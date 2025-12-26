Care sunt produsele bune din lista de E-uri

Chimistul Radu Fierăscu a vorbit, la Antimit, de la DCNews și DCNews, despre lista cu E-uri de pe ambalajele produselor.

”E-urile trebuie privite exact drept ce sunt. Este vorba despre o listă care cuprinde și substanțe absolut sigure, care pot declanșa reacții adverse. Este o listă permanent supusă dezbaterii și cercetării. Nu există o diferență ce e natural e bun, ce e chimizat e rău. Unele dintre cele mai toxice substanțe sunt naturale, de la ciupercile toxice la cianură, la toxina botulinică, toate sunt naturale și oricând pot fi periculoase și toxice. Dar lista de E-uri cuprinde și acidul citric, un antioxidant foarte bun, acidul ascorbic, respectiv Vitamina C. Sunt vitamine în lista de E-uri, dar și gaze de ambalare, precum azotul”.

Deși informațiile apar pe etichetă, chimistul Radu Fierăscu subliniază că avem nevoie și de un mecanism de control foarte bun, pentru a ne asigura că produsul este exact ceea ce scrie și pe etichetă.

Profesorul subliniază că antioxidanții încetinesc procesul de degradare a produselor și au și beneficii odată consumate.

Vezi mai mult în video: