iranului și a explicat de ce crede că acesta „a declarat război pentru a se salva pe sine”.

Autoarea a început clipul de aproape nouă minute enumerând o serie de promisiuni încălcate pe care Donald le-a făcut de la preluarea mandatului, cum ar fi înlocuirea Legii privind îngrijirea medicală accesibilă și încheierea invaziei Rusiei în Ucraina, care durează de patru ani.

„Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat”, a spus Mary, care descrie ca fiind „absurd” faptul că Donald se autointitulează „președinte al păcii”.

„Acum, Donald Trump ne spune că a declarat război Iranului în weekend, pentru că această țară dezvoltă arme nucleare care ar putea ajunge în curând pe teritoriul american”, a continuat ea.

„Donald a lansat și ideea că războiul în care ne aflăm acum, datorită lui, are ca scop schimbarea regimului din Iran. Poporul iranian a suferit mult și cumplit sub teocrația autoritară, crudă și represivă, care se află în prezent la putere. Merită să fie liber și merită să poată decide asupra propriului sistem de guvernare.

Dar omul care bombardează țara lor nu are niciun interes față de ei și nu are niciun plan pentru a crea condițiile în care aceștia să poată deveni liberi sau pentru a sprijini eforturile de creare a unei alternative la regimul actual”, declară aceasta.

Mary Trump: „Donald Trump este un om disperat de slab”

Mary a afirmat că unchiului ei nu îi pasă „de viitorul poporului iranian” și că „nu există niciun plan” pentru ca el să îi ajute.

„Donald provoacă ravagii și apoi se așteaptă ca alții să strângă molozul distrugerii sale. Și iată-ne într-un război de alegere, ales de Donald, cu Iranul, fără consimțământul poporului american, fără autorizarea Congresului”, a spus ea.

Explicând ceea ce ea crede că sunt adevăratele motivații ale unchiului său, Mary a continuat: „Pentru Donald, există un singur motiv și numai unul. El are probleme și știe asta. Nu este vorba doar de a schimba subiectul. Desigur, asta ar fi destul de grav. Este vorba despre a se feri pe sine și pe lume de a afla ce fraudulos, depravat și compromis este. Este vorba despre disperarea lui de neînțeles de a evita umilirea. Donald Trump ne-a dus la război la cererea Arabiei Saudite și a Israelului. Dar asta nu ar fi fost un motiv suficient dacă acest lucru nu ar fi coincis și cu propriul său interes”.

Discutând despre numărul crescând de victime din Orientul Mijlociu, Mary a adăugat: „Totul pentru că Donald Trump este un om disperat de slab, care are nevoie să distragă atenția oamenilor de la acest fapt, la fel cum are nevoie de ceva care să-i susțină capacitatea în declin de a se simți puternic. Este o sarcină dificilă pentru cel mai slab om pe care l-am cunoscut vreodată. Și totuși, cumva, i s-a permis să o îndeplinească toată viața. Întreaga lui viață mizerabilă, inutilă și egoistă”.