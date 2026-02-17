€ 5.0953
|
$ 4.2940
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.2940

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri O doctoriță a fost umilită și bătută de 8 persoane, chiar în sala de urgențe. Reacția Colegiului Medicilor
Data actualizării: 09:56 17 Feb 2026 | Data publicării: 09:53 17 Feb 2026

O doctoriță a fost umilită și bătută de 8 persoane, chiar în sala de urgențe. Reacția Colegiului Medicilor
Autor: Alexandra Curtache

spital-freepik_31848100 Freepik Foto/ imagini cu spital - ilustrative

O doctoriță din Târgu Jiu a ajuns victimă în propriul cabinet, după ce apropiații unei paciente au intrat cu forța în salon, au lovit-o și au aruncat cu cafea pe ea în timpul unei intervenții de urgență.

O doctoriță de la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului de Urgență Târgu Jiu a fost victima unei agresiuni fizice în timpul gărzii de seară. Grupul de agresori, format din 7-8 persoane, a forțat intrarea în salon, manifestând un comportament violent față de cadrul medical în prezența celorlalți pacienți.

Dinamica evenimentelor

Conflictul a izbucnit în contextul tratării unei paciente care ar fi fost internată după o tentativă de suicid prin ingestie de medicamente. Medicul a dispus efectuarea unei spălături gastrice, procedură medicală necesară pentru eliminarea substanțelor toxice.

În timp ce medicul însoțea un alt pacient la computerul tomograf (CT), pacienta a susținut că manevra medicală îi pune viața în pericol. Astfel, atunci când medicul a revenit în salon pentru a oferi explicații, însoțitorii pacientei au trecut la atacuri fizice. Doctorița a fost lovită în spate și trasă de halat. S-a aruncat cu cafea asupra ei, iar lichidul de pe podea a făcut-o să alunece în încercarea de a părăsi camera, rezultând o entorsă.

Echipa de pază a fost depășită numeric de numărul mare de atacatori. În final, pacienta și-a smuls sonda nazogastrică și a părăsit unitatea medicală împreună cu familia, pentru a merge la un alt spital.

Măsuri legale și anchetă

Inspectoratul de Poliție Județean Gorj a fost sesizat pe data de 16 februarie 2026, în jurul orei 21:10. Urmările juridice sunt imediate.

A fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Ancheta este condusă în prezent de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.

Mesajul transmis de Colegiul Medicilor din România

„Orice formă de agresiune, violență sau intimidare îndreptată împotriva cadrelor medicale aflate în exercitarea profesiei medicale este inacceptabilă. Siguranța medicilor și a întregului personal medical reprezintă o condiție esențială pentru asigurarea actului medical, dar și funcționarea optimă a sistemului de sănătate.

Incidentul petrecut aseară la spitalul din Târgu Jiu este profund regretabil și inacceptabil. Agresarea personalului medical nu poate fi justificată sub nicio formă și trebuie luate toate măsurile necesare conform legii. Medicii își desfășoară activitatea în slujba pacienților, uneori în condiții dificile, cu responsabilitate profesională și dedicare.

Protejarea integrității fizice a medicilor, precum și respectarea demnității profesionale trebuie să reprezinte o prioritate pentru conducerea unităților medicale, dar și pentru întreaga societate.

Facem apel la autorități pentru aplicarea măsurilor de protecție a personalului medical. Facem apel la populația care interacționează cu sistemul medical - pacienți și aparținători - pentru responsabilitate, dialog și respect reciproc. 

Așa cum, de fiecare dată, am subliniat importanța respectului pentru pacient, la fel, astăzi, aducem în atenția societății și a opiniei publice necesitatea respectului pentru medici.

Încă din cursul nopții, președintele CMR, prof. dr. Cătălina Poiană a aflat de acest incident, iar la prima oră, în această dimineață, s-a luat legătura cu președintele Colegiului Medicilor Gorj, iar Colegiul Medicilor din România își oferă disponibilitatea pentru a acorda sprijin medicului implicat în acest incident, în timp ce își desfășura activitatea în interesul pacientului.

Colegiul Medicilor din România își reafirmă sprijinul total față de medicii care își desfășoară activitatea corect și profesionist în slujba pacienților și a sistemului de sănătate și va susține toate demersurile necesare pentru prevenirea unor astfel de incidente”, a transmis Colegiul Medicilor din România.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cadre medicale
colegiul medicilor din romania
agresiune
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Maia Sandu, s-a întâlnit la Munchen cu secretarul de stat Marco Rubio la iniţiativa SUA
Publicat acum 16 minute
Criză de identitate fără precedent: Tot mai mulți evrei critică politicile Israelului, după izbucnirea războiului din Gaza
Publicat acum 44 minute
Poveste de succes românească. Cum a devenit Aveuro International un reper în transportul de persoane
Publicat acum 53 minute
INML, rezultat test antidrog pentru Robert Negoiță
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Scandalul Epstein reaprins. Trump se declară nevinovat și aruncă vina pe Clinton
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 1 minut
Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsă de Soare/Lună Nouă în Vărsător. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 40 minute
Marco Rubio, precizări despre acordarea vizelor pentru SUA. Viktor Orban a zâmbit cu satisfacție când l-a auzit / video viral
Publicat acum 2 ore si 37 minute
O doctoriță a fost umilită și bătută de 8 persoane, chiar în sala de urgențe. Reacția Colegiului Medicilor
Publicat acum 1 ora si 31 minute
De ce a convocat Nicușor Dan liderii coaliției la Cotroceni. Ipoteza lui Chirieac
Publicat acum 2 ore si 31 minute
Mircea Badea: „Este bun articolul de pe DC News”. L-ați ratat? Citiți-l aici
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close