Armata SUA, pusă în pericol de şeful Pentagonului, folosind aplicaţia Signal
Data publicării: 08:42 04 Dec 2025

Armata SUA, pusă în pericol de şeful Pentagonului, folosind aplicaţia Signal
Autor: Doinița Manic

Armata SUA, pusă în pericol de şeful Pentagonului, folosind aplicaţia Signal
 

Folosirea aplicaţiei Signal de către şeful Pentagonului a pus armata americană în pericol, potrivit unei anchete interne.

Un organism autonom care funcţionează pe lângă Pentagon a ajuns la concluzia că Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, a pus în pericol propriile trupe folosind aplicaţia de mesagerie Signal pentru a discuta despre atacurile aeriene din Yemen, au informat miercuri mai multe instituţii media din Statele Unite, transmite Agerpres.

La începutul lui 2025, Washingtonul a declanşat o serie de operaţiuni militare împotriva rebelilor houthi, justificând acţiunea prin necesitatea protejării rutelor comerciale şi a libertăţii de navigaţie în Marea Roşie.

Demiterea lui Mike Waltz, după o scurgere de informaţii

La începutul lunii mai, Mike Waltz – fost consilier pentru securitate naţională în administraţia Trump – a fost destituit după ce un jurnalist de la The Atlantic a dezvăluit că fusese introdus accidental într-un grup de discuţii Signal în care se discutau detalii operaţionale despre aceste lovituri, potrivit AFP.

Noua investigaţie, realizată de un organism independent al Departamentului Apărării, indică faptul că Pete Hegseth, membru al aceluiaşi grup, ar fi transmis informaţii care ar fi putut compromite siguranţa forţelor americane, potrivit relatărilor presei americane.

Ce discuții purta şeful Pentagonului pe aplicația Signal

Discuţiile private ar fi inclus mesaje în care Hegseth anunţa cu ore înainte momentul declanşării atacurilor, dar şi detalii despre tipul de echipamente militare folosite.

Într-o postare pe X, purtătorul de cuvânt al lui Hegseth, Sean Parnell, a scris că ancheta reprezintă o „exonerare TOTALĂ”.

„Demonstrează ceea ce ştiam de la început: nicio informaţie clasificată nu a fost partajată”, a scris acesta, precizând că „problema este închisă”.

Întrebări privind legalitatea mai multor atacuri

Controversa apare într-o perioadă în care şeful Pentagonului se confruntă deja cu critici intense legate de operaţiunile desfăşurate de armata americană în Pacific şi Caraibe, sub umbrela unei campanii antidrog, fără ca autorităţile să fi prezentat dovezi clare privind conexiuni între navele vizate şi cartelurile de droguri.

Administraţia Trump este criticată pentru legalitatea acestor acţiuni, contestată de specialişti. Unul dintre episoadele care au amplificat scandalul îl reprezintă o operaţiune în care forţele americane au lansat o a doua rachetă asupra unei nave deja lovite, provocând moartea supravieţuitorilor.

În ansamblu, peste 80 de persoane şi-au pierdut viaţa în cadrul acestei campanii militare.

Loviturile din Yemen, oprite în urma unui acord

În Yemen, loviturile aeriene americane au fost oprite în luna mai, în urma unui acord încheiat între Washington şi rebelii houthi. 

Gruparea houthi a derulat în ultimele luni mai multe acţiuni în Marea Roşie împotriva unor nave pe care le consideră asociate Israelului şi aliaţilor săi, inclusiv SUA, susţinând că aceste atacuri ar reprezenta o formă de sprijin pentru palestinienii din Gaza, aflaţi sub bombardamentele şi asediul Israelului după atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

aplicația Signal
armata sua
pentagon
Pete Hegseth
