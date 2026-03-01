€ 5.0953
Conflict Iran. Germania, Franţa şi Marea Britanie, pregătite pentru "acţiuni defensive necesare şi proporţionale"
Data publicării: 23:00 01 Mar 2026

Conflict Iran. Germania, Franţa şi Marea Britanie, pregătite pentru "acţiuni defensive necesare şi proporţionale"
Autor: Mihai Ciobanu

rachete

Liderii Germaniei, Franţei şi Marii Britanii s-au declarat duminică pregătiţi pentru "acţiuni defensive necesare şi proporţionale" ca răspuns la riposta iraniană, cu scopul de "a distruge la sursă" capacităţile militare ale Teheranului.

"Vom lua măsuri pentru a ne apăra interesele şi pe cele ale aliaţilor noştri din regiune", posibil împiedicând Republica Islamică să lanseze rachete şi drone, a avertizat grupul E3, care reuneşte cele trei puteri, într-o declaraţie comună.

Teheranul a replicat la ofensiva americană şi israeliană care a început sâmbătă cu atacuri în toate direcţiile împotriva mai multor ţări vecine, în special cele care găzduiesc baze americane, şi a Israelului, unde nouă persoane au fost ucise duminică, potrivit serviciilor de salvare.

Citiţi şi: Război SUA și Israel vs. Iran. Update: O rachetă iraniană a lovit orașul Ierusalim

Liderii europeni spun că sunt "consternaţi" de aceste atacuri "orbeşti şi disproporţionate" care lovesc ţări din Orientul Mijlociu neimplicate în operaţiunea militară iniţială.

Atacurile "i-au lovit pe aliaţii noştri apropiaţi şi ameninţă personalul nostru militar şi civilii din întreaga regiune", se adaugă în comunicat.

Berlinul, Parisul şi Londra vor discuta aceste măsuri defensive cu Statele Unite şi aliaţii lor din regiune.

Duminică, Washingtonul a informat, de asemenea, despre primii soldaţi americani ucişi în operaţiunea care a dus la moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

Iranul nu îşi stabileşte "nicio limită" în dreptul de a se apăra, a declarat duminică ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, într-un interviu acordat postului de televiziune american ABC. "Ceea ce fac Statele Unite este un act de agresiune. Ceea ce facem noi este să ne apărăm. Este foarte diferit", a insistat el. 

franta
germania
iran
razboi

