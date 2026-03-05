€ 5.0937
|
$ 4.3883
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3883
 
DCNews Stiri UE ar putea ajuta Ucraina să repare conducta petrolieră Drujba
Data actualizării: 15:44 05 Mar 2026 | Data publicării: 15:41 05 Mar 2026

UE ar putea ajuta Ucraina să repare conducta petrolieră Drujba
Autor: Alexandra Curtache

conducta-petrol_74635600 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @Ai Work2

Uniunea Europeană analizează posibilitatea acordării de ajutor financiar Ucrainei pentru repararea conductei petroliere Drujba, infrastructură esențială pentru livrările de petrol rusesc spre Europa Centrală. Inițiativa vine în contextul în care Ungaria și Slovacia blochează sprijinul european pentru Kiev și noi sancțiuni împotriva Rusiei, cerând reluarea livrărilor de petrol prin această conductă.

Comisia Europeană ar putea elibera sprijinul prin intermediul asistenţei bugetare pe care o acordă Ucrainei, potrivit unor surse din apropierea acestui dosar.

De asemenea, UE este pregătită să ofere Ucrainei şi expertiză, au adăugat sursele care au dorit să îşi păstreze anonimatul.

Conducta Drujba, grav avariată după un atac din ianuarie

În luna ianuarie, Rusia a atacat conducta Drujba, provocând un incendiu la rezervor de stocare, care a durat 10 zile până a fost stins, precum şi avarii la echipamente, cabluri de alimentare, transformatoare şi un sistem de detectare a scurgerilor, a declarat directorul Naftogaz, Sergii Koretskyi.

Având în vedere amploarea distrugerilor, Kievul nu a putut oferi până acum un orizont de timp pentru finalizarea reparaţiilor.

Citește și: Ucraina, acuzată că blochează conducta Drujba. Ungaria și Slovacia fac apel la Croația pentru aprovizionarea cu petrol rusesc

Ungaria și Slovacia contestă explicațiile Ucrainei

Ungaria şi Slovacia au acuzat Ucraina că blochează livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba, punând la îndoială amploarea pagubelor. Niciuna din cele două ţări nu a recunoscut atacul rusesc din ianuarie.

Premierul ungar, Viktor Orban, a declarat că va bloca măsurile de sprijinire a Ucrainei, inclusiv împrumuturi în valoare de 90 de miliarde de euro de la UE, până când vor fi reluate livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba. Slovacia a oprit livrările de electricitate către Ucraina.

De asemenea, Ungaria şi Slovacia, ţări, care menţin legături strânse cu Kremlinul, au blocat ultima rundă de sancţiuni ale UE împotriva Moscovei.

Conducta, țintă repetată în războiul din Ucraina

Sursele citate de Bloomberg au precizat că oleoductul Drujba a fost lovit de aproape 20 de ori de la începutul războiului din Ucraina.

Reparaţiile au avut loc adesea în urma atacurilor ruseşti, punând în pericol lucrătorii, şi cel mai probabil Moscova va viza probabil din nou conducta după ce va fi reparată, au adăugat sursele.

UE ia în calcul o misiune de verificare a pagubelor

Executivul comunitar poartă discuţii cu Kievul despre posibilitatea trimiterii unei misiuni de constatare a faptelor pentru a verifica daunele provocate conductei Drujba, susţin sursele. Discuţiile cu privire la acest subiect sunt în curs de desfăşurare, au adăugat sursele.

Într-o scrisoare trimisă la finele lunii februarie preşedintelui Consiliului European, Viktor Orban a spus că susţine ideea unei misiuni de constatare, din care să facă parte şi delegaţi din Ungaria şi Slovacia, şi că va accepta concluziile acesteia. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

uniunea europeana
sprijin ucraina
ajutor financiar
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
ANAT, mesaj pentru Bolojan în criza românilor blocați în Orient: Este momentul ca Guvernul României să arate că îi pasă
Publicat acum 32 minute
Ungaria ridică nivelul de alertă antiteroristă. Orban: În urma războiului din Iran, celulele teroriste din Europa de Vest ar putea fi activate
Publicat acum 39 minute
Ordonanța de Urgență discutată astăzi de Guvern. Cine primește 27.000 de lei în plus la salariu
Publicat acum 45 minute
Femeie din Aiud, reținută după ce a retras bani din bancomat cu un card găsit pe stradă
Publicat acum 48 minute
Blindatele COBRA II pleacă din București în mai multe zone din țară. MApN explică motivul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 12 minute
Oana Țoiu, criză de nervi după ce a lăsat-o pe fiica lui Ponta în mijlocul războiului. Update: A plecat din conferința de presă
Publicat acum 4 ore si 55 minute
Ponta: Doamna Țoiu a dat-o pe fiica mea minoră jos din avionul care aducea români
Publicat acum 4 ore si 9 minute
Fiica lui Ponta, lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Chirieac: O asemenea bestialitate eu nu am cum să o comentez
Publicat acum 8 ore si 46 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 6: NATO a confirmat că o rachetă trasă din Iran viza Turcia
Publicat acum 5 ore si 57 minute
Demisii record ale magistraților. Victor Alistar (ÎCCJ): De ce s-a ajuns la exod
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close