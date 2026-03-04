€ 5.0959
|
$ 4.3800
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.3800
 
DCNews Stiri Patriarhia Română, mesaj în contextul creșterii prețului petrolului
Data publicării: 14:24 04 Mar 2026

Patriarhia Română, mesaj în contextul creșterii prețului petrolului
Autor: Ioan-Radu Gava

Prețul motorinei în România crește în continuare: Adepăşit 8,2 lei/litru și ar putea ajunge la 8,5 Benzinărie, pompe cu benzină și motorină. Foto: Pixabay

Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a făcut o paralelă între importanța petrolului pentru economie și importanța sângelui pentru trupul omenesc.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, spune că „ceea ce este sângele pentru trup, aceea este petrolul pentru orice economie la nivel global“, dar „infecția“ de care suferim ca societate „este doar în mică măsură raportată la factorul economic“.

„Știrea zilei este că prețul petrolului s-a mărit și își va continua creșterea pe fondul conflictului militar din Orientul Mijlociu.

Ceea ce este sângele pentru trup, aceea este petrolul pentru orice economie la nivel global.

Se infectează sângele? Toate organele au de suferit. Crește prețul la petrol? Cresc prețurilor la toate produsele dependente de utilizarea lui – de la tot ceea ce consumă energie pentru a fi creat și alimentarea oricăror mașini, utilaje etc. Crește inflația. Problemele se intensifică.

„Infecția” de care suferim, însă, ca societate, este doar în mică măsură raportată la factorul economic.

Infecția adevărată este cea la nivel moral și sufletesc.

Patriarhia Română a tras un semnal de alarmă referitor la legalizarea prostituției la începutul acestui an și la consecințele dezastruoase din punct de vedere moral și social pe care adoptarea acesteia le-ar aduce. Unii afirmau la vremea respectivă nici mai mult, nici mai puțin, că „nu este, să zicem, treaba Bisericii să se ocupe sau să emită vreun fel de idee în acest sens”. Comentariile la astfel de afirmații sunt clar de prisos.

Totodată, Patriarhia Română a semnalat săptămâna trecută realitatea dureroasă a avortului și gravele probleme demografice create astfel, această hemoragie de care suferim ca națiune și care ne împuținează cu peste 1 milion de persoane la fiecare deceniu. Nu mai puțin de 23 de milioane de avorturi au fost efectuate din 1958 și până în prezent, documentate oficial.

Vrem respectarea dreptului la viață al copiilor nenăscuți, sprijinirea femeilor aflate în criză de sarcină și un viitor mai bun pentru întreaga noastră țară.

În paralel, însă, „dreptul la avort” este militat de mulți din societatea noastră ca fiind ceva extraordinar, care ar trebui adoptat, iar medicii care refuză să facă avorturi, invocând propria conștiință morală și principiul medical prin excelență – „primum non nocere”, adică „mai întâi să nu faci rău” – sunt incriminați cu o lipsă de conștiință feroce.
Parteneriatul civil și „căsătoriile” între persoane de același sex sunt vehiculate la orice pas, în contradicție flagrantă cu legea lui Dumnezeu. Patriarhia Română a precizat și aici problemele grave pe care le comportă, de natură morală și spirituală, de care însă nu par a fi preocupați prea mulți.

În aceste condiții, nu prețul petrolului ar trebui să ne îngrijoreze, ci hemoragia sufletească și defăimarea credinței, nerespectarea dreptului la viață al copiilor nenăscuți, marasmul moral care ne împinge la inițiative legislative îngrozitoare precum legalizarea prostituției sau introducerea „dreptului la avort” în Constituție...

Petrolul este sângele economiei.

Discernământul și integritatea morală, însă, sunt sângele sufletului.

Să ne gândim mai bine unde este adevărata hemoragie.

Și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne lumineze și să ne îndrume pe calea dreaptă a mântuirii.

Un post binecuvântat!“, a transmis, într-un mesaj publicat pe Facebook, Adrian Agachi.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

patriarhia romana
adrian agachi
petrol
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Programul Tranziție Justă: 166 de microîntreprinderi au depus proiecte de peste 45 milioane de euro la Galați
Publicat acum 27 minute
Ce beneficii în plus are creatina pe lângă dezvoltarea musculaturii
Publicat acum 39 minute
49 de ani de la cutremurul din ’77 și moartea lui Toma Caragiu. Regizorul Toma Enache, mărturii emoționante despre marele actor
Publicat acum 52 minute
Chirurgia robotică schimbă granița dintre operabil și neoperabil în tratamentul cancerului / video
Publicat acum 55 minute
Nicuşor Dan, vizită oficială la Varşovia pentru consolidarea parteneriatului România-Polonia
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 8 minute
Cine l-a eliminat, de fapt, pe ayatollahul Ali Khamenei. Americanii dau din casă
Publicat acum 7 ore si 39 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 5: Turcia spune că racheta iraniană nu o viza
Publicat acum 6 ore si 55 minute
Cine e Mojtaba Khamenei, posibil nou lider suprem al Iranului. Ar încălca o tradiție veche de 47 de ani
Publicat acum 3 ore si 50 minute
Misiune unică a celebrului avion F-35I „Adir” în războiul cu Iranul. E prima dată în istorie când se întâmplă așa ceva / video
Publicat acum 7 ore si 46 minute
Horoscop 4 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close