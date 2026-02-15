Conflictul Bostănică-Beregoi: Scandalul generat de Andreea, doar o tehnică de manipulate bine cunoscută. De ce a ales fix acest moment

Nu prea mai vezi nimic altceva pe rețelele sociale în aceste zile decât fie acuzațiile lansate de Andreea Bostănică, o tânără moldoveancă cu câteva milioane de urmăritori pe TikTok, la adresa cântăreței Iulianei Beregoi, fie păreri de la diverși oameni despre acest scandal.

De zile bune, Andreea Bostănică postează videoclipuri, face live-uri în care vorbește despre Iuliana Beregoi. Imaginile sunt preluate de internauți și redistribuite masiv. Nu este clar de la ce a pornit totul, dar cert e că în mare parte Bostănică invocă prietenia pe care a avut cu cântăreța pe vremea când aceasta avea 13 ani. De la niște povești din copilărie, în câteva zile a trecut la injurii, body shaming - afirmând că Iuliana Beregoi "arată ca un băiețel care face sală" sau făcând glume pe baza faptului că are sânii mici, dar și glume despre părul acesteia - și la acuzații că ar umbla cu mai mulți bărbați, că ar fi stricat relații.

De ce scandalul Bostănică-Beregoi a apărut fix acum, deși conflictul e unul vechi

Ce a făcut Iuliana Beregoi în tot acest timp? A încercat să nu reacționeze, postând doar câteva melodii cu subînțeles, dar evitând să răspundă direct cu replici tăioase sau injurii, cum și-ar fi dorit probabil mulți să se întâmple. Totuși, chiar și în lipsa reacțiilor, scandalul nu s-a stins. De ce? Pentru că nu este în interesul persoanei care l-a generat ca acest scandal să se stingă.

Multă lume se întreabă în mediul online de ce a apărut Andreea Bostănică fix acum să vorbească despre un conflict pe care l-ar fi avut cu Beregoi acum mulți ani de zile. Ei bine, recent influencerița a fost acuzată, tot pe Internet, de trafic de persoane, că ar duce femei în Dubai, de șantaj și alte lucruri grave. Unele dintre acuzații au fost lansate chiar de către bărbatul despre care ea spunea până acum că i-ar fi iubit. Akbar Abdullaev, supranumit Abush, nepotul fostului președinte al Uzbekistanului, a negat public că ar fi avut o relație cu aceasta sau că i-ar fi dat vreodată cadourile scumpe cu care influencerița se lăuda în mediul online.

"Relațiile vor continua în judecată, pentru că avem încă două procese, folosirea numelui pentru PR și prejudiciu moral pentru aceste istorioare pe care le-a inventat Andreea. Sper ca Andreea, după citirea acestui interviu, va putea să spună lumii, de la cine are acele mașini, acel Bentley, acel Lamborghini Urus, acele bijuterii de 200.000 de euro la mână, apartamentul din Dubai. Va putea să explice, și mie chiar îmi este frică, deoarece oamenii care pot aduce bijuterii de o asemenea valoare în țară, probabil au pe cineva foarte influent", a declarat recent Abush.

Tehnica de manipulare folosită de Bostănică. Ce este strategia de diversiune

Apoi, Andreea Bostănică a fost la podcastul lui Cătălin Măruță, dar a evitat să răspundă acestor acuzații apărute la adresa ei. Și, la scurt timp a izbucnit scandalul cu Begregoi. De ce? E doar o tehnică de manipulare destul de cunoscută, numită strategie de diversiune sau manipulare prin deplasarea agendei. Funcționează exact așa. Atunci când vrei ca lumea să nu discute despre un subiect anume (în cazul acesta despre acuzațiile de trafic de persoane, avere nejustificată, discreditare etc) muți atenția publicului spre un alt subiect (în cazul de față spre scandalul cu Iuliana Beregoi).

De fapt, chiar acesta este cel mai simplu pas - generarea unui scandal. Mecanismul se bazează pe faptul că atenția publicului este limitată. Dacă apare un subiect mai puternic emoțional, mai scandalos, mai intens promovat, majoritatea oamenilor își mută focusul automat spre el. Persoanele care vor să ascundă ceva folosesc această tehnică de manipulare intenționat: un scandal major apare brusc după altul.

Între timp, cu doar două ore în urmă, Iuliana Beregoi a lansat o nouă piesă, în care vorbește despre Dumnezeu și suferință - o melodie care pare a fi o reacție la tot acest bullying online.