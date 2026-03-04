Patriarhia Română, mesaj în contextul creșterii prețului petrolului

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, spune că „ceea ce este sângele pentru trup, aceea este petrolul pentru orice economie la nivel global“, dar „infecția“ de care suferim ca societate „este doar în mică măsură raportată la factorul economic“.

„Știrea zilei este că prețul petrolului s-a mărit și își va continua creșterea pe fondul conflictului militar din Orientul Mijlociu.

Ceea ce este sângele pentru trup, aceea este petrolul pentru orice economie la nivel global.

Se infectează sângele? Toate organele au de suferit. Crește prețul la petrol? Cresc prețurilor la toate produsele dependente de utilizarea lui – de la tot ceea ce consumă energie pentru a fi creat și alimentarea oricăror mașini, utilaje etc. Crește inflația. Problemele se intensifică.

„Infecția” de care suferim, însă, ca societate, este doar în mică măsură raportată la factorul economic.

Infecția adevărată este cea la nivel moral și sufletesc.

Patriarhia Română a tras un semnal de alarmă referitor la legalizarea prostituției la începutul acestui an și la consecințele dezastruoase din punct de vedere moral și social pe care adoptarea acesteia le-ar aduce. Unii afirmau la vremea respectivă nici mai mult, nici mai puțin, că „nu este, să zicem, treaba Bisericii să se ocupe sau să emită vreun fel de idee în acest sens”. Comentariile la astfel de afirmații sunt clar de prisos.

Totodată, Patriarhia Română a semnalat săptămâna trecută realitatea dureroasă a avortului și gravele probleme demografice create astfel, această hemoragie de care suferim ca națiune și care ne împuținează cu peste 1 milion de persoane la fiecare deceniu. Nu mai puțin de 23 de milioane de avorturi au fost efectuate din 1958 și până în prezent, documentate oficial.

Vrem respectarea dreptului la viață al copiilor nenăscuți, sprijinirea femeilor aflate în criză de sarcină și un viitor mai bun pentru întreaga noastră țară.

În paralel, însă, „dreptul la avort” este militat de mulți din societatea noastră ca fiind ceva extraordinar, care ar trebui adoptat, iar medicii care refuză să facă avorturi, invocând propria conștiință morală și principiul medical prin excelență – „primum non nocere”, adică „mai întâi să nu faci rău” – sunt incriminați cu o lipsă de conștiință feroce.

Parteneriatul civil și „căsătoriile” între persoane de același sex sunt vehiculate la orice pas, în contradicție flagrantă cu legea lui Dumnezeu. Patriarhia Română a precizat și aici problemele grave pe care le comportă, de natură morală și spirituală, de care însă nu par a fi preocupați prea mulți.

În aceste condiții, nu prețul petrolului ar trebui să ne îngrijoreze, ci hemoragia sufletească și defăimarea credinței, nerespectarea dreptului la viață al copiilor nenăscuți, marasmul moral care ne împinge la inițiative legislative îngrozitoare precum legalizarea prostituției sau introducerea „dreptului la avort” în Constituție...

Petrolul este sângele economiei.

Discernământul și integritatea morală, însă, sunt sângele sufletului.

Să ne gândim mai bine unde este adevărata hemoragie.

Și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne lumineze și să ne îndrume pe calea dreaptă a mântuirii.

Un post binecuvântat!“, a transmis, într-un mesaj publicat pe Facebook, Adrian Agachi.