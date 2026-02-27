Lucrătorii Șantierului Naval Mangalia protestează spontan în această dimineață. Ei sunt nemulțumiți după ce nu și-au primit salariile de peste două luni. Joi a fost data stabilită pentru plată, însă aceasta nu a fost făcută.

Laurențiu Gobeajă, liderul Sindicatului Liber Navalistul, a subliniat, pentru DC News, incertitudinea care planează asupra angajaților. Ei nu știu ce urmează. Pe lângă faptul că nu sunt plătiți de două luni, nici nu mai au alte nave programate pentru reparații.

Angajații Șantierului Naval Mangalia nu au certitudinea că vor mai avea loc de muncă

„Salariații s-au adunat în fața pavilionului administrativ, pentru a cere explicații din partea reprezentanților administratorului judiciar și a societății, referitoare la faptul că, ieri, a fost zi de salariu și nu s-au plătit drepturile salariale. Li s-a promis că, după ce pleacă a doua navă de la reparații, vor primi drepturile salariale, atât pe decembrie, cât și pe ianuarie, dar încă nu au fost plătiți. Mai mult, nici nu au certitudinea că vor mai avea de muncă în continuare, pentru că nu mai sunt alte nave planificate pentru reparații”, a spus Laurențiu Gobeajă, liderul Sindicatului Liber Navalistul.

Protest spontan, vineri dimineață, la Șantierul Naval Mangalia

Întâlnire de urgență cu ministrul Economiei Irineu Darău

„Posibil să iasă spontan în fiecare zi pentru a cere explicații, nu este ceva organizat de sindicat, ci spontan. Luni, la ora 12, ne întâlnim cu ministrul Economiei, cu ministrul Irineu Darău, unde sper să aflăm răspunsuri și referitoare la planul, strategia statului român pentru redresarea acestui șantier și când vom începe să lucrăm la acele proiecte finanțate prin mecanismul SAFE”, a mai declarat Laurențiu Gobeajă, liderul Sindicatului Liber Navalistul.

VIDEO