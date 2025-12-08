€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707
 
DCNews Stiri Trump avertizează că achiziția Netflix-Warner Bros. ar putea deveni „o problemă”
Data publicării: 11:02 08 Dec 2025

Trump avertizează că achiziția Netflix-Warner Bros. ar putea deveni „o problemă”
Autor: Dana Mihai

donald-trump-2_84087000 Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres
 

Președintele american Donald Trump și-a exprimat îndoielile privind achiziția Netflix–Warner Bros.

Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat duminică îndoielile cu privire la achiziţia de către Netflix a Warner Bros. Discovery (WBD), subliniind că gigantul de streaming video deţinea deja "o cotă de piaţă foarte mare" şi adăugând că "aceasta ar putea fi o problemă", relatează AFP şi Reuters.

"Voi fi implicat în decizia autorităţilor de reglementare" cu privire la această achiziţie de 83 de miliarde de dolari, a declarat preşedintele SUA la sosirea sa pentru o ceremonie de premiere la Centrul Kennedy, mare sală de spectacole din Washington.

Trump nu a spus dacă este în favoarea aprobării acordului, dar a subliniat o potenţială concentrare a puterii de piaţă în industria divertismentului. "Asta va fi treaba unor economişti. Dar este vorba de o cotă de piaţă mare. Nu există nicio îndoială că ar putea fi o problemă", a afirmat el.

Trump a indicat, de asemenea, că un CEO al Netflix, Ted Sarandos, l-a vizitat recent la Casa Albă.

Dacă fuziunea în forma sa actuală ar fi finalizată, Netflix ar achiziţiona platforma rivală HBO Max, precum şi studiourile Warner Bros.

Netflix este principala platformă video la cerere din lume, iar HBO Max este a treia (excluzând Amazon Prime Video), Disney+ completând primele trei locuri.

Platforma ar avea astfel un catalog uriaş, care include saga 'Harry Potter' şi saga 'Stăpânul Inelelor', francizele cu supereroi ale DC Studios ('Batman', 'Superman' şi 'Wonder Woman') şi seria 'Urzeala Tronurilor'.

Citește și: Top trenduri online care au EXPLODAT în 2025. Numărul 3 a surprins pe toată lumea

Netflix nu ar moşteni însă posturile de televiziune ale Warner Bros. Discovery (în special Discovery Channel şi CNN), care, înainte de achiziţie, ar fi fost incluse într-o entitate separată de Warner Bros. şi listate la bursă.

Gigantul video online a depăşit operatorul de cablu Comcast şi grupul media Paramount Skydance, care erau, de asemenea, în cursă pentru achiziţie.

CEO-ul Paramount Skydance, David Ellison, este un apropiat al lui Donald Trump.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

trump
netflix
Warner Bros.
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Doliu în fotbalul românesc. Un cunoscut antrenor a încetat din viață
Publicat acum 14 minute
Masajul și relaxarea: secretul unui scalp sănătos și efect anti-age pentru bărbați
Publicat acum 15 minute
Trump avertizează că achiziția Netflix-Warner Bros. ar putea deveni „o problemă”
Publicat acum 20 minute
Eșecul lui Drulă îl face pe Fritz să ceară schimbări radicale: E nevoie de un proiect de reînnoire a USR
Publicat acum 24 minute
Paradoxul României: Cereri legitime și tragedie colectivă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 18 ore si 44 minute
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat acum 10 ore si 22 minute
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat acum 15 ore si 19 minute
Alertă la PNL! Chirieac: „E deja victorie?!” Răspunsul lui Ciucu / video
Publicat acum 13 ore si 27 minute
Chirieac arată candidatul care a schimbat soarta alegerilor: "Am fi avut un alt primar"
Publicat acum 18 ore si 56 minute
Se pregătește lovitura de final de an: Elena Cristian vine cu vestea proastă chiar în ziua alegerilor
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close