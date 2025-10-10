€ 5.0927
Data publicării: 13:02 10 Oct 2025

EXCLUSIV Confuzie despre Șantierul Naval. ”Din păcate, nu se cunoaște acest lucru” VIDEO
Autor: Tiberiu Vasile

Radu Oprea clarifică situația Șantierului Naval Mangalia “Este o altă companie, merge bine” Sursa Foto: Șantierul Naval Mangalia Facebook
 

O clarificare importantă despre Șantierul Naval a fost făcută în direct, din studioul DCNews.

Șantierul Naval Mangalia este un subiect de interes strategic pentru economia românească. În contextul discuțiilor ample despre pachetul de relansare economică al PSD, salarii, investiții publice și altele, secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, prezent în studioul DCNews, a adus clarificări, făcând diferența între Șantierul Naval Mangalia, și Damen Mangalia, unde statul are o participație majoritară - 51%. 

"Șantierul Naval Mangalia astăzi merge bine pentru că este o altă companie din subordinea Ministerului Economiei"

Bogdan Chirieac, analist politic DCNews: “Dumneavoastră cunoașteți bine industria de apărare. Credeți că întreprinderile de stat mai au un viitor? Mai e și o lege în România care spune că, dacă sunt întreprinderi de stat, atunci statul român trebuie să aibă 51% ca să dea managementul. Vi se pare o idee bună? Uitați-vă ce s-a întâmplat la Șantierul Naval Mangalia, de pildă. E al treilea cel mai mare din Europa”.

Radu Oprea, secretar general al Guvernului: “Șantierul Naval Mangalia astăzi merge bine pentru că este o altă companie din subordinea Ministerului Economiei. Din păcate, am constatat că nu se cunoaște acest lucru la nivel decizional, la nivel de decident în Ministerul Economiei, fiind o confuzie între Șantierul Naval Mangalia, fostul șantier militar, și șantierul Damen Mangalia, unde acționar este statul român cu 51% prin Șantierul Naval SN 2 Mai. E o altă companie, o altă instituție. La Damen Mangalia este o chestiune mai veche. N-am să intru în detalii. Dacă știți, suntem și într-un proces la Curtea de Arbitraj. Vă dau un exemplu: fabrica de pulberi Victoria de la Rheinmetall. Acolo, partenerul german are 51%, iar statul român are 49%. Aducerea de tehnologie și investitori în fabricile din domeniul Industriei Naționale de Apărare poate să fie soluția. Nu sunt singurii.”

Bogdan Chirieac: “Păi și legea care spune că, într-o companie în care e băgat și statul român, statul trebuie să aibă 51%, cum mai e pusă în practică?”

Radu Oprea: “Aceea este o companie nouă care funcționează în perimetrul fostei companii de stat, filială a Pirochim, dacă nu mă înșel. Putem găsi soluții și în acest sens, astfel încât să ai o societate mixtă. Vă mai dau un exemplu: la Automecanica Moreni, care, din păcate, astăzi este o companie în pierdere, a venit un investitor român. Are ca obiectiv să producă un 4x4 militar românesc. Vlah se numește modelul. Sunt la faza de prototip. Acum îl sudează și probabil că o să intre cu el în probe într-un timp foarte scurt. Conceptul este românesc. Ei speră să aibă rezultate foarte bune. Eu cred în puterea de cercetare-dezvoltare a companiilor din România, în special a companiilor private. Am văzut mai multe companii din acest domeniu care au produse românești și-n domeniul dronelor, dar și altele. Deci, soluții și resurse există.”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bogdan chirieac
radu oprea
santier naval
mangalia
