DCNews Stiri FOTO 14 februarie, ziua în care Arcul Îndrăgostiților din Italia a ”murit”: E o lovitură devastatoare/ Ca o înmormântare
Data actualizării: 17:58 16 Feb 2026 | Data publicării: 17:52 16 Feb 2026

FOTO 14 februarie, ziua în care Arcul Îndrăgostiților din Italia a ”murit”: E o lovitură devastatoare/ Ca o înmormântare
Autor: Alexandra Firescu

Arcul indragostitilor Italia foto captură video Youtube/ Arcul Îndrăgostiților

În ziua de 14 februarie, în care am sărbătorit Valentine`s Day, Arcul Îndrăgostiților din Italia s-a prăbușit.

Nici nu-și putea găsi o zi mai nepotrivită să ”moară”! Arcul Îndrăgostiților din Puglia, Italia, s-a prăbușit chiar de Ziua Îndrăgostiților, după mai multe zile de vreme extremă. 

Acest loc a stat mărturie multor cereri în căsătorie, dar și multor fotografii de nuntă, datorită legendei care au făcut din această bucată de stâncă să ajungă să se numească ”Arcul Îndrăgostiților”. 

Autoritățile spun că vântul puternic, ploile și marea agitată au dus la colapsul structurii. 

A pierde Arcul Îndrăgostiților, pentru zona Puglia Italia, înseamnă a pierde un simbol al turismului aici. Imagini cu stânca reprezentativă pentru îndrăgostiți erau folosite pentru promovarea zonei în lume, conform The Guardian.

Vremea a distrus, efectiv, un mijloc de promovare, un loc care atrăgea turiști din toată lumea. Primarul din Melendugno, Maurizio Cisternino, spune că este ”o lovitură devastatoare”. ”Una dintre cele mai faimoase atracții turistice ale litoralului nostru și ale întregii Italii a dispărut”, a adăugat el.

"E ca o înmormântare" spune și consilierul pentru turism al orașului Melendugno, Francesco Stella.

foto captură video Youtube/ Arcul Îndrăgostiților- după prăbușire: 

foto captură video Youtube/ Arcul Îndrăgostiților- după prăbușire

foto captură video Youtube/ Arcul Îndrăgostiților- după prăbușire

