Stiri

DCNews Stiri Ilie Bolojan se întâlnește cu ministrul german al apărării la baza militară de la Mihail Kogălniceanu
Data publicării: 11:49 08 Dec 2025

Ilie Bolojan se întâlnește cu ministrul german al apărării la baza militară de la Mihail Kogălniceanu
Autor: Dana Mihai

Ilie Bolojan Ilie Bolojan, premierul României. Inquam Photos/ Octav Ganea
 

Premierul Ilie Bolojan se va întâlni mâine cu ministrul german al apărării, Boris Pistorius, la baza militară de la Mihail Kogălniceanu, un punct-cheie pentru apărarea aliată de pe Flancul Estic.

Premierul Ilie Bolojan va avea mâine, 9 decembrie 2025, o întrevedere oficială cu ministrul federal al apărării din Germania, Boris Pistorius, în Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, punct strategic pentru postura defensivă aliată pe Flancul Estic. 

Participarea reprezentanților Ministerului Apărării                                               

La întâlnire va participa secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale din cadrul MApN, Sorin Dan Moldovan.

Întrevederea oficială va fi urmată de declarații comune de presă susținute de prim-ministrul României, Ilie Bolojan, și de ministrul federal al apărării din Germania, Boris Pistorius.

Urmăriți DCNews și pe Google News

ilie bolojan
Boris Pistorius
Comentarii

