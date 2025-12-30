€ 5.0963
|
$ 4.3286
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0963
|
$ 4.3286
 
DCNews Stiri Internațional A murit Tatiana Schlossberg, nepoata președintelui John F. Kennedy. Avea 35 de ani
Data actualizării: 22:57 30 Dec 2025 | Data publicării: 22:50 30 Dec 2025

A murit Tatiana Schlossberg, nepoata președintelui John F. Kennedy. Avea 35 de ani
Autor: Anca Murgoci

medic mort Gorj Lumânare, doliu. Foto: Pixabay
 

A murit Tatiana Schlossberg, nepoata președintelui John F. Kennedy.

Tatiana Schlossberg, nepoata celui de-al 35-lea preşedinte al SUA, John F. Kennedy, a murit marţi la vârsta de 35 de ani, după ce dezvăluise într-un eseu publicat în noiembrie că fusese diagnosticată cu o formă rară de leucemie, transmite Reuters.

Decesul a fost anunţat de familia sa într-o postare pe reţelele sociale a John F. Kennedy Presidential Library and Museum.

"Frumoasa noastră Tatiana s-a stins din viaţă în această dimineaţă. Va rămâne mereu în inimile noastre", a scris familia.

Fusese diagnosticată cu leucemie mieloidă acută cu o mutaţie rară, un cancer al sângelui şi măduvei osoase.

Schlossberg era jurnalistă specializată în schimbări climatice şi mediu şi al doilea copil al fiicei lui JFK, fosta diplomată Caroline Kennedy, şi al designerului şi artistului Edwin Schlossberg.

Într-un eseu publicat în noiembrie în The New Yorker, Schlossberg a mărturisit că fusese diagnosticată cu leucemie mieloidă acută cu o mutaţie rară, un cancer al sângelui şi măduvei osoase.

La acel moment, ea l-a criticat pe vărul său Robert F. Kennedy Jr., secretarul american al sănătăţii, pentru scepticismul faţă de vaccinuri şi pentru reducerea finanţării cercetării în domeniul cancerului.

VEZI ȘI: Detaliile omise despre boala Regelui Mihai. Cauze, șanse și tratament 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 41 minute
Unde are loc cea mai mare petrecere de Anul Nou din lume
Publicat acum 47 minute
Cel mai bun film al anului 2025, conform cititorilor DC News!
Publicat acum 1 ora si 11 minute
A dispărut mascarpone! Românii au alergat pe la toate supermarketurile să prindă o cutie pentru Revelion
Publicat acum 1 ora si 43 minute
A murit Tatiana Schlossberg, nepoata președintelui John F. Kennedy. Avea 35 de ani
Publicat acum 2 ore si 11 minute
30 decembrie: Instaurarea Republicii, comemorare sau aniversare? O „serbare” din Rusia a ales data. Deputații erau plecați în concediu / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Dec 2025
Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron
Publicat pe 29 Dec 2025
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat pe 29 Dec 2025
Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
Publicat pe 28 Dec 2025
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 29 decembrie - 4 ianuarie
Publicat pe 28 Dec 2025
Motivul pentru care PSD nu iese de la guvernare. Chirieac: Domnul Bolojan nu mai e PNL-ist, e USR-ist
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Cine e politicianul anului 2025?
Nicușor Dan
Ilie Bolojan
Călin Georgescu
George Simion
Sorin Grindeanu
Kelemen Hunor
Anamaria Gavrilă
Dominic Fritz
Diana Șoșoacă
Trimite răspunsul
x close