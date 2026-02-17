€ 5.0953
DCNews Stiri Educația, în aer: Ministru lipsă, profesori în prag de grevă. Radu Herjeu și Petruț Rizea, la Părinți Prezenți / VIDEO
Data publicării: 11:10 17 Feb 2026

EXCLUSIV Educația, în aer: Ministru lipsă, profesori în prag de grevă. Radu Herjeu și Petruț Rizea, la Părinți Prezenți / VIDEO

Educația, în aer Ministru lipsă, profesori în prag de grevă. Radu Herjeu și Petruț Rizea, la Părinți Prezenți VIDEO Radu Herjeu și Petruț Rizea, la Părinți Prezenți

În cadrul emisiunii Părinți Prezenți, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc, de marți, 17 februarie, începând cu ora 20:00, pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV, vom vorbi despre o Educație aflată într-un moment de blocaj, alături de Radu Herjeu - jurnalist & consultant în comunicare și Petruț Rizea - profesor pentru învățământul primar & psiholog.

Discutăm în această nouă ediție despre o Educație aflată într-un moment de blocaj, fără ministru numit de peste o lună și jumătate, cu un interimat care se apropie de termenul limită și cu profesori care anunță că sunt gata de grevă generală.

Discutăm despre un sistem care trebuie să gestioneze peste 3 milioane de elevi și preșcolari și peste 200.000 de angajați, dar care nu are o conducere stabilă și nici un calendar clar al deciziilor.

Ce înseamnă această criză pentru școli, pentru examene, pentru profesori și pentru fiecare elev? Cine comunică, cine negociază, cine își asumă?

Despre toate acestea discutăm cu Radu Herjeu, jurnalist și consultant în comunicare, și cu Petruț Rizea, profesor pentru învățământul primar și psiholog.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre: 

Minister fără ministru, sistem fără direcție

Greva care poate bloca simulările

Pragul de 6.000 lei care taie din drepturi

Analfabetism funcțional și reforme pe hârtie

Părintele prins la mijloc

Cine plătește prețul?

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 17 februarie, începând cu ora 20:00! Emisiunea fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!

