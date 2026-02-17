O doctoriță a fost umilită și bătută de 8 persoane, chiar în sala de urgențe. Reacția Colegiului Medicilor

O doctoriță de la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului de Urgență Târgu Jiu a fost victima unei agresiuni fizice în timpul gărzii de seară. Grupul de agresori, format din 7-8 persoane, a forțat intrarea în salon, manifestând un comportament violent față de cadrul medical în prezența celorlalți pacienți.

Dinamica evenimentelor

Conflictul a izbucnit în contextul tratării unei paciente care ar fi fost internată după o tentativă de suicid prin ingestie de medicamente. Medicul a dispus efectuarea unei spălături gastrice, procedură medicală necesară pentru eliminarea substanțelor toxice.

În timp ce medicul însoțea un alt pacient la computerul tomograf (CT), pacienta a susținut că manevra medicală îi pune viața în pericol. Astfel, atunci când medicul a revenit în salon pentru a oferi explicații, însoțitorii pacientei au trecut la atacuri fizice. Doctorița a fost lovită în spate și trasă de halat. S-a aruncat cu cafea asupra ei, iar lichidul de pe podea a făcut-o să alunece în încercarea de a părăsi camera, rezultând o entorsă.

Echipa de pază a fost depășită numeric de numărul mare de atacatori. În final, pacienta și-a smuls sonda nazogastrică și a părăsit unitatea medicală împreună cu familia, pentru a merge la un alt spital.

Măsuri legale și anchetă

Inspectoratul de Poliție Județean Gorj a fost sesizat pe data de 16 februarie 2026, în jurul orei 21:10. Urmările juridice sunt imediate.

A fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Ancheta este condusă în prezent de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.

Mesajul transmis de Colegiul Medicilor din România

„Orice formă de agresiune, violență sau intimidare îndreptată împotriva cadrelor medicale aflate în exercitarea profesiei medicale este inacceptabilă. Siguranța medicilor și a întregului personal medical reprezintă o condiție esențială pentru asigurarea actului medical, dar și funcționarea optimă a sistemului de sănătate.

Incidentul petrecut aseară la spitalul din Târgu Jiu este profund regretabil și inacceptabil. Agresarea personalului medical nu poate fi justificată sub nicio formă și trebuie luate toate măsurile necesare conform legii. Medicii își desfășoară activitatea în slujba pacienților, uneori în condiții dificile, cu responsabilitate profesională și dedicare.

Protejarea integrității fizice a medicilor, precum și respectarea demnității profesionale trebuie să reprezinte o prioritate pentru conducerea unităților medicale, dar și pentru întreaga societate.

Facem apel la autorități pentru aplicarea măsurilor de protecție a personalului medical. Facem apel la populația care interacționează cu sistemul medical - pacienți și aparținători - pentru responsabilitate, dialog și respect reciproc.

Așa cum, de fiecare dată, am subliniat importanța respectului pentru pacient, la fel, astăzi, aducem în atenția societății și a opiniei publice necesitatea respectului pentru medici.

Încă din cursul nopții, președintele CMR, prof. dr. Cătălina Poiană a aflat de acest incident, iar la prima oră, în această dimineață, s-a luat legătura cu președintele Colegiului Medicilor Gorj, iar Colegiul Medicilor din România își oferă disponibilitatea pentru a acorda sprijin medicului implicat în acest incident, în timp ce își desfășura activitatea în interesul pacientului.

Colegiul Medicilor din România își reafirmă sprijinul total față de medicii care își desfășoară activitatea corect și profesionist în slujba pacienților și a sistemului de sănătate și va susține toate demersurile necesare pentru prevenirea unor astfel de incidente”, a transmis Colegiul Medicilor din România.