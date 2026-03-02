€ 5.0972
|
$ 4.3430
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0972
|
$ 4.3430
 
DCNews Stiri Rusia a spus clar că BRICS nu va interveni pentru a ajuta Iranul în conflictul cu SUA și Israel
Data publicării: 13:33 02 Mar 2026

Rusia a spus clar că BRICS nu va interveni pentru a ajuta Iranul în conflictul cu SUA și Israel
Autor: Dana Mihai

Rusia a spus clar că BRICS nu va interveni pentru a ajuta Iranul în conflictul cu SUA și Israel - Freepik Rusia a spus clar că BRICS nu va interveni pentru a ajuta Iranul în conflictul cu SUA și Israel - Freepik

 Kremlinul a exclus luni ca grupul BRICS, care grupează ţări precum Iran, Rusia şi China, să vină în ajutor Republicii islamice în conflictul său cu SUA şi Israelul, relatează EFE.

Peskov: BRICS nu presupune obligații militare

"Apartenenţa la BRICS nu implică obligaţia de a oferi asistenţă reciprocă în timpul unei agresiuni militare", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, în conferinţa sa de presă zilnică.

El a subliniat că această organizaţie, care - după cum a recunoscut Peskov - nu a organizat încă consultări cu privire la escaladarea conflictului din jurul republicii islamice, încurajează cooperarea "în alte domenii", în afară de cel militar.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, şi omologul său chinez, Wang Yi, au condamnat duminică atacurile masive ale SUA şi Israelului asupra Iranului.

"Astfel de acte de agresiune încalcă grav dreptul internaţional şi principiile fundamentale ale Cartei Naţiunilor Unite şi destabilizează situaţia în întreaga regiune", au declarat cei doi miniştri de externe în cursul unei convorbiri telefonice.

Critici la adresa "schimbării de regim"

În plus, Serghei Lavrov şi Wang Yi au criticat politicile "destinate să răstoarne autorităţile alese în mod legitim ale unor state suverane". Cu o zi înainte, preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a condamnat eliminarea ghidului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

"Vă transmit sincere condoleanţe în legătură cu asasinarea liderului suprem al Iranului, Sayyid Ali Khamenei, şi a membrilor familiei sale, comisă cu o încălcare cinică a tuturor normelor moralei umane şi a dreptului internaţional", a declarat Putin într-o telegramă trimisă preşedintelui iranian, Masoud Pezeshkian.

Rusia nu a venit în ajutorul Iranului nici atunci când acesta a fost atacat de SUA şi Israel la jumătatea anului 2025, deşi Teheranul a furnizat drone şi echipament militar Moscovei pentru campania sa militară din Ucraina.

Citește și: Cele mai sigure țări în care să mergi dacă izbucnește al treilea război mondial

BRICS grupează Brazilia, India, Rusia, China, Africa de Sud, Egipt, Etiopia, Indonezia, Iran şi Emiratele Arabe Unite.

În pofida declaraţiilor zgomotoase despre un "parteneriat strategic", Rusia şi-a abandonat, practic, aliatul iranian, apreciază experţii Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), citaţi de Unian.

Putin evită să menționeze SUA și Israelul

În mesajul transmis preşedintelui Masoud Pezeshkian, Putin nu a menţionat nici măcar o dată în mod direct SUA sau Israelul, ceea ce - în opinia experţilor ISW - reprezintă o dovadă clară că preşedintele rus se teme de o deteriorare definitivă a relaţiilor cu Washingtonul.

Oficiali ai Ministerului rus de Externe au ieşit în public cu declaraţii mult mai dure, acuzând Occidentul că a declanşat o adevărată "vânătoare" împotriva liderilor iranieni. Diplomaţii ruşi au declarat că astfel de acţiuni încalcă dreptul internaţional. Totuşi, potrivit observatorilor internaţionali, aceste declaraţii nu sunt decât vorbe goale, întrucât Rusia însăşi încalcă aceleaşi norme ani de zile în războiul său împotriva Ucrainei, notează Unian. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Kremlin Iran SUA Israel
Rusia nu ajută Iranul
conflict Iran SUA Israel
brics
BRICS asistență militară
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Soția lui Khamenei a murit. Ce spune presa internațională
Publicat acum 34 minute
Prețurile europene la gaze au crescut cu aproape 50%
Publicat acum 36 minute
Bitcoin pierde teren pentru a cincea lună la rând și rămâne la 48% sub recordul istoric
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Implicațiile operațiunii Epic Fury. Întreaga ecuație de securitate în Orientul Mijlociu, chiar ordinea mondială, se schimbă
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Bruxelles: Nu există o amenințare imediată pentru securitatea energetică a UE
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 20 minute
Secretarul Apărării, Pete Hegseth, declarații dure. Conflictul SUA, Israel vs. Iran, 2 martie - live text
Publicat acum 5 ore si 18 minute
Ziua 3 de război, mize strategice. De ce „arma supremă” Ormuz nu a fost folosită decât ca amenințare
Publicat acum 7 ore si 14 minute
Atacul lui Trump asupra Iranului zguduie o mare economie a lumii: Cine riscă să devină marea perdantă în urma conflictului
Publicat acum 8 ore si 6 minute
Imaginile zilei cu pilotul unui avion F-15 doborât care s-ar fi catapultat / video
Publicat acum 3 ore si 17 minute
Bogdan Chirieac, previziune privind războiul din Iran: Adevăratele riscuri pentru România
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close