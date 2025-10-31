€ 5.0856
Data actualizării: 09:11 31 Oct 2025 | Data publicării: 09:11 31 Oct 2025

Summitul Trump-Putin de la Budapesta, a fost anulat. Washingtonul spune „nu” condițiilor impuse de Moscova
Autor: Alexandra Curtache

Donald Trump și Vladimir Putin Colaj DCNews/Iulia Horovei. Sursa foto: Agerpres/Freepik
 

Summitul Trump-Putin de la Budapesta a fost anulat după ce Rusia a trimis o notă diplomatică la Washington, în care și-a menționat cererile dure cu privire la Ucraina.

Statele Unite au anulat întâlnirea planificată între Donald Trump și Vladimir Putin, care urma să aibă loc la Budapesta, în contextul tensiunilor tot mai mari privind cererile Rusiei referitoare la Ucraina, a relatat Financial Times (FT), citat de Reuters, conform Agerpres.

Decizia de anulare a summitului a fost luată după o discuție telefonică „tensionată” între ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, și secretarul de stat american, Marco Rubio, potrivit FT, care citează surse familiare cu situația. După convorbire, Rubio i-ar fi transmis președintelui Trump că Moscova „nu manifestă nicio dorință reală de a negocia”.

Reuters precizează că nu a putut verifica imediat informațiile furnizate de Financial Times, întrucât Casa Albă nu a răspuns solicitărilor de comentarii, iar oficialii ruși nu au fost disponibili pentru declarații.

Poziția rigidă a Moscovei privind Ucraina

Summitul de la Budapesta, planificat inițial pentru luna octombrie, fusese conceput ca o tentativă de relansare a discuțiilor de pace privind Ucraina. Totuși, Rusia a rămas fermă în privința cererilor sale, inclusiv ca Ucraina să cedeze teritorii suplimentare ca precondiție pentru un armistițiu.

Câteva zile înainte de anulare, Ministerul rus de Externe trimisese o notă oficială la Washington, reiterând cerințele lui Vladimir Putin privind „abordarea cauzelor profunde” ale conflictului: concesii teritoriale, reducerea drastică a forțelor armate ucrainene și garanții că Ucraina nu va adera niciodată la NATO, notează FT.

Trump susține un armistițiu imediat

Donald Trump, care a susținut public apelul Ucrainei pentru un armistițiu imediat „pe liniile actuale”, ar fi fost informat după convorbirea Lavrov-Rubio că o întâlnire la vârf ar fi inutilă în lipsa unei minime deschideri din partea Moscovei.

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace, dar nu va retrage trupele din alte teritorii, așa cum solicită Kremlinul.

Summitul Trump-Putin de la Budapesta a fost anunțat ca un moment cheie pentru eforturile diplomatice de a opri războiul din Ucraina. Anularea lui subliniază prăpastia tot mai adâncă dintre pozițiile Washingtonului și Moscovei și lasă în suspensie orice perspectivă imediată de dialog direct între liderii celor două puteri.

