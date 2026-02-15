€ 5.0943
|
$ 4.2964
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.2964
 
DCNews Stiri Se pregăteşte o schimbare majoră pentru cei care vor permis de conducere
Data publicării: 12:02 15 Feb 2026

EXCLUSIV Se pregăteşte o schimbare majoră pentru cei care vor permis de conducere
Autor: Mihai Ciobanu

scoala-titi-aur-soferi_72412700 foto Pixabay/ Cum îți alegi școala de șoferi, sfaturi de la TITI AUR. Revoltă: ”Ministerul REFUZĂ să schimbe ceva și șoferul dă mai tare, mai tare în mașină până când MOARE”

Un proiect care stagnează de mai mulţi ani a fost repus pe ordinea de zi de către autorităţi.

„A fost repusă pe ordinea de zi problema cu conducerea defensivă şi cu Legea 20/2022 care nu are norme de patru ani. S-a făcut un grup de lucru din care fac parte şi săptămâna trecută am fost la cea de-a treia sesiune unde s-au întâmplat nişte lucruri interesante. A venit ordinul clar că trebuie să rezolvăm normele acestei legi.

Se dă drumul la această direcţie de a face lucruri către educaţia rutieră şi din partea Ministerului Transporturilor unde a fost o lungă perioadă blocat acest capitol, din diferite motive.

Aceasta este vestea bună şi eu cred că dacă se deblochează acest lucru, urmează şi alţi paşi în zona educaţiei rutiere. Şi dacă se mai face şi acel pas cu consiliul interministerial să funcţioneze, ar putea să înceapă educaţia adevărată din acest punct de vedere şi nu mă refer la şcoala de şoferi, la acele manevre care le înveţi acolo, ci mă refer la tot ceea ce înseamnă peste acel nivel: cursuri de conducere defensivă sau introducerea lor în zona de şcolarizare, în timpul şcolii de şoferi partea de anticipare, de prevenţie, de conştientizare”, a anunţat expertul în conducere defensivă Titi Aur, la emisiunea DC Conducem.

„Nu va fi uşor, vor fi nişte paşi de făcut. Dar aceasta este noutatea: a venit explicit ordinul clar că trebuie să rezolvăm şi povestea asta, trebuie să facem ceva. Grupul de lucru este format din oameni din Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne, de Finanţe şi cei din conducerea defensivă”, a mai explicat Titi Aur. 

VIDEO:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

titi aur
conducere defensiva
scoala de soferi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Răpire în supermarket! Un român a atacat o fetiță de un an și jumătate. A smuls-o din mâinile mamei ei - VIDEO
Publicat acum 43 minute
Suspect reținut în cazul morții lui Gheorghe Chindriş. Un tânăr de 26 de ani, ridicat de polițiști
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Se pregăteşte o schimbare majoră pentru cei care vor permis de conducere
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Ce se întâmplă cu pensiile românilor. Cifre oficiale de la CNPP
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Crimă în Dolj: Un bărbat și-a ucis vecinul, apoi l-a jefuit
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 11 minute
Nouă înșelătorie în România: Mesajul la care să NU răspunzi - FOTO
Publicat acum 4 ore si 35 minute
Cod Galben de viscol. ANM, zonele vizate. UPDATE: Atenționarea meteo, prelungită
Publicat acum 4 ore si 22 minute
Horoscop 15 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 29 minute
Mașina radiată automat dacă nu ai RCA: Modelul care schimbă regulile jocului
Publicat acum 12 ore si 55 minute
Conflictul Bostănică-Beregoi: Scandalul generat de Andreea, doar o tehnică de manipulate bine cunoscută. De ce a ales fix acest moment
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close