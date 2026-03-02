Trump îi bate obrazul lui Starmer după ce a refuzat iniţial folosirea bazei Diego Garcia pentru atacarea Iranului

Donald Trump spune că a durat „mult prea mult” pentru ca prim-ministrul britanic Keir Starmer să se răzgândească, după ce inițial a refuzat să permită utilizarea bazei britanico-americane Diego Garcia.
Preşedintele american Donald Trump s-a declarat "foarte dezamăgit" de prim-ministrul britanic Keir Starmer pentru faptul că nu a permis iniţial forţelor americane să utilizeze baza aeriană de pe insula Diego Garcia, din Oceanul Indian, pentru a executa lovituri asupra Iranului, scrie luni cotidianul The Telegraph, citând un interviu al liderului american, potrivit Reuters şi Agerpres.
Marea Britanie a refuzat iniţial să autorizeze Statele Unite să întreprindă lovituri aeriene pornind de la la bazele sale, însă duminică seara Starmer a spus că acceptă solicitarea de folosire a lor pentru orice 'lovituri defensive' pe care SUA vor să le execute împotriva unor ţinte iraniene.
Trump a declarat luni pentru cotidianul britanic că i-a luat "prea mult" lui Starmer până să se răzgândească.
"Aşa ceva nu s-a mai întâmplat, probabil, niciodată între ţările noastre", a spus el pentru The Telegraph.
"Se pare că el (Starmer) era îngrijorat de legalitate", a adăugat preşedintele american.
VEZI ȘI: Bogdan Chirieac, previziune privind războiul din Iran: Adevăratele riscuri pentru România
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci