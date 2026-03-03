€ 5.0981
|
$ 4.3940
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0981
|
$ 4.3940
 
DCNews Stiri Florin Cotoșman încheie mandatul la conducerea Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă cu investiții europene record în modernizare și digitalizare
Data actualizării: 22:42 03 Mar 2026 | Data publicării: 22:40 03 Mar 2026

Florin Cotoșman încheie mandatul la conducerea Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă cu investiții europene record în modernizare și digitalizare
Autor: DC News Team

Florin Cotosman - președinte ANOFM / Foto: DC News Florin Cotosman - președinte ANOFM / Foto: DC News

Președintele ANOFM, Florin Cotoșman, își încheie mandatul după o perioadă caracterizată printr-un nivel ridicat de absorbție a fondurilor europene și prin implementarea unor proiecte strategice care au accelerat modernizarea Serviciului Public de Ocupare.

În perioada 2022–2025, la nivelul instituției au fost contractate 20 de proiecte în valoare totală de peste 5,57 miliarde lei (aproximativ 1,11 miliarde euro), având ca obiective principale creșterea gradului de ocupare, dezvoltarea competențelor profesionale, sprijinirea grupurilor vulnerabile și consolidarea capacității administrative a instituției.

Ulterior, în perioada 2024–2025, ANOFM a contractat încă 8 proiecte, în valoare totală de aproximativ 2,93 miliarde lei (585,9 milioane euro), dintre care șase în calitate de solicitant și două în parteneriat. Proiectele au vizat participarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă la programe de formare profesională, ucenicie și dezvoltare a competențelor digitale, stimularea angajatorilor pentru ocuparea locurilor vacante, precum și modernizarea infrastructurii administrative a instituției.

Un pilon esențial al absorbției fondurilor europene l-a reprezentat componenta de digitalizare. Prin proiectul „Digitalizarea serviciilor de ocupare oferite cetățenilor”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), au fost alocate peste 96 milioane lei pentru infrastructură IT, echipamente, servicii software și dezvoltarea Sistemului Informatic Integrat pentru Serviciile Publice de Ocupare (SIISPO). Implementarea acestui sistem permite digitalizarea fluxurilor interne, reducerea timpilor de procesare și extinderea accesului online la serviciile oferite cetățenilor și angajatorilor.

De asemenea, în mandatul său a fost dezvoltată Platforma Unică de Livrare a Serviciilor (PULS), care integrează serviciile digitale dedicate clienților ANOFM și facilitează interacțiunea electronică dintre instituție, angajatori și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Platforma simplifică depunerea documentelor, gestionarea ofertelor de muncă și accesarea subvențiilor, contribuind la reducerea birocrației și la creșterea transparenței.

Tot în această perioadă, ANOFM a implementat proiectul „SMART SPO – Servicii moderne, accesibile și pregătite pentru viitor”, cu finanțare europeană, având ca obiectiv modernizarea profundă a modelului operațional al Serviciului Public de Ocupare, profesionalizarea personalului și orientarea serviciilor către rezultate măsurabile.

La nivelul structurilor subordonate (AJOFM, AMOFM, CRFPA), au fost contractate sau implementate 93 de proiecte, în valoare totală de aproximativ 121 milioane euro, în domenii precum ocuparea tinerilor, măsuri active pentru persoane vulnerabile, economie socială și învățare pe tot parcursul vieții.

Prin volumul fondurilor atrase și prin amploarea proiectelor implementate, mandatul lui Florin Cotoșman a marcat o etapă de consolidare financiară și transformare instituțională pentru ANOFM, orientată către digitalizare, eficiență administrativă și servicii publice de ocupare adaptate realităților actuale ale pieței muncii.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Florin Cotoșman încheie mandatul la conducerea Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă cu investiții europene record în modernizare și digitalizare
Publicat acum 14 minute
Universitatea Cluj revine spectaculos și învinge Hermannstadt în Cupa României. Cu cine se va duela în semifinale
Publicat acum 20 minute
Țara europeană care îți oferă până la 70.000 € pentru a te muta sau a renova în mediul rural
Publicat acum 27 minute
Gala CONAF 2026: Maria Țoghină, premiată la „Women in Economy”
Publicat acum 36 minute
Compozitorul Jolt Kerestely, creatorul piesei ”Copacul”, a murit. ”Ne despărţim de om, dar nu şi de muzica lui”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 19 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 4: Atac cu dronă în apropierea consulatului SUA din Dubai
Publicat acum 14 ore si 1 minut
Ce căutau copiii în Dubai? „Lecția” uitată a securiștilor dinainte de ’89
Publicat acum 14 ore si 15 minute
Horoscop 3 martie 2026. Eclipsă de Lună/Lună Plină în Fecioară. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 43 minute
Donald Trump, anunțul momentului despre războiul cu Iranul
Publicat acum 10 ore si 8 minute
Prima țară care vorbește despre părăsirea Consiliului Păcii înființat de Trump
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close