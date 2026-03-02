€ 5.0953
Dating de război: În Israel a fost lansată o aplicație în care vezi cine e fără partener în adăpostul anti-aerian / video viral
Data publicării: 09:46 02 Mar 2026

Dating de război: În Israel a fost lansată o aplicație în care vezi cine e fără partener în adăpostul anti-aerian / video viral
Autor: Ioan-Radu Gava

femeie butoneaza telefonul Foto: Unsplash

O companie din Israel a lansat o aplicație prin care persoanele interesate de o relație pot vedea cine e fără partener în adăpostul anti-aerian.

Yael Bar-tur, co-prezentator al emisiunii „Întreabă un evreu”, a publicat pe pagina sa de X imagini cu o nouă aplicație lansată în Israel în aceste zile.

Este vorba de o aplicație de „dating de război“ în care cetățenii interesați de o relație pot să vadă cine este fără partener în adăposturile anti-aeriene. În acest mod, oamenii își pot găsi pe cineva cu care să stea, cu care să împărtășească experiența mai puțin plăcută din aceste zile și care să-i susțină emoțional.

Imaginile s-au viralizat în mediul online și cu siguranță aplicația a adunat numeroși utilizatori în ultimele ore, pe fondul situației tot mai dificile cu care se confruntă populația civilă din Israel.

