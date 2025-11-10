Cum s-a descurcat Kim Kardashian la examenul de barou după șase ani de studii: „Haideți!”

Kim Kardashian a dezvăluit rezultatul celui mai recent examen de admitere în baroul din California, pe care l-a susținut în luna iulie, după șase ani de studiu. Deși vedeta a mărturisit că „nu este încă avocată”, ea a promis că nu se va opri până nu va reuși.

„După șase ani de studii juridice, sunt încă hotărâtă să trec examenul de barou. Fără scurtături, fără să renunț, doar învățat și și mai multă determinare”, a scris Kardashian pe Instagram, adăugând că „eșecul nu este un eșec, este un combustibil”.

Rezultatul testului vine la doar câteva săptămâni după ce Kim declara, în emisiunea The Graham Norton Show, că „va fi calificată în două săptămâni”, lăsând impresia că este pe punctul de a-și îndeplini visul.

De la reality TV la sala de examen

În 2019, Kim Kardashian a anunțat public că vrea să devină avocată, urmând exemplul tatălui ei, Robert Kardashian, cunoscut pentru rolul său în apărarea lui O.J. Simpson în celebrul proces din anii ’90. Pentru a-și atinge scopul, vedeta a urmat un program de ucenicie juridică la o firmă de avocatură din San Francisco, în loc să parcurgă traseul universitar clasic.

Drumul nu a fost deloc ușor. În 2021, după patru încercări, Kardashian a reușit în sfârșit să promoveze „baby bar”-ul, examenul destinat studenților aflați în primul an al programului de ucenicie. Ulterior, la începutul acestui an, ea a trecut și testul de etică profesională (Multistate Professional Responsibility Exam), o etapă obligatorie înainte de admiterea în barou.

Un examen dificil, dar fără limită de încercări

Examenul de barou din California este unul dintre cele mai exigente din Statele Unite. Se întinde pe durata a două zile și include cinci eseuri, un test de performanță și 200 de întrebări grilă. În fiecare an, aproximativ 16.000 de persoane susțin această probă, însă rata de promovare rămâne relativ scăzută: în februarie 2025, doar 66,8% dintre candidați au reușit să o treacă.

Partea bună pentru Kim Kardashian este că nu există o limită în privința numărului de încercări. Singura barieră rămâne cea financiară, însă, în cazul vedetei, aceasta nu reprezintă un obstacol.

„Am fost atât de aproape de a promova examenul, iar asta m-a motivat și mai mult. Haideți!”, le-a transmis ea celor peste 364 de milioane de urmăritori.

Viața între platouri de filmare și coduri juridice

În paralel cu studiile, Kim Kardashian joacă rolul unei avocate în noul serial All’s Fair. Ironia face ca producția să fi fost aspru criticată de presa de specialitate: The Guardian și The Times i-au acordat zero stele, iar pe Rotten Tomatoes are un scor de doar 5%.

„Ei bine... încă nu sunt avocată, doar interpretez rolul uneia foarte bine îmbrăcate la televizor”, a glumit Kim în postarea sa, dovedind că și-a păstrat simțul umorului în ciuda dezamăgirii.

Determinarea unei „eleve” celebre

Chiar dacă eșecul o întârzie pe drumul către cariera de avocat, Kim Kardashian a dovedit deja că perseverența este una dintre trăsăturile sale definitorii.

„Sper să practic avocatura. Poate că peste zece ani voi renunța să mai fiu Kim K și voi deveni avocat pledant. Asta îmi doresc cu adevărat”, spunea ea recent.

Cu un program de studiu autodidact, ghidată de mentori și susținută de o echipă de profesioniști, Kim continuă să demonstreze că ambiția și disciplina pot depăși orice prejudecată legată de o imagine publică formată în lumea divertismentului.

Chiar dacă nu a devenit încă avocat, Kim Kardashian pare hotărâtă să nu lase ultima tentativă drept concluzie.

„Doar mai mult învățăt și mai multă determinare”, a promis ea, o lecție de perseverență care ar putea inspira, într-un final, un nou capitol în viața celei mai urmărite femei de pe planetă.