DCNews Stiri Trump îi bate obrazul lui Starmer după ce a refuzat iniţial folosirea bazei Diego Garcia pentru atacarea Iranului
Data actualizării: 14:38 02 Mar 2026 | Data publicării: 14:36 02 Mar 2026

Trump îi bate obrazul lui Starmer după ce a refuzat iniţial folosirea bazei Diego Garcia pentru atacarea Iranului
Autor: Elena Aurel

Președintele Donald Trump Președintele Donald Trump / Sursa foto: Agerpres

Donald Trump spune că a durat „mult prea mult” pentru ca prim-ministrul britanic Keir Starmer să se răzgândească, după ce inițial a refuzat să permită utilizarea bazei britanico-americane Diego Garcia.

Preşedintele american Donald Trump s-a declarat "foarte dezamăgit" de prim-ministrul britanic Keir Starmer pentru faptul că nu a permis iniţial forţelor americane să utilizeze baza aeriană de pe insula Diego Garcia, din Oceanul Indian, pentru a executa lovituri asupra Iranului, scrie luni cotidianul The Telegraph, citând un interviu al liderului american, potrivit Reuters şi Agerpres. 

Marea Britanie a refuzat iniţial să autorizeze Statele Unite să întreprindă lovituri aeriene pornind de la la bazele sale, însă duminică seara Starmer a spus că acceptă solicitarea de folosire a lor pentru orice 'lovituri defensive' pe care SUA vor să le execute împotriva unor ţinte iraniene.

Trump a declarat luni pentru cotidianul britanic că i-a luat "prea mult" lui Starmer până să se răzgândească.

"Aşa ceva nu s-a mai întâmplat, probabil, niciodată între ţările noastre", a spus el pentru The Telegraph.

"Se pare că el (Starmer) era îngrijorat de legalitate", a adăugat preşedintele american.

VEZI ȘI: Bogdan Chirieac, previziune privind războiul din Iran: Adevăratele riscuri pentru România

donald trump
keir starmer
iran
conflict orientul mijlociu
