€ 5.0955
|
$ 4.3204
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0955
|
$ 4.3204
 
DCNews Stiri Protest spontan al angajaților de la Șantierul Naval Mangalia. Angajații nu și-au primit salariile de două luni. Nici nu știu dacă vor mai avea loc de muncă FOTO VIDEO
Data actualizării: 09:14 27 Feb 2026 | Data publicării: 08:33 27 Feb 2026

EXCLUSIV Protest spontan al angajaților de la Șantierul Naval Mangalia. Angajații nu și-au primit salariile de două luni. Nici nu știu dacă vor mai avea loc de muncă FOTO VIDEO
Autor: Andrei Itu

Vezi galeria foto
 protest spontan navalistul mangalia Protest spontan al angajaților de la Șantierul Naval Mangalia

Un protest spontan are loc, vineri dimineață, la Șantierul Naval Mangalia. Angajații nu și-au primit salariile de două luni și nici nu știu dacă vor mai avea loc de muncă.

Lucrătorii Șantierului Naval Mangalia protestează spontan în această dimineață. Ei sunt nemulțumiți după ce nu și-au primit salariile de peste două luni. Joi a fost data stabilită pentru plată, însă aceasta nu a fost făcută.

Laurențiu Gobeajă, liderul Sindicatului Liber Navalistul, a subliniat, pentru DC News, incertitudinea care planează asupra angajaților. Ei nu știu ce urmează. Pe lângă faptul că nu sunt plătiți de două luni, nici nu mai au alte nave programate pentru reparații. 

Angajații Șantierului Naval Mangalia nu au certitudinea că vor mai avea loc de muncă

„Salariații s-au adunat în fața pavilionului administrativ, pentru a cere explicații din partea reprezentanților administratorului judiciar și a societății, referitoare la faptul că, ieri, a fost zi de salariu și nu s-au plătit drepturile salariale. Li s-a promis că, după ce pleacă a doua navă de la reparații, vor primi drepturile salariale, atât pe decembrie, cât și pe ianuarie, dar încă nu au fost plătiți. Mai mult, nici nu au certitudinea că vor mai avea de muncă în continuare, pentru că nu mai sunt alte nave planificate pentru reparații”, a spus Laurențiu Gobeajă, liderul Sindicatului Liber Navalistul.

Protest spontan al angajaților de la Șantierul Naval Mangalia

Protest spontan, vineri dimineață, la Șantierul Naval Mangalia

Întâlnire de urgență cu ministrul Economiei Irineu Darău

„Posibil să iasă spontan în fiecare zi pentru a cere explicații, nu este ceva organizat de sindicat, ci spontan. Luni, la ora 12, ne întâlnim cu ministrul Economiei, cu ministrul Irineu Darău, unde sper să aflăm răspunsuri și referitoare la planul, strategia statului român pentru redresarea acestui șantier și când vom începe să lucrăm la acele proiecte finanțate prin mecanismul SAFE”, a mai declarat Laurențiu Gobeajă, liderul Sindicatului Liber Navalistul.

VIDEO

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

protest
santierul naval mangalia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Pakistanul a declarat „război deschis” Afganistanului. Talibanii ar fi cucerit 15 avanposturi într-un „atac masiv"
Publicat acum 21 minute
Copiii sub 15 ani, interziși pe social media. Polonia pregătește o lege cu amenzi pentru platformele care nu se conformează
Publicat acum 36 minute
Afacerea care se va transforma în doar câteva zile într-un business de zeci de milioane de euro
Publicat acum 50 minute
BANCUL ZILEI: Soacra, decizie pentru a pedepsi răul
Publicat acum 54 minute
A fost o iarnă grea, dar, la final de februarie, veștile sunt bune. Speranțe pentru agricultori VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 58 minute
Horoscop 27 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 22 minute
Schimbare privind bonurile fiscale, importantă și pentru cetățeni și pentru companii. Apare un nou sistem - ce presupune asta
Publicat acum 2 ore si 0 minute
Legea privind pensiile speciale ale magistraților, promulgată de Nicușor Dan
Publicat acum 2 ore si 20 minute
Guvernul schimbă legislația fiscală ca să reducă pierderile din accize și TVA - agenda ședinței Executivului
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Scenografie tare la Steaua Roșie Belgrad - Lille, în Europa League. Cine este, de fapt, chipul afișat de ultrașii de la „Delije” / Foto - Video
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close