Data actualizării: 23:49 26 Dec 2025 | Data publicării: 23:48 26 Dec 2025

EXCLUSIV Care sunt produsele bune din lista de E-uri
Autor: Roxana Neagu

Ce sunt E-urile și ce e bun și rău pe eticheta produselor?

Chimistul Radu Fierăscu a vorbit, la Antimit, de la DCNews și DCNews, despre lista cu E-uri de pe ambalajele produselor. 

”E-urile trebuie privite exact drept ce sunt. Este vorba despre o listă care cuprinde și substanțe absolut sigure, care pot declanșa reacții adverse. Este o listă permanent supusă dezbaterii și cercetării. Nu există o diferență ce e natural e bun,  ce e chimizat e rău. Unele dintre cele mai toxice substanțe sunt naturale, de la ciupercile toxice la cianură, la toxina botulinică, toate sunt naturale și oricând pot fi periculoase și toxice. Dar lista de E-uri cuprinde și acidul citric, un antioxidant foarte bun, acidul ascorbic, respectiv Vitamina C. Sunt vitamine în lista de E-uri, dar și gaze de ambalare, precum azotul”. 

Deși informațiile apar pe etichetă, chimistul Radu Fierăscu subliniază că avem nevoie și de un mecanism de control foarte bun, pentru a ne asigura că produsul este exact ceea ce scrie și pe etichetă. 

Profesorul subliniază că antioxidanții încetinesc procesul de degradare a produselor și au și beneficii odată consumate. 

Vezi mai mult în video:

x close