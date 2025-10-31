Pentagonul aprobă furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina. Decizia rămâne la Donald Trump

Pentagonul a dat undă verde Casei Albe pentru a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, după ce a evaluat că această mișcare nu ar afecta negativ stocurile americane. Decizia politică finală rămâne în mâinile președintelui Donald Trump, scrie CNN, citând trei oficiali americani și europeni familiarizați cu subiectul.

Undă verde pentru furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina

Trump a declarat, la începutul acestei luni, în timpul unui prânz de lucru cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, că ar prefera să nu ofere rachetele Ucrainei pentru că „nu vrem să dăm lucruri de care avem nevoie pentru a ne proteja țara.”

Statul Major Comun a informat Casa Albă despre evaluarea sa la începutul acestei luni, chiar înainte ca Trump să se întâlnească cu Zelenski, care a insistat pentru obținerea rachetelor pentru a lovi mai eficient facilitățile petroliere și energetice din adâncul Rusiei. Rachetele Tomahawk au o rază de aproximativ 1.600 de kilometri.

Această evaluare a încurajat aliații europeni ai SUA, care consideră că americanii au acum mai puține scuze pentru a nu furniza rachetele, au spus doi oficiali europeni. Trump a mai spus, cu doar câteva zile înainte de întâlnirea cu Zelenski, că SUA au „multe Tomahawk-uri” pe care le-ar putea oferi Ucrainei.

Provocări în utilizarea rachetelor

Oficialii americani și europeni au fost surprinși când, câteva zile mai târziu, Trump și-a schimbat brusc poziția, afirmând la deschiderea prânzului de lucru cu Zelenski că SUA „au nevoie” de rachete Tomahawk. Totuși, în discuții private cu Zelenski, le-a comunicat că, pentru moment, SUA nu le vor furniza. Decizia lui Trump a venit la o zi după ce a vorbit la telefon cu președintele rus Vladimir Putin, care i-a spus că rachetele Tomahawk ar putea lovi orașe importante din Rusia, precum Moscova și Sankt Petersburg, nu ar avea un impact semnificativ asupra câmpului de luptă, dar ar afecta relația SUA-Rusia, a raportat CNN.

Casa Albă și Pentagonul nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Trump nu a exclus complet rachetele Tomahawk, potrivit sursei citate, iar administrația a elaborat planuri pentru a le furniza Ucrainei rapid, în cazul în care Trump ar da ordinul. De asemenea, Trump s-a arătat tot mai frustrat în ultimele săptămâni de refuzul lui Putin de a lua în serios discuțiile de pace, astfel că a aprobat noi sancțiuni americane împotriva firmelor petroliere rusești săptămâna trecută și a anulat - pentru moment - o întâlnire planificată cu Putin la Budapesta pentru a discuta despre Ucraina.

Deși Pentagonul nu are rezerve privind stocurile, oficialii americani din domeniul apărării se confruntă în continuare cu întrebarea Cum ar putea Ucraina să se antreneze și să opereze rachetele?, au declarat sursele. Mai există numeroase aspecte operaționale care trebuie rezolvate pentru ca Ucraina să le poată folosi eficient, au adăugat acestea.

O întrebare nerezolvată este modul în care Ucraina ar putea lansa rachetele dacă SUA le-ar furniza. Rachetele Tomahawk sunt cel mai frecvent lansate de pe nave de suprafață sau submarine, dar Marina Ucrainei este grav afectată, astfel că rachetele ar trebui probabil lansate de pe uscat. Armata și Forțele Navale ale SUA au creat lansatoare terestre ce ar putea fi furnizate Ucrainei.

Ucraina vizează lovituri de precizie pe distanțe lungi

Dar chiar dacă SUA nu ar dori să furnizeze lansatoarele, oficialii europeni cred că Ucraina ar putea găsi o soluție alternativă. Un oficial a subliniat că inginerii ucraineni au reușit să dezvolte o soluție pentru a folosi rachetele Storm Shadow furnizate de Marea Britanie, care fuseseră inițial proiectate pentru a fi utilizate de aeronave moderne NATO și trebuiau integrate în flota învechită de avioane sovietice a Ucrainei.

Într-o postare pe X la începutul acestei săptămâni, Zelenski a declarat că Ucraina speră să-și extindă capabilitățile cu rază lungă până la sfârșitul acestui an, astfel încât războiul să se încheie „în condiții echitabile” pentru țară.

„Sancțiunile internaționale, combinate cu precizia atacurilor noastre, lucrează practic în tandem pentru a pune capăt acestui război în condiții echitabile pentru Ucraina”, a scris el. „Trebuie să ne finalizăm până la sfârșitul anului toate capacitățile de lovitură la adâncime, inclusiv extinderea ariei noastre de acțiune pe distanțe lungi”, a mai spus Zelenski.