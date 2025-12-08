Ilie Bolojan se întâlnește cu ministrul german al apărării la baza militară de la Mihail Kogălniceanu

Premierul Ilie Bolojan va avea mâine, 9 decembrie 2025, o întrevedere oficială cu ministrul federal al apărării din Germania, Boris Pistorius, în Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, punct strategic pentru postura defensivă aliată pe Flancul Estic.

Participarea reprezentanților Ministerului Apărării

La întâlnire va participa secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale din cadrul MApN, Sorin Dan Moldovan.

Întrevederea oficială va fi urmată de declarații comune de presă susținute de prim-ministrul României, Ilie Bolojan, și de ministrul federal al apărării din Germania, Boris Pistorius.