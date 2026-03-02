Dating de război: În Israel a fost lansată o aplicație în care vezi cine e fără partener în adăpostul anti-aerian / video viral

O companie din Israel a lansat o aplicație prin care persoanele interesate de o relație pot vedea cine e fără partener în adăpostul anti-aerian.
Yael Bar-tur, co-prezentator al emisiunii „Întreabă un evreu”, a publicat pe pagina sa de X imagini cu o nouă aplicație lansată în Israel în aceste zile.
Este vorba de o aplicație de „dating de război“ în care cetățenii interesați de o relație pot să vadă cine este fără partener în adăposturile anti-aeriene. În acest mod, oamenii își pot găsi pe cineva cu care să stea, cu care să împărtășească experiența mai puțin plăcută din aceste zile și care să-i susțină emoțional.
Imaginile s-au viralizat în mediul online și cu siguranță aplicația a adunat numeroși utilizatori în ultimele ore, pe fondul situației tot mai dificile cu care se confruntă populația civilă din Israel.
Of course some genius Israelis invented an app where you can scan a barcode and see who’s single in the shelter ???? pic.twitter.com/Z5fUEk1CDI— Yael Bar tur (@yaelbt) March 1, 2026
