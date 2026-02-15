Se pregăteşte o schimbare majoră pentru cei care vor permis de conducere

„A fost repusă pe ordinea de zi problema cu conducerea defensivă şi cu Legea 20/2022 care nu are norme de patru ani. S-a făcut un grup de lucru din care fac parte şi săptămâna trecută am fost la cea de-a treia sesiune unde s-au întâmplat nişte lucruri interesante. A venit ordinul clar că trebuie să rezolvăm normele acestei legi.

Se dă drumul la această direcţie de a face lucruri către educaţia rutieră şi din partea Ministerului Transporturilor unde a fost o lungă perioadă blocat acest capitol, din diferite motive.

Aceasta este vestea bună şi eu cred că dacă se deblochează acest lucru, urmează şi alţi paşi în zona educaţiei rutiere. Şi dacă se mai face şi acel pas cu consiliul interministerial să funcţioneze, ar putea să înceapă educaţia adevărată din acest punct de vedere şi nu mă refer la şcoala de şoferi, la acele manevre care le înveţi acolo, ci mă refer la tot ceea ce înseamnă peste acel nivel: cursuri de conducere defensivă sau introducerea lor în zona de şcolarizare, în timpul şcolii de şoferi partea de anticipare, de prevenţie, de conştientizare”, a anunţat expertul în conducere defensivă Titi Aur, la emisiunea DC Conducem.

„Nu va fi uşor, vor fi nişte paşi de făcut. Dar aceasta este noutatea: a venit explicit ordinul clar că trebuie să rezolvăm şi povestea asta, trebuie să facem ceva. Grupul de lucru este format din oameni din Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne, de Finanţe şi cei din conducerea defensivă”, a mai explicat Titi Aur.

