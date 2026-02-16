€ 5.0953
DCNews Stiri Investiții majore în șantierele navale din Tulcea și Brăila: Gigantul Fincantieri mută o parte din producție în România
Data publicării: 17:39 16 Feb 2026

Investiții majore în șantierele navale din Tulcea și Brăila: Gigantul Fincantieri mută o parte din producție în România
Autor: Tiberiu Vasile

Investiții majore în șantierele navale din Tulcea și Brăila: Gigantul Fincantieri mută o parte din producție în România Sursa foto: Agerpres/ Rol ilustrativ

Gigantul italian Fincantieri anunță că va muta o parte din producția de nave de croazieră în România și va face investiții pentru modernizarea și extinderea capacității la șantierele navale din Tulcea și Brăila.

Sunt anunțate investiții majore în șantierele navale din Tulcea și Brăila, respectiv o mutare strategică de producție în România. Aceasta este direcția anunțată de Fincantieri, unul dintre cei mai mari constructori navali la nivel global. Decizia vizează mutarea unei părți din producția de nave de croazieră din Italia către unitățile din România, cu accent pe Tulcea si Braila, unde sunt pregătite modernizări și creșteri de capacitate.

Mutarea producției în România, pas cheie în noua strategie Fincantieri

Planul companiei presupune ca o parte din lucrările pentru navele de croazieră sa fie relocate catre șantierele navale din Tulcea și Brăila, în timp ce grupul continua o reorganizare mai larga a segmentului de nave offshore și specializate. Obiectivul declarat este eficiența mai mare și profitabilitate mai bună pe termen mediu.

“Planul prevede realocarea unei părți din volumul de muncă al secțiunilor de croazieră către România și reorganizarea segmentului Navelor Offshore și Specializate, cu extindere în Vietnam, susținând eficiența operațiunilor și sporind profitabilitatea”, precizează compania într-un raport.

Investiții de 1,9 miliarde de euro și reducerea datoriilor

În paralel cu mutarea producției, grupul anunță un program amplu de finanțare din surse proprii. Este vorba despre un pachet consistent de investiții, derulat pe mai mulți ani, menit să consolideze poziția companiei și să reducă nivelul de îndatorare.

“Investițiile industriale din perioada 2026-2030, în valoare de aproximativ 1,9 miliarde de euro, inclusiv 250 de milioane de euro legate de o potențială dublare a producției offshore din Vietnam, vor fi finanțate integral prin fluxurile de numerar operaționale, permițând o accelerare a reducerii gradului de îndatorare și susținând evaluarea inițierii unei politici de dividende, sub rezerva aprobării Consiliului de Administrație, începând cu 2028, pe baza rezultatelor financiare din 2027”, se regăsește în raportul companiei. 

Modernizări la șantierele navale din România

Relocarea volumelor comerciale către șantierele navale din Tulcea și Brăila nu vine singură. Compania vorbește despre un pachet de măsuri care urmărește optimizarea costurilor pe toate liniile de business. Strategia este una integrată. Ea aplică investiții punctuale, procese mai rapide și o utilizare mai bună a infrastructurii existente.

Pe lista de schimbări apar transferul de know-how între șantierele comerciale și cele de apărare, îmbunătățirea etapelor de pre-echipare pentru scurtarea duratei de construcție și accelerarea digitalizării, pentru a elimina blocajele din operațiunile curente.

“Planul prevede, de asemenea, modernizarea șantierelor navale din România pentru a susține creșterea producției anumitor secțiuni pentru nave de croazieră, realocate din Italia, cu un efect de domino asupra segmentului de nave offshore și specializate.

Acest segment va fi, la rândul său, reorganizat în funcție de necesitățile de producție, fiind luată în calcul construcția unui nou șantier naval în Vietnam, destinat dublării capacității de producție în regiunea Orientului Îndepărtat, condiționat de accelerarea comenzilor din sectorul offshore”, se mai precizează în raport.

Ce înseamnă mutarea producției pentru România

Pentru România, decizia se traduce prin investiții majore în șantierele navale din Tulcea și Brăila și o repoziționare în lanțul de producție al industriei navale europene. Modernizările promise ar putea aduce capacitate mai mare, creșeteri economice, procese mai rapide și, implicit, mai multă muncă pentru unitățile locale.

CITEȘTE ȘI: Mesajul de adio lăsat de generalul Claudio Graziano, președintele gigantului Fincantieri. "Lumea se prăbușește"

tulcea
braila
romania
investitii
santier naval
Comentarii

