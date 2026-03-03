€ 5.0981
DCNews Stiri Ilie Bolojan a trimis propunerea pentru noul ministru al Educației
Data actualizării: 12:16 03 Mar 2026 | Data publicării: 12:12 03 Mar 2026

Ilie Bolojan a trimis propunerea pentru noul ministru al Educației
Autor: Alexandra Curtache

Mihai Dimian Mihai Dimian

Premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de numire a lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației și Cercetării, potrivit unui anunț oficial al Guvernului.

Prim-ministrul a înaintat oficial către Palatul Cotroceni propunerea ca Mihai Dimian să preia portofoliul Educației și Cercetării.

În prezent rector la Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava din 2024, Mihai Dimian a coordonat anterior activitatea de cercetare științifică a instituției, în calitate de prorector, în perioada 2012–2024.

De asemenea, timp de un deceniu, între 2006 și 2016, acesta a fost profesor asistent și profesor asociat, conducător de doctorat, la Universitatea Howard din Washington, D.C., Statele Unite ale Americii.

Numirea noului ministru al Educației și Cercetării urmează să fie analizată și aprobată de șeful statului, conform procedurilor constituționale.

Decret semnat de Președintele României, Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire în funcția de membru al Guvernului a domnului  Mihai Dimian, ministru al educației și cercetării.

Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc astăzi, ora 16:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.

Evenimentul va oferi oportunități de imagine pentru fotograful și cameramanul oficiali, iar accesul va fi permis reporterilor și fotoreporterilor acreditați.

Ceremonia va fi transmisă presei prin sistemul unic de transmisiune în direct și pe site-ul Administrația Prezidențială (https://bit.ly/LIVEPR).

