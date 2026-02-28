Mesaj de la Cotroceni, după atacul Israel-SUA asupra Iranului

În contextul atacului lansat de Israel și Statele Unite asupra Iranului, Marius-Gabriel Lazurca, consilier prezidențial pentru securitate națională, a transmis, într-o postare pe X, că ambasadoarea României în Iran și personalul ambasadei sunt în siguranță.



„La cererea Președintelui României, sunt în contact permanent cu Ambasada noastră în Teheran. Șefa Misiunii, ambasadoarea Mirela Grecu, și întregul personal al Ambasadei sunt în siguranță și informează constant asupra evenimentelor în desfășurare. Sunt, de asemenea, în contact nemijlocit cu ambasadorul @Radu_Ioanid și cu echipa Ambasadei noastre la Tel Aviv”, a transmis Marius-Gabriel Lazurca pe platforma X.

Israelul a lansat un atac coordonat cu SUA asupra Iranului

Atacul preventiv lansat sâmbătă de Israel asupra Iranului a fost coordonat cu SUA, a declarat un oficial israelian din sfera apărării pentru agenţia Reuters, potrivit Agerpres.

Operaţiunea a fost planificată luni de zile, iar data lansării a fost decisă acum câteva săptămâni, a adăugat oficialul citat.

The New York Times, citând un oficial american, a indicat la rândul său că "sunt pe cale" şi atacuri ale SUA asupra Iranului.

Comandamentul Frontului Intern al Israelului a ordonat publicului să desfășoare activități doar esențiale în întreaga țară, în urma atacurilor sale asupra Iranului.

Restricțiile recent anunțate interzic adunările publice, mersul la muncă și mersul la școală.

Se face o excepție pentru ceea ce Israelul numește „sectoare excepționale”.

