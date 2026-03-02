Trump îi bate obrazul lui Starmer după ce a refuzat iniţial folosirea bazei Diego Garcia pentru atacarea Iranului

Preşedintele american Donald Trump s-a declarat "foarte dezamăgit" de prim-ministrul britanic Keir Starmer pentru faptul că nu a permis iniţial forţelor americane să utilizeze baza aeriană de pe insula Diego Garcia, din Oceanul Indian, pentru a executa lovituri asupra Iranului, scrie luni cotidianul The Telegraph, citând un interviu al liderului american, potrivit Reuters şi Agerpres.

Marea Britanie a refuzat iniţial să autorizeze Statele Unite să întreprindă lovituri aeriene pornind de la la bazele sale, însă duminică seara Starmer a spus că acceptă solicitarea de folosire a lor pentru orice 'lovituri defensive' pe care SUA vor să le execute împotriva unor ţinte iraniene.

Trump a declarat luni pentru cotidianul britanic că i-a luat "prea mult" lui Starmer până să se răzgândească.

"Aşa ceva nu s-a mai întâmplat, probabil, niciodată între ţările noastre", a spus el pentru The Telegraph.

"Se pare că el (Starmer) era îngrijorat de legalitate", a adăugat preşedintele american.

