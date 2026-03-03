Florin Cotoșman încheie mandatul la conducerea Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă cu investiții europene record în modernizare și digitalizare

În perioada 2022–2025, la nivelul instituției au fost contractate 20 de proiecte în valoare totală de peste 5,57 miliarde lei (aproximativ 1,11 miliarde euro), având ca obiective principale creșterea gradului de ocupare, dezvoltarea competențelor profesionale, sprijinirea grupurilor vulnerabile și consolidarea capacității administrative a instituției.

Ulterior, în perioada 2024–2025, ANOFM a contractat încă 8 proiecte, în valoare totală de aproximativ 2,93 miliarde lei (585,9 milioane euro), dintre care șase în calitate de solicitant și două în parteneriat. Proiectele au vizat participarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă la programe de formare profesională, ucenicie și dezvoltare a competențelor digitale, stimularea angajatorilor pentru ocuparea locurilor vacante, precum și modernizarea infrastructurii administrative a instituției.

Un pilon esențial al absorbției fondurilor europene l-a reprezentat componenta de digitalizare. Prin proiectul „Digitalizarea serviciilor de ocupare oferite cetățenilor”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), au fost alocate peste 96 milioane lei pentru infrastructură IT, echipamente, servicii software și dezvoltarea Sistemului Informatic Integrat pentru Serviciile Publice de Ocupare (SIISPO). Implementarea acestui sistem permite digitalizarea fluxurilor interne, reducerea timpilor de procesare și extinderea accesului online la serviciile oferite cetățenilor și angajatorilor.

De asemenea, în mandatul său a fost dezvoltată Platforma Unică de Livrare a Serviciilor (PULS), care integrează serviciile digitale dedicate clienților ANOFM și facilitează interacțiunea electronică dintre instituție, angajatori și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Platforma simplifică depunerea documentelor, gestionarea ofertelor de muncă și accesarea subvențiilor, contribuind la reducerea birocrației și la creșterea transparenței.

Tot în această perioadă, ANOFM a implementat proiectul „SMART SPO – Servicii moderne, accesibile și pregătite pentru viitor”, cu finanțare europeană, având ca obiectiv modernizarea profundă a modelului operațional al Serviciului Public de Ocupare, profesionalizarea personalului și orientarea serviciilor către rezultate măsurabile.

La nivelul structurilor subordonate (AJOFM, AMOFM, CRFPA), au fost contractate sau implementate 93 de proiecte, în valoare totală de aproximativ 121 milioane euro, în domenii precum ocuparea tinerilor, măsuri active pentru persoane vulnerabile, economie socială și învățare pe tot parcursul vieții.

Prin volumul fondurilor atrase și prin amploarea proiectelor implementate, mandatul lui Florin Cotoșman a marcat o etapă de consolidare financiară și transformare instituțională pentru ANOFM, orientată către digitalizare, eficiență administrativă și servicii publice de ocupare adaptate realităților actuale ale pieței muncii.