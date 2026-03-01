€ 5.0953
NATO își modifică dispunerea forțelor pentru a proteja statele membre în fața unor posibile amenințări
Data actualizării: 21:06 01 Mar 2026 | Data publicării: 20:01 01 Mar 2026

NATO își modifică dispunerea forțelor pentru a proteja statele membre în fața unor posibile amenințări
Autor: Elena Aurel

soldati-armata2_89816100 Sursa foto: https://www.freepik.com, @user17512913

NATO a anunțat că își ajustează forțele pentru a asigura protecția statelor membre împotriva "ameninţărilor potenţiale".

NATO a anunţat că va ajusta poziţionarea forţelor sale pentru a garanta securitatea celor 32 de state membre ale sale în faţa ameninţărilor potenţiale precum rachete balistice sau drone provenind din Iran şi din regiunea sa sau din alte regiuni, transmit duminică AFP şi Reuters, potrivit Agerpres. 

Comandantul suprem al forţelor aliate în Europa (SACEUR), generalul american Alexus Grynkewich, continuă să ţină legătura activ şi periodic cu liderii militari de pe cele două maluri ale Atlanticului, precum şi cu secretarul general al NATO, a adăugat purtătorul de cuvânt al Comandamentului suprem al forţelor aliate în Europa (SHAPE), colonelul Martin L. O'Donnell, pe platforma X.

Preşedintele american Donald Trump a declarat, pentru postul de televiziune Fox News, că 48 de lideri iranieni, printre care ghidul suprem ayatollahul Ali Khamenei, au fost ucişi până acum în ofensiva americano-israeliană lansată sâmbătă împotriva Iranului, acţiune care avansează rapid.

Iranul a ripostat atacând Israelul şi mai multe ţări din regiunea Golfului ce găzduiesc baze militare americane. Nouă persoane au fost ucise duminică din cauza prăbuşirii unei clădiri lovite de o rachetă iraniană în localitatea Beit Shemesh, din centrul Israelului. 


VEZI ȘI: Bogdan Chirieac explică miza uriașă pentru China și Rusia în conflictul SUA şi Israel vs Iran

iran
israel
sua israel iran
amenintari
donald trump
